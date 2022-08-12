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08491 COOL LINK
即時 按盤價 跌0.550 -0.070 (-11.290%)
大手異動

12/08/2022 15:47

《異動股》ＣＯＯＬ　ＬＩＮＫ挫近１８％創新低，報０﹒５１元

　　《經濟通通訊社１２日專訊》ＣＯＯＬ　ＬＩＮＫ（０８４９１）跌１７﹒７４％，報
０﹒５１元，最低價０﹒５元，創上市新低，最高價０﹒６６元；成交３５８萬股，成交金額
２１４﹒３６萬元；主動買沽比率９６：４，資金淨主動買入１９５﹒５４萬元。現時最大淨被
動買入券商為富途證券國際，金額１﹒７３萬元，加權平均成交價０﹒５８７元；現時最大淨被
動賣出券商為東方匯財證券，金額８０﹒４萬元，加權平均成交價０﹒６元。以現價計，該股暫
連跌２日，累計跌幅１９﹒０５％。
　　現時，恒生指數報２０１５５，升７２點或０﹒３６％；恒生中國企業指數報６８５６，升
３３點或０﹒４８％；恒生科技指數報４３４５，升１９點或０﹒４４％；主板成交
６６７﹒０５億元。
　　上證綜合指數報３２７６，跌４點或０﹒１５％，成交４０３９﹒０６億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４１９，跌５４點或０﹒４４％，成交２４１１﹒２８億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　０﹒５１０　變動　　　　－１７﹒７４％
　　最高價　　　０﹒６６０　最低價　　　　　０﹒５００
　　成交股數　　３５８萬股　成交金額　　２１４﹒３６萬
　　１０天平均　０﹒６１２　歷史波幅％　　６６﹒１８５
　　２０天平均　０﹒６４６　加權平均價　　　０﹒５９９
　　５０天平均　０﹒６７２　ＲＳＩ１４　　２６﹒９４８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創上市新低；主動買沽比率９６：４，資金淨主動買入１９５﹒５４萬元；暫連跌２
日，累計跌幅１９﹒０５％
　
（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 12/08/2022 17:02
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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