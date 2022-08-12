《經濟通通訊社１２日專訊》中信股份（００２６７）於１：３７ｐｍ錄得２手共
４１４８﹒９萬股交叉盤，每股造８﹒５元，較上日收市價低０﹒７％，涉資３﹒５３億元。
中信股份現價升０﹒１２％，報８﹒５７元；成交４５８７﹒７萬股，成交金額３﹒９億元
，主動買沽比率７３：２７，資金淨主動買入１２９８﹒１５萬元。（ｒｗ）
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12/08/2022 13:38
《大手成交》中信股份兩手共４１４９萬股交叉盤，涉３﹒５３億元
《經濟通通訊社１２日專訊》中信股份（００２６７）於１：３７ｐｍ錄得２手共
４１４８﹒９萬股交叉盤，每股造８﹒５元，較上日收市價低０﹒７％，涉資３﹒５３億元。
中信股份現價升０﹒１２％，報８﹒５７元；成交４５８７﹒７萬股，成交金額３﹒９億元
，主動買沽比率７３：２７，資金淨主動買入１２９８﹒１５萬元。（ｒｗ）
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16/06/2022 10:22 《異動股》中信（２６７）跌逾３％失守５０天線，報７﹒８９元
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|備註：
|即時報價更新時間為 12/08/2022 17:00
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