《異動股》新世紀醫療跌逾１７％穿１０天線兼創新低

《經濟通通訊社１２日專訊》新世紀醫療（０１５１８）跌１７﹒０５％，報０﹒７３元，
跌穿１０天線（０﹒８６元），最低價０﹒７１元，創上市新低，最高價０﹒８２元；成交
８０００股，成交金額５７９０元；主動買沽比率８０：２０，資金淨主動買入３４４０元。現
時最大淨被動買入券商為富途證券國際，金額８２０元，加權平均成交價０﹒８２元；現時最大
淨被動賣出券商為寶生證券，金額４６１５元，加權平均成交價０﹒７１元。
現時，恒生指數報２０１２７，升４５點或０﹒２３％；恒生中國企業指數報６８４５，升
２２點或０﹒３３％；恒生科技指數報４３３８，升１１點或０﹒２６％；主板成交５７６﹒５
億元。
上證綜合指數報３２７７，跌３點或０﹒１２％，成交３９８３﹒１４億元人民幣。
深證成份指數報１２４１９，跌５４點或０﹒４３％，成交２３７８﹒３億元人民幣。
基本資料
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現價 ０﹒７３０ 變動 －１７﹒０５％
最高價 ０﹒８２０ 最低價 ０﹒７１０
成交股數 ８０００股 成交金額 ５７９０
１０天平均 ０﹒８６０ 歷史波幅％ １６１﹒１７４
２０天平均 ０﹒８７０ 加權平均價 ０﹒７２４
５０天平均 ０﹒９４９ ＲＳＩ１４ ３６﹒４９３
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股份狀態：跌穿１０天線，創上市新低；主動買沽比率８０：２０，資金淨主動買入３４４０元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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新世紀醫療（０１５１８） ０﹒７３０ －１７﹒０５
清晰醫療（０１４０６） １﹒２６０ 無升跌
華潤醫療（０１５１５） ４﹒５００ －０﹒６６
瑞慈醫療（０１５２６） ０﹒７４０ 無升跌
朝聚眼科（０２２１９） ３﹒７８０ －１﹒５６
固生堂（０２２７３） ３９﹒６００ ＋０﹒５１
雍禾醫療（０２２７９） ７﹒９４０ －１﹒００
希瑪（０３３０９） ４﹒０４０ －０﹒４９
海吉亞醫療（０６０７８） ４４﹒１００ －０﹒５６
德斯控股（０８４３７） ０﹒１１４ 無升跌
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（ｅｄ）
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