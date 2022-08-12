  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
極速報價  |  詳細報價  |  互動圖表  |  成交  |  新聞  |  評論NEW  |  影片NEW  |  相關證券  |  公司資料  |  派息  |  賣空
00909 明源雲
即時 按盤價 升6.360 +0.140 (+2.251%)
大手異動

12/08/2022 13:40

《異動股》明源雲（００９０９）升近５％，報６﹒５２元

　　《經濟通通訊社１２日專訊》明源雲（００９０９）升４﹒８２％，報６﹒５２元，最高價
６﹒５４元，最低價６﹒０９元；成交６６１萬股，成交金額４１８１﹒５６萬元；主動買沽比
率６１：３９，資金淨主動買入８９５﹒９８萬元。現時最大淨被動買入券商為摩根士丹利，金
額２１５﹒２５萬元，加權平均成交價６﹒２４４元；現時最大淨被動賣出券商為中國國際金融
，金額５５８﹒８９萬元，加權平均成交價６﹒３３４元。
　　現時，恒生指數報２０１６４，升８２點或０﹒４１％；恒生中國企業指數報６８５８，升
３５點或０﹒５２％；恒生科技指數報４３５１，升２４點或０﹒５６％；主板成交
４７４﹒３５億元。
　　上證綜合指數報３２７９，跌１點或０﹒０６％，成交２９４４﹒５９億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４４７，跌２６點或０﹒２１％，成交１７６７﹒５６億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　６﹒５２０　變動　　　　　　＋４﹒８２％
　　最高價　　　６﹒５４０　最低價　　　　　　６﹒０９０
　　成交股數　　６６１萬股　成交金額　　４１８１﹒５６萬
　　１０天平均　６﹒６６５　歷史波幅％　　　６１﹒３０２
　　２０天平均　７﹒２３８　加權平均價　　　　６﹒３２６
　　５０天平均　９﹒４７２　ＲＳＩ１４　　　３２﹒６４５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：主動買沽比率６１：３９，資金淨主動買入８９５﹒９８萬元
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　明源雲（００９０９）　　　　６﹒５２　＋４﹒８２
　　騰訊（００７００）　　　３０３﹒４０　－０﹒０７
　　快手（０１０２４）　　　　７５﹒５０　－０﹒０７
　　小米（０１８１０）　　　　１２﹒１８　＋１﹒００
　　美團（０３６９０）　　　１７８﹒７０　＋１﹒３０
　　京東集團（０９６１８）　２２２﹒８０　＋０﹒７２
　　嗶哩嗶哩（０９６２６）　１９８﹒５０　＋２﹒４３
　　百度（０９８８８）　　　１３６﹒３０　－０﹒３７
　　阿里（０９９８８）　　　　９３﹒０５　＋１﹒４２
　　網易（０９９９９）　　　１４１﹒６０　－０﹒５６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回大手異動

下一篇新聞︰11/08/2022 10:12  《異動股》明源雲（００９０９）跌近５％創新低，報６﹒２９元

其他大手異動
More

11/08/2022 09:56  《異動股》明源雲（００９０９）跌近３％創新低，報６﹒４５元

05/08/2022 13:01  《異動股》中芯等３家公司下午１：００異動

04/08/2022 13:10  《異動股》明源雲（００９０９）微跌創新低，報６﹒５１元

03/08/2022 10:03  《異動股》明源雲等２家公司上午１０：０２異動

03/08/2022 09:31  《異動股》世紀城市國際等８家公司上午９：３０異動

備註： 即時報價更新時間為 12/08/2022 17:00
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
產品服務
串流報價服務

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【DIVA Channel】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》

【訂閱有賞】賞KFC $20電子現金券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金