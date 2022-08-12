《異動股》ＣＯＯＬ　ＬＩＮＫ挫近１８％創新低，報０﹒５１元

《經濟通通訊社１２日專訊》ＣＯＯＬ ＬＩＮＫ（０８４９１）跌１７﹒７４％，報
０﹒５１元，最低價０﹒５元，創上市新低，最高價０﹒６６元；成交３５８萬股，成交金額
２１４﹒３６萬元；主動買沽比率９６：４，資金淨主動買入１９５﹒５４萬元。現時最大淨被
動買入券商為富途證券國際，金額１﹒７３萬元，加權平均成交價０﹒５８７元；現時最大淨被
動賣出券商為東方匯財證券，金額８０﹒４萬元，加權平均成交價０﹒６元。以現價計，該股暫
連跌２日，累計跌幅１９﹒０５％。
現時，恒生指數報２０１５５，升７２點或０﹒３６％；恒生中國企業指數報６８５６，升
３３點或０﹒４８％；恒生科技指數報４３４５，升１９點或０﹒４４％；主板成交
６６７﹒０５億元。
上證綜合指數報３２７６，跌４點或０﹒１５％，成交４０３９﹒０６億元人民幣。
深證成份指數報１２４１９，跌５４點或０﹒４４％，成交２４１１﹒２８億元人民幣。
基本資料
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現價 ０﹒５１０ 變動 －１７﹒７４％
最高價 ０﹒６６０ 最低價 ０﹒５００
成交股數 ３５８萬股 成交金額 ２１４﹒３６萬
１０天平均 ０﹒６１２ 歷史波幅％ ６６﹒１８５
２０天平均 ０﹒６４６ 加權平均價 ０﹒５９９
５０天平均 ０﹒６７２ ＲＳＩ１４ ２６﹒９４８
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股份狀態：創上市新低；主動買沽比率９６：４，資金淨主動買入１９５﹒５４萬元；暫連跌２
日，累計跌幅１９﹒０５％
（ｅｄ）
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