《異動股》湖州燃氣（６６６１）挫近１３％創新低，報４﹒８元

《經濟通通訊社１２日專訊》湖州燃氣（０６６６１）跌１２﹒７３％，報４﹒８元，最低
價４﹒０１元，創上市新低，最高價５﹒４元；成交４０００股，成交金額２﹒０６萬元；主動
買沽比率０：１００，資金淨主動賣出２﹒０６萬元。現時最大淨被動買入券商為東亞證券，金
額１﹒０８萬元，加權平均成交價５﹒３８元。以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅
１９﹒７３％。
現時，恒生指數報２０１７３，升９０點或０﹒４５％；恒生中國企業指數報６８６２，升
３８點或０﹒５７％；恒生科技指數報４３５２，升２５點或０﹒５８％；主板成交
５２８﹒４２億元。
上證綜合指數報３２８３，升２點或０﹒０６％，成交３３４８﹒１６億元人民幣。
深證成份指數報１２４５３，跌２０點或０﹒１６％，成交２０１１﹒４３億元人民幣。
基本資料
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現價 ４﹒８００ 變動 －１２﹒７３％
最高價 ５﹒４００ 最低價 ４﹒０１０
成交股數 ４０００股 成交金額 ２﹒０６萬
１０天平均 ５﹒８４６ 歷史波幅％ －
２０天平均 ５﹒９２６ 加權平均價 ５﹒１４８
５０天平均 － ＲＳＩ１４ ２０﹒５１９
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股份狀態：創上市新低；主動買沽比率０：１００，資金淨主動賣出２﹒０６萬元；暫連跌２日
，累計跌幅１９﹒７３％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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湖州燃氣（０６６６１） ４﹒８０ －１２﹒７３
煤氣（００００３） ８﹒１４ ＋０﹒７４
昆侖能源（００１３５） ５﹒７４ －０﹒５２
中國燃氣（００３８４） １２﹒０４ ＋０﹒３３
北控（００３９２） ２５﹒１０ ＋１﹒８３
港華智慧能源（０１０８３） ３﹒６４ ＋４﹒３０
華潤燃氣（０１１９３） ３３﹒２５ ＋０﹒７６
天倫燃氣（０１６００） ３﹒９７ ＋１﹒７９
新奧能源（０２６８８） １２７﹒７０ －０﹒３１
中裕能源（０３６３３） ６﹒６８ ＋０﹒４５
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（ｅｄ）
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