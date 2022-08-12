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01661 智美體育
即時 按盤價 跌0.078 -0.009 (-10.345%)
大手異動

12/08/2022 15:06

《異動股》智美體育跌逾１８％穿１０天線兼創新低

　　《經濟通通訊社１２日專訊》智美體育（０１６６１）跌１８﹒３９％，報０﹒０７１元，
跌穿１０天線（０﹒０８３元），最低價０﹒０７１元，創上市新低，最高價０﹒０７７元；成
交５３﹒３萬股，成交金額３﹒８８萬元；主動買沽比率０：１００，資金淨主動賣出３﹒８８
萬元。現時最大淨被動買入券商為極訊亞太，金額１﹒０９萬元，加權平均成交價０﹒０７１元

　　現時，恒生指數報２０１４６，升６３點或０﹒３２％；恒生中國企業指數報６８５３，升
２９點或０﹒４４％；恒生科技指數報４３４７，升２０點或０﹒４８％；主板成交
５８８﹒４２億元。
　　上證綜合指數報３２７６，跌４點或０﹒１５％，成交４０３９﹒０６億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４１９，跌５４點或０﹒４４％，成交２４１１﹒２８億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　０﹒０７１　變動　　　　－１８﹒３９％
　　最高價　　　　０﹒０７７　最低價　　　　　０﹒０７１
　　成交股數　　５３﹒３萬股　成交金額　　　　３﹒８８萬
　　１０天平均　　０﹒０８３　歷史波幅％　１０２﹒１８８
　　２０天平均　　０﹒０８９　加權平均價　　　０﹒０７３
　　５０天平均　　０﹒１０３　ＲＳＩ１４　　３２﹒０５２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：跌穿１０天線，創上市新低；主動買沽比率０：１００，資金淨主動賣出３﹒８８萬

　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　智美體育（０１６６１）　　　　　０﹒０７１　－１８﹒３９
　　國家聯合資源（００２５４）　　　０﹒１４２　　－２﹒７４
　　香港中旅（００３０８）　　　　　１﹒４１０　　－０﹒７０
　　同程旅行（００７８０）　　　　１６﹒３００　　＋２﹒６４
　　飛揚集團（０１９０１）　　　　　０﹒５７０　　－３﹒３９
　　海昌海洋公園（０２２５５）　　　７﹒７９０　　－２﹒３８
　　東瀛遊（０６８８２）　　　　　　０﹒５６０　　－１﹒７５
　　縱橫遊控股（０８０６９）　　　　０﹒３６０　　＋２﹒８６
　　北大青鳥環宇（０８０９５）　　　０﹒５５０　　　　無升跌
　　攜程（０９９６１）　　　　　２０４﹒２００　　＋１﹒３９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 12/08/2022 17:02
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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