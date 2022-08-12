《異動股》奇士達（０６９１８）升逾１５％破頂，報３﹒７５元

《經濟通通訊社１２日專訊》奇士達（０６９１８）升１５﹒３８％，報３﹒７５元，最高
價３﹒７５元，創上市新高，最低價３﹒１６元；成交１７３３﹒４萬股，成交金額
６０５０﹒５２萬元；主動買沽比率９２：８，資金淨主動買入４９５６﹒２６萬元。現時最大
淨被動買入券商為招商證券，金額２１﹒４８萬元，加權平均成交價３﹒４１元；現時最大淨被
動賣出券商為富途證券國際，金額７５２﹒４２萬元，加權平均成交價３﹒５２８元。以現價計
，該股暫連升２日，累計升幅１９﹒４３％。
現時，恒生指數報２０１４１，升５８點或０﹒２９％；恒生中國企業指數報６８４８，升
２５點或０﹒３７％；恒生科技指數報４３４２，升１５點或０﹒３６％；主板成交
６７５﹒１６億元。
上證綜合指數報３２７６，跌４點或０﹒１５％，成交４０３９﹒０６億元人民幣。
深證成份指數報１２４１９，跌５４點或０﹒４４％，成交２４１１﹒２８億元人民幣。
基本資料
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現價 ３﹒７５０ 變動 ＋１５﹒３８％
最高價 ３﹒７５０ 最低價 ３﹒１６０
成交股數 １７３３﹒４萬股 成交金額 ６０５０﹒５２萬
１０天平均 ２﹒７１８ 歷史波幅％ １３１﹒００９
２０天平均 ２﹒２４４ 加權平均價 ３﹒４９１
５０天平均 １﹒７４０ ＲＳＩ１４ ８２﹒７１２
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股份狀態：創上市新高；主動買沽比率９２：８，資金淨主動買入４９５６﹒２６萬元；暫連升
２日，累計升幅１９﹒４３％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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奇士達（０６９１８） ３﹒７５０ ＋１５﹒３８
安山金控（０００３３） １﹒９１０ －０﹒５２
瀛晟科學（００２０９） ０﹒０２８ 無升跌
彩星集團（００６３５） ０﹒６７０ 無升跌
彩星玩具（００８６９） ０﹒５８０ ＋１﹒７５
德林國際（０１１２６） ２﹒４００ ＋３﹒００
ＣＭＯＮ（０１７９２） ０﹒０５３ ＋３﹒９２
凱知樂國際（０２１２２） ０﹒１２４ －２﹒３６
佰悅集團（０８５４５） ０﹒０３８ ＋８﹒５７
泡泡瑪特（０９９９２） １８﹒６００ ＋５﹒４４
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（ｅｄ）
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