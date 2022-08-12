《異動股》湖州燃氣（６６６１）挫近１３％創新低，報４﹒８元

《經濟通通訊社１２日專訊》湖州燃氣（０６６６１）跌１２﹒７３％，報４﹒８元，最低

價４﹒０１元，創上市新低，最高價５﹒４元；成交４０００股，成交金額２﹒０６萬元；主動

買沽比率０：１００，資金淨主動賣出２﹒０６萬元。現時最大淨被動買入券商為東亞證券，金

額１﹒０８萬元，加權平均成交價５﹒３８元。以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅

１９﹒７３％。

現時，恒生指數報２０１７３，升９０點或０﹒４５％；恒生中國企業指數報６８６２，升

３８點或０﹒５７％；恒生科技指數報４３５２，升２５點或０﹒５８％；主板成交

５２８﹒４２億元。

上證綜合指數報３２８３，升２點或０﹒０６％，成交３３４８﹒１６億元人民幣。

深證成份指數報１２４５３，跌２０點或０﹒１６％，成交２０１１﹒４３億元人民幣。



基本資料

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現價 ４﹒８００ 變動 －１２﹒７３％

最高價 ５﹒４００ 最低價 ４﹒０１０

成交股數 ４０００股 成交金額 ２﹒０６萬

１０天平均 ５﹒８４６ 歷史波幅％ －

２０天平均 ５﹒９２６ 加權平均價 ５﹒１４８

５０天平均 － ＲＳＩ１４ ２０﹒５１９

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股份狀態：創上市新低；主動買沽比率０：１００，資金淨主動賣出２﹒０６萬元；暫連跌２日

，累計跌幅１９﹒７３％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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湖州燃氣（０６６６１） ４﹒８０ －１２﹒７３

煤氣（００００３） ８﹒１４ ＋０﹒７４

昆侖能源（００１３５） ５﹒７４ －０﹒５２

中國燃氣（００３８４） １２﹒０４ ＋０﹒３３

北控（００３９２） ２５﹒１０ ＋１﹒８３

港華智慧能源（０１０８３） ３﹒６４ ＋４﹒３０

華潤燃氣（０１１９３） ３３﹒２５ ＋０﹒７６

天倫燃氣（０１６００） ３﹒９７ ＋１﹒７９

新奧能源（０２６８８） １２７﹒７０ －０﹒３１

中裕能源（０３６３３） ６﹒６８ ＋０﹒４５

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（ｅｄ）

