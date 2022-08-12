《異動股》智美體育跌逾１８％穿１０天線兼創新低

《經濟通通訊社１２日專訊》智美體育（０１６６１）跌１８﹒３９％，報０﹒０７１元，

跌穿１０天線（０﹒０８３元），最低價０﹒０７１元，創上市新低，最高價０﹒０７７元；成

交５３﹒３萬股，成交金額３﹒８８萬元；主動買沽比率０：１００，資金淨主動賣出３﹒８８

萬元。現時最大淨被動買入券商為極訊亞太，金額１﹒０９萬元，加權平均成交價０﹒０７１元

。

現時，恒生指數報２０１４６，升６３點或０﹒３２％；恒生中國企業指數報６８５３，升

２９點或０﹒４４％；恒生科技指數報４３４７，升２０點或０﹒４８％；主板成交

５８８﹒４２億元。

上證綜合指數報３２７６，跌４點或０﹒１５％，成交４０３９﹒０６億元人民幣。

深證成份指數報１２４１９，跌５４點或０﹒４４％，成交２４１１﹒２８億元人民幣。



基本資料

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現價 ０﹒０７１ 變動 －１８﹒３９％

最高價 ０﹒０７７ 最低價 ０﹒０７１

成交股數 ５３﹒３萬股 成交金額 ３﹒８８萬

１０天平均 ０﹒０８３ 歷史波幅％ １０２﹒１８８

２０天平均 ０﹒０８９ 加權平均價 ０﹒０７３

５０天平均 ０﹒１０３ ＲＳＩ１４ ３２﹒０５２

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股份狀態：跌穿１０天線，創上市新低；主動買沽比率０：１００，資金淨主動賣出３﹒８８萬

元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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智美體育（０１６６１） ０﹒０７１ －１８﹒３９

國家聯合資源（００２５４） ０﹒１４２ －２﹒７４

香港中旅（００３０８） １﹒４１０ －０﹒７０

同程旅行（００７８０） １６﹒３００ ＋２﹒６４

飛揚集團（０１９０１） ０﹒５７０ －３﹒３９

海昌海洋公園（０２２５５） ７﹒７９０ －２﹒３８

東瀛遊（０６８８２） ０﹒５６０ －１﹒７５

縱橫遊控股（０８０６９） ０﹒３６０ ＋２﹒８６

北大青鳥環宇（０８０９５） ０﹒５５０ 無升跌

攜程（０９９６１） ２０４﹒２００ ＋１﹒３９

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（ｅｄ）

