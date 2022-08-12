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00267 中信股份
即時 按盤價 跌8.470 -0.090 (-1.051%)
大手異動

12/08/2022 13:38

《大手成交》中信股份兩手共４１４９萬股交叉盤，涉３﹒５３億元

　　《經濟通通訊社１２日專訊》中信股份（００２６７）於１：３７ｐｍ錄得２手共
４１４８﹒９萬股交叉盤，每股造８﹒５元，較上日收市價低０﹒７％，涉資３﹒５３億元。
　　中信股份現價升０﹒１２％，報８﹒５７元；成交４５８７﹒７萬股，成交金額３﹒９億元
，主動買沽比率７３：２７，資金淨主動買入１２９８﹒１５萬元。（ｒｗ）

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備註： 即時報價更新時間為 12/08/2022 17:00
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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