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02196 復星醫藥
即時 按盤價 升27.850 +0.400 (+1.457%)
大手異動

12/08/2022 14:50

《大手成交》復星醫藥一手約３６萬股交叉盤，涉資１００８萬元

　　《經濟通通訊社１２日專訊》復星醫藥（０２１９６）於２：４９ｐｍ錄得１手３６﹒２萬
股交叉盤，每股造２７﹒８５元，較上日收市價高１﹒４６％，涉資１００８﹒１７萬元。
　　復星醫藥現價升１﹒６４％，報２７﹒９元；成交２７９﹒７４萬股，成交金額
７７７５﹒０６萬元，主動買沽比率４９：５１，資金淨主動賣出１１９﹒２７萬元。（ｒｗ）

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備註： 即時報價更新時間為 12/08/2022 17:01
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