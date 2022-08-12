《異動股》ＣＯＯＬ　ＬＩＮＫ挫近１８％創新低，報０﹒５１元

《經濟通通訊社１２日專訊》ＣＯＯＬ ＬＩＮＫ（０８４９１）跌１７﹒７４％，報

０﹒５１元，最低價０﹒５元，創上市新低，最高價０﹒６６元；成交３５８萬股，成交金額

２１４﹒３６萬元；主動買沽比率９６：４，資金淨主動買入１９５﹒５４萬元。現時最大淨被

動買入券商為富途證券國際，金額１﹒７３萬元，加權平均成交價０﹒５８７元；現時最大淨被

動賣出券商為東方匯財證券，金額８０﹒４萬元，加權平均成交價０﹒６元。以現價計，該股暫

連跌２日，累計跌幅１９﹒０５％。

現時，恒生指數報２０１５５，升７２點或０﹒３６％；恒生中國企業指數報６８５６，升

３３點或０﹒４８％；恒生科技指數報４３４５，升１９點或０﹒４４％；主板成交

６６７﹒０５億元。

上證綜合指數報３２７６，跌４點或０﹒１５％，成交４０３９﹒０６億元人民幣。

深證成份指數報１２４１９，跌５４點或０﹒４４％，成交２４１１﹒２８億元人民幣。



基本資料

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現價 ０﹒５１０ 變動 －１７﹒７４％

最高價 ０﹒６６０ 最低價 ０﹒５００

成交股數 ３５８萬股 成交金額 ２１４﹒３６萬

１０天平均 ０﹒６１２ 歷史波幅％ ６６﹒１８５

２０天平均 ０﹒６４６ 加權平均價 ０﹒５９９

５０天平均 ０﹒６７２ ＲＳＩ１４ ２６﹒９４８

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股份狀態：創上市新低；主動買沽比率９６：４，資金淨主動買入１９５﹒５４萬元；暫連跌２

日，累計跌幅１９﹒０５％



（ｅｄ）

