《經濟通通訊社１２日專訊》四川能投發展（０１７１３）於３：４６ｐｍ錄得１手
２５１７﹒４萬股非自動對盤，每股造１﹒７８元，較上日收市價高３﹒４９％，涉資
４４８０﹒９７萬元。
四川能投發展現價升１﹒１６％，報１﹒７４元；成交７８４４﹒６萬股，成交金額
１﹒４２億元，主動買沽比率９８：２，資金淨主動買入１１７１﹒３４萬元。（ｒｗ）
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12/08/2022 15:47
《大手成交》四川能投發展２５１７萬股非自動對盤，涉４４８１萬
《經濟通通訊社１２日專訊》四川能投發展（０１７１３）於３：４６ｐｍ錄得１手
２５１７﹒４萬股非自動對盤，每股造１﹒７８元，較上日收市價高３﹒４９％，涉資
４４８０﹒９７萬元。
四川能投發展現價升１﹒１６％，報１﹒７４元；成交７８４４﹒６萬股，成交金額
１﹒４２億元，主動買沽比率９８：２，資金淨主動買入１１７１﹒３４萬元。（ｒｗ）
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|備註：
|即時報價更新時間為 12/08/2022 17:02
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