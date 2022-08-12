《異動股》明源雲（００９０９）升近５％，報６﹒５２元

《經濟通通訊社１２日專訊》明源雲（００９０９）升４﹒８２％，報６﹒５２元，最高價

６﹒５４元，最低價６﹒０９元；成交６６１萬股，成交金額４１８１﹒５６萬元；主動買沽比

率６１：３９，資金淨主動買入８９５﹒９８萬元。現時最大淨被動買入券商為摩根士丹利，金

額２１５﹒２５萬元，加權平均成交價６﹒２４４元；現時最大淨被動賣出券商為中國國際金融

，金額５５８﹒８９萬元，加權平均成交價６﹒３３４元。

現時，恒生指數報２０１６４，升８２點或０﹒４１％；恒生中國企業指數報６８５８，升

３５點或０﹒５２％；恒生科技指數報４３５１，升２４點或０﹒５６％；主板成交

４７４﹒３５億元。

上證綜合指數報３２７９，跌１點或０﹒０６％，成交２９４４﹒５９億元人民幣。

深證成份指數報１２４４７，跌２６點或０﹒２１％，成交１７６７﹒５６億元人民幣。



基本資料

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現價 ６﹒５２０ 變動 ＋４﹒８２％

最高價 ６﹒５４０ 最低價 ６﹒０９０

成交股數 ６６１萬股 成交金額 ４１８１﹒５６萬

１０天平均 ６﹒６６５ 歷史波幅％ ６１﹒３０２

２０天平均 ７﹒２３８ 加權平均價 ６﹒３２６

５０天平均 ９﹒４７２ ＲＳＩ１４ ３２﹒６４５

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股份狀態：主動買沽比率６１：３９，資金淨主動買入８９５﹒９８萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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明源雲（００９０９） ６﹒５２ ＋４﹒８２

騰訊（００７００） ３０３﹒４０ －０﹒０７

快手（０１０２４） ７５﹒５０ －０﹒０７

小米（０１８１０） １２﹒１８ ＋１﹒００

美團（０３６９０） １７８﹒７０ ＋１﹒３０

京東集團（０９６１８） ２２２﹒８０ ＋０﹒７２

嗶哩嗶哩（０９６２６） １９８﹒５０ ＋２﹒４３

百度（０９８８８） １３６﹒３０ －０﹒３７

阿里（０９９８８） ９３﹒０５ ＋１﹒４２

網易（０９９９９） １４１﹒６０ －０﹒５６

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（ｅｄ）

