《異動股》華音國際控股（９８９）升逾３４％，報０﹒６５元

《經濟通通訊社１２日專訊》華音國際控股（００９８９）升３４﹒０２％，報０﹒６５元
，最高價０﹒７６元，創１個月新高，最低價０﹒４７５元；成交４２４﹒７萬股，成交金額
２３３﹒２１萬元；主動買沽比率７８：２２，資金淨主動買入１２４﹒４５萬元。現時最大淨
被動買入券商為富途證券國際，金額１２﹒１５萬元，加權平均成交價０﹒５８元；現時最大淨
被動賣出券商為滙豐證券經紀，金額４３﹒２１萬元，加權平均成交價０﹒４８８元。以現價計
，該股暫連升２日，累計升幅３８﹒３％。
現時，恒生指數報２０１２９，升４７點或０﹒２３％；恒生中國企業指數報６８４３，升
２０點或０﹒３％；恒生科技指數報４３３５，升８點或０﹒２％；主板成交５５３﹒９２億元
。
上證綜合指數報３２７８，跌３點或０﹒１１％，成交３６２９﹒０８億元人民幣。
深證成份指數報１２４２５，跌４８點或０﹒３９％，成交２１７３﹒９２億元人民幣。
基本資料
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現價 ０﹒６５０ 變動 ＋３４﹒０２％
最高價 ０﹒７６０ 最低價 ０﹒４７５
成交股數 ４２４﹒７萬股 成交金額 ２３３﹒２１萬
１０天平均 ０﹒５０６ 歷史波幅％ ６８﹒４０２
２０天平均 ０﹒４７０ 加權平均價 ０﹒５４９
５０天平均 ０﹒４４９ ＲＳＩ１４ ７７﹒１１１
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股份狀態：創１個月新高；主動買沽比率７８：２２，資金淨主動買入１２４﹒４５萬元；暫連
升２日，累計升幅３８﹒３％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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華音國際控股（００９８９） ０﹒６５０ ＋３４﹒０２
新地（０００１６） ９５﹒７００ －０﹒１６
中海外（００６８８） １９﹒６６０ －１﹒５０
旭輝控股集團（００８８４） １﹒９１０ ＋１﹒６０
龍湖（００９６０） ２１﹒８５０ －１﹒１３
潤地（０１１０９） ３０﹒０００ －１﹒４８
長實（０１１１３） ５４﹒５００ －０﹒５５
碧桂園（０２００７） ２﹒４１０ ＋１﹒２６
萬科企業（０２２０２） １４﹒０００ ＋１﹒３０
佳源國際控股（０２７６８） ０﹒２３５ ＋３﹒５２
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（ｅｄ）
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