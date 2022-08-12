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01518 新世紀醫療
即時 按盤價 跌0.770 -0.110 (-12.500%)
大手異動

12/08/2022 14:57

《異動股》新世紀醫療跌逾１７％穿１０天線兼創新低

　　《經濟通通訊社１２日專訊》新世紀醫療（０１５１８）跌１７﹒０５％，報０﹒７３元，
跌穿１０天線（０﹒８６元），最低價０﹒７１元，創上市新低，最高價０﹒８２元；成交
８０００股，成交金額５７９０元；主動買沽比率８０：２０，資金淨主動買入３４４０元。現
時最大淨被動買入券商為富途證券國際，金額８２０元，加權平均成交價０﹒８２元；現時最大
淨被動賣出券商為寶生證券，金額４６１５元，加權平均成交價０﹒７１元。
　　現時，恒生指數報２０１２７，升４５點或０﹒２３％；恒生中國企業指數報６８４５，升
２２點或０﹒３３％；恒生科技指數報４３３８，升１１點或０﹒２６％；主板成交５７６﹒５
億元。
　　上證綜合指數報３２７７，跌３點或０﹒１２％，成交３９８３﹒１４億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４１９，跌５４點或０﹒４３％，成交２３７８﹒３億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　０﹒７３０　變動　　　　－１７﹒０５％
　　最高價　　　０﹒８２０　最低價　　　　　０﹒７１０
　　成交股數　　８０００股　成交金額　　　　　５７９０
　　１０天平均　０﹒８６０　歷史波幅％　１６１﹒１７４
　　２０天平均　０﹒８７０　加權平均價　　　０﹒７２４
　　５０天平均　０﹒９４９　ＲＳＩ１４　　３６﹒４９３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：跌穿１０天線，創上市新低；主動買沽比率８０：２０，資金淨主動買入３４４０元
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　新世紀醫療（０１５１８）　　０﹒７３０　－１７﹒０５
　　清晰醫療（０１４０６）　　　１﹒２６０　　　　無升跌
　　華潤醫療（０１５１５）　　　４﹒５００　　－０﹒６６
　　瑞慈醫療（０１５２６）　　　０﹒７４０　　　　無升跌
　　朝聚眼科（０２２１９）　　　３﹒７８０　　－１﹒５６
　　固生堂（０２２７３）　　　３９﹒６００　　＋０﹒５１
　　雍禾醫療（０２２７９）　　　７﹒９４０　　－１﹒００
　　希瑪（０３３０９）　　　　　４﹒０４０　　－０﹒４９
　　海吉亞醫療（０６０７８）　４４﹒１００　　－０﹒５６
　　德斯控股（０８４３７）　　　０﹒１１４　　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 12/08/2022 17:01
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