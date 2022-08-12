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00989 華音國際控股
即時 按盤價 不變0.485 0.000 (0.000%)
大手異動

12/08/2022 14:39

《異動股》華音國際控股（９８９）升逾３４％，報０﹒６５元

　　《經濟通通訊社１２日專訊》華音國際控股（００９８９）升３４﹒０２％，報０﹒６５元
，最高價０﹒７６元，創１個月新高，最低價０﹒４７５元；成交４２４﹒７萬股，成交金額
２３３﹒２１萬元；主動買沽比率７８：２２，資金淨主動買入１２４﹒４５萬元。現時最大淨
被動買入券商為富途證券國際，金額１２﹒１５萬元，加權平均成交價０﹒５８元；現時最大淨
被動賣出券商為滙豐證券經紀，金額４３﹒２１萬元，加權平均成交價０﹒４８８元。以現價計
，該股暫連升２日，累計升幅３８﹒３％。
　　現時，恒生指數報２０１２９，升４７點或０﹒２３％；恒生中國企業指數報６８４３，升
２０點或０﹒３％；恒生科技指數報４３３５，升８點或０﹒２％；主板成交５５３﹒９２億元

　　上證綜合指數報３２７８，跌３點或０﹒１１％，成交３６２９﹒０８億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４２５，跌４８點或０﹒３９％，成交２１７３﹒９２億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　０﹒６５０　變動　　　　＋３４﹒０２％
　　最高價　　　　　０﹒７６０　最低價　　　　　０﹒４７５
　　成交股數　　４２４﹒７萬股　成交金額　　２３３﹒２１萬
　　１０天平均　　　０﹒５０６　歷史波幅％　　６８﹒４０２
　　２０天平均　　　０﹒４７０　加權平均價　　　０﹒５４９
　　５０天平均　　　０﹒４４９　ＲＳＩ１４　　７７﹒１１１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創１個月新高；主動買沽比率７８：２２，資金淨主動買入１２４﹒４５萬元；暫連
升２日，累計升幅３８﹒３％
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　華音國際控股（００９８９）　　０﹒６５０　＋３４﹒０２
　　新地（０００１６）　　　　　９５﹒７００　　－０﹒１６
　　中海外（００６８８）　　　　１９﹒６６０　　－１﹒５０
　　旭輝控股集團（００８８４）　　１﹒９１０　　＋１﹒６０
　　龍湖（００９６０）　　　　　２１﹒８５０　　－１﹒１３
　　潤地（０１１０９）　　　　　３０﹒０００　　－１﹒４８
　　長實（０１１１３）　　　　　５４﹒５００　　－０﹒５５
　　碧桂園（０２００７）　　　　　２﹒４１０　　＋１﹒２６
　　萬科企業（０２２０２）　　　１４﹒０００　　＋１﹒３０
　　佳源國際控股（０２７６８）　　０﹒２３５　　＋３﹒５２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 12/08/2022 17:01
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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