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06918 奇士達
即時 按盤價 升3.700 +0.450 (+13.846%)
大手異動

12/08/2022 15:51

《異動股》奇士達（０６９１８）升逾１５％破頂，報３﹒７５元

　　《經濟通通訊社１２日專訊》奇士達（０６９１８）升１５﹒３８％，報３﹒７５元，最高
價３﹒７５元，創上市新高，最低價３﹒１６元；成交１７３３﹒４萬股，成交金額
６０５０﹒５２萬元；主動買沽比率９２：８，資金淨主動買入４９５６﹒２６萬元。現時最大
淨被動買入券商為招商證券，金額２１﹒４８萬元，加權平均成交價３﹒４１元；現時最大淨被
動賣出券商為富途證券國際，金額７５２﹒４２萬元，加權平均成交價３﹒５２８元。以現價計
，該股暫連升２日，累計升幅１９﹒４３％。
　　現時，恒生指數報２０１４１，升５８點或０﹒２９％；恒生中國企業指數報６８４８，升
２５點或０﹒３７％；恒生科技指數報４３４２，升１５點或０﹒３６％；主板成交
６７５﹒１６億元。
　　上證綜合指數報３２７６，跌４點或０﹒１５％，成交４０３９﹒０６億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４１９，跌５４點或０﹒４４％，成交２４１１﹒２８億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　３﹒７５０　變動　　　　　＋１５﹒３８％
　　最高價　　　　　　３﹒７５０　最低價　　　　　　３﹒１６０
　　成交股數　　１７３３﹒４萬股　成交金額　　６０５０﹒５２萬
　　１０天平均　　　　２﹒７１８　歷史波幅％　　１３１﹒００９
　　２０天平均　　　　２﹒２４４　加權平均價　　　　３﹒４９１
　　５０天平均　　　　１﹒７４０　ＲＳＩ１４　　　８２﹒７１２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創上市新高；主動買沽比率９２：８，資金淨主動買入４９５６﹒２６萬元；暫連升
２日，累計升幅１９﹒４３％
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　奇士達（０６９１８）　　　　３﹒７５０　＋１５﹒３８
　　安山金控（０００３３）　　　１﹒９１０　　－０﹒５２
　　瀛晟科學（００２０９）　　　０﹒０２８　　　　無升跌
　　彩星集團（００６３５）　　　０﹒６７０　　　　無升跌
　　彩星玩具（００８６９）　　　０﹒５８０　　＋１﹒７５
　　德林國際（０１１２６）　　　２﹒４００　　＋３﹒００
　　ＣＭＯＮ（０１７９２）　　　０﹒０５３　　＋３﹒９２
　　凱知樂國際（０２１２２）　　０﹒１２４　　－２﹒３６
　　佰悅集團（０８５４５）　　　０﹒０３８　　＋８﹒５７
　　泡泡瑪特（０９９９２）　　１８﹒６００　　＋５﹒４４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 12/08/2022 17:02
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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