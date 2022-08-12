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06661 湖州燃氣
即時 按盤價 跌4.820 -0.680 (-12.364%)
大手異動

12/08/2022 14:18

《異動股》湖州燃氣（６６６１）挫近１３％創新低，報４﹒８元

　　《經濟通通訊社１２日專訊》湖州燃氣（０６６６１）跌１２﹒７３％，報４﹒８元，最低
價４﹒０１元，創上市新低，最高價５﹒４元；成交４０００股，成交金額２﹒０６萬元；主動
買沽比率０：１００，資金淨主動賣出２﹒０６萬元。現時最大淨被動買入券商為東亞證券，金
額１﹒０８萬元，加權平均成交價５﹒３８元。以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅
１９﹒７３％。
　　現時，恒生指數報２０１７３，升９０點或０﹒４５％；恒生中國企業指數報６８６２，升
３８點或０﹒５７％；恒生科技指數報４３５２，升２５點或０﹒５８％；主板成交
５２８﹒４２億元。
　　上證綜合指數報３２８３，升２點或０﹒０６％，成交３３４８﹒１６億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４５３，跌２０點或０﹒１６％，成交２０１１﹒４３億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　４﹒８００　變動　　　　－１２﹒７３％
　　最高價　　　５﹒４００　最低價　　　　　４﹒０１０
　　成交股數　　４０００股　成交金額　　　　２﹒０６萬
　　１０天平均　５﹒８４６　歷史波幅％　　　　　　　－
　　２０天平均　５﹒９２６　加權平均價　　　５﹒１４８
　　５０天平均　　　　　－　ＲＳＩ１４　　２０﹒５１９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創上市新低；主動買沽比率０：１００，資金淨主動賣出２﹒０６萬元；暫連跌２日
，累計跌幅１９﹒７３％
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　湖州燃氣（０６６６１）　　　　　４﹒８０　－１２﹒７３
　　煤氣（００００３）　　　　　　　８﹒１４　　＋０﹒７４
　　昆侖能源（００１３５）　　　　　５﹒７４　　－０﹒５２
　　中國燃氣（００３８４）　　　　１２﹒０４　　＋０﹒３３
　　北控（００３９２）　　　　　　２５﹒１０　　＋１﹒８３
　　港華智慧能源（０１０８３）　　　３﹒６４　　＋４﹒３０
　　華潤燃氣（０１１９３）　　　　３３﹒２５　　＋０﹒７６
　　天倫燃氣（０１６００）　　　　　３﹒９７　　＋１﹒７９
　　新奧能源（０２６８８）　　　１２７﹒７０　　－０﹒３１
　　中裕能源（０３６３３）　　　　　６﹒６８　　＋０﹒４５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 12/08/2022 17:01
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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