《異動股》明源雲（００９０９）升近５％，報６﹒５２元

《經濟通通訊社１２日專訊》明源雲（００９０９）升４﹒８２％，報６﹒５２元，最高價
６﹒５４元，最低價６﹒０９元；成交６６１萬股，成交金額４１８１﹒５６萬元；主動買沽比
率６１：３９，資金淨主動買入８９５﹒９８萬元。現時最大淨被動買入券商為摩根士丹利，金
額２１５﹒２５萬元，加權平均成交價６﹒２４４元；現時最大淨被動賣出券商為中國國際金融
，金額５５８﹒８９萬元，加權平均成交價６﹒３３４元。
現時，恒生指數報２０１６４，升８２點或０﹒４１％；恒生中國企業指數報６８５８，升
３５點或０﹒５２％；恒生科技指數報４３５１，升２４點或０﹒５６％；主板成交
４７４﹒３５億元。
上證綜合指數報３２７９，跌１點或０﹒０６％，成交２９４４﹒５９億元人民幣。
深證成份指數報１２４４７，跌２６點或０﹒２１％，成交１７６７﹒５６億元人民幣。
基本資料
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現價 ６﹒５２０ 變動 ＋４﹒８２％
最高價 ６﹒５４０ 最低價 ６﹒０９０
成交股數 ６６１萬股 成交金額 ４１８１﹒５６萬
１０天平均 ６﹒６６５ 歷史波幅％ ６１﹒３０２
２０天平均 ７﹒２３８ 加權平均價 ６﹒３２６
５０天平均 ９﹒４７２ ＲＳＩ１４ ３２﹒６４５
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股份狀態：主動買沽比率６１：３９，資金淨主動買入８９５﹒９８萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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明源雲（００９０９） ６﹒５２ ＋４﹒８２
騰訊（００７００） ３０３﹒４０ －０﹒０７
快手（０１０２４） ７５﹒５０ －０﹒０７
小米（０１８１０） １２﹒１８ ＋１﹒００
美團（０３６９０） １７８﹒７０ ＋１﹒３０
京東集團（０９６１８） ２２２﹒８０ ＋０﹒７２
嗶哩嗶哩（０９６２６） １９８﹒５０ ＋２﹒４３
百度（０９８８８） １３６﹒３０ －０﹒３７
阿里（０９９８８） ９３﹒０５ ＋１﹒４２
網易（０９９９９） １４１﹒６０ －０﹒５６
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（ｅｄ）
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