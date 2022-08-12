《異動股》奇士達（０６９１８）升逾１５％破頂，報３﹒７５元

《經濟通通訊社１２日專訊》奇士達（０６９１８）升１５﹒３８％，報３﹒７５元，最高

價３﹒７５元，創上市新高，最低價３﹒１６元；成交１７３３﹒４萬股，成交金額

６０５０﹒５２萬元；主動買沽比率９２：８，資金淨主動買入４９５６﹒２６萬元。現時最大

淨被動買入券商為招商證券，金額２１﹒４８萬元，加權平均成交價３﹒４１元；現時最大淨被

動賣出券商為富途證券國際，金額７５２﹒４２萬元，加權平均成交價３﹒５２８元。以現價計

，該股暫連升２日，累計升幅１９﹒４３％。

現時，恒生指數報２０１４１，升５８點或０﹒２９％；恒生中國企業指數報６８４８，升

２５點或０﹒３７％；恒生科技指數報４３４２，升１５點或０﹒３６％；主板成交

６７５﹒１６億元。

上證綜合指數報３２７６，跌４點或０﹒１５％，成交４０３９﹒０６億元人民幣。

深證成份指數報１２４１９，跌５４點或０﹒４４％，成交２４１１﹒２８億元人民幣。



基本資料

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現價 ３﹒７５０ 變動 ＋１５﹒３８％

最高價 ３﹒７５０ 最低價 ３﹒１６０

成交股數 １７３３﹒４萬股 成交金額 ６０５０﹒５２萬

１０天平均 ２﹒７１８ 歷史波幅％ １３１﹒００９

２０天平均 ２﹒２４４ 加權平均價 ３﹒４９１

５０天平均 １﹒７４０ ＲＳＩ１４ ８２﹒７１２

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股份狀態：創上市新高；主動買沽比率９２：８，資金淨主動買入４９５６﹒２６萬元；暫連升

２日，累計升幅１９﹒４３％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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奇士達（０６９１８） ３﹒７５０ ＋１５﹒３８

安山金控（０００３３） １﹒９１０ －０﹒５２

瀛晟科學（００２０９） ０﹒０２８ 無升跌

彩星集團（００６３５） ０﹒６７０ 無升跌

彩星玩具（００８６９） ０﹒５８０ ＋１﹒７５

德林國際（０１１２６） ２﹒４００ ＋３﹒００

ＣＭＯＮ（０１７９２） ０﹒０５３ ＋３﹒９２

凱知樂國際（０２１２２） ０﹒１２４ －２﹒３６

佰悅集團（０８５４５） ０﹒０３８ ＋８﹒５７

泡泡瑪特（０９９９２） １８﹒６００ ＋５﹒４４

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（ｅｄ）

