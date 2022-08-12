《經濟通通訊社１２日專訊》百度（０９８８８）於２：１２ｐｍ錄得１手２０萬股交叉盤
，每股造１３６﹒４５元，較上日收市價低０﹒２６％，涉資２７２９萬元。
百度現價跌０﹒３７％，報１３６﹒３元；成交１７２﹒５９萬股，成交金額２﹒３５億元
，主動買沽比率４７：５３，資金淨主動賣出１０７５﹒５２萬元。（ｒｗ）
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12/08/2022 14:13
《大手成交》百度一手２０萬股交叉盤，涉資２７２９萬元
《經濟通通訊社１２日專訊》百度（０９８８８）於２：１２ｐｍ錄得１手２０萬股交叉盤
，每股造１３６﹒４５元，較上日收市價低０﹒２６％，涉資２７２９萬元。
百度現價跌０﹒３７％，報１３６﹒３元；成交１７２﹒５９萬股，成交金額２﹒３５億元
，主動買沽比率４７：５３，資金淨主動賣出１０７５﹒５２萬元。（ｒｗ）
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|即時報價更新時間為 12/08/2022 17:01
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