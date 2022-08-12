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01713 四川能投發展
即時 按盤價 升1.740 +0.020 (+1.163%)
大手異動

12/08/2022 15:46

《大手成交》四川能投發展４６３３萬股非自動對盤，涉８５２４萬

　　《經濟通通訊社１２日專訊》四川能投發展（０１７１３）於３：４５ｐｍ錄得１手
４６３２﹒６萬股非自動對盤，每股造１﹒８４元，較上日收市價高６﹒９８％，涉資
８５２３﹒９８萬元。
　　四川能投發展現價升０﹒５８％，報１﹒７３元；成交５３１７﹒２萬股，成交金額
９７３２﹒５１萬元，主動買沽比率９８：２，資金淨主動買入１１５３﹒９６萬元。（ｒｗ）

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上一篇新聞︰12/08/2022 15:47  《大手成交》四川能投發展２５１７萬股非自動對盤，涉４４８１萬

備註： 即時報價更新時間為 12/08/2022 17:02
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