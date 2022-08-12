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00981 中芯國際
即時 按盤價 跌17.080 -0.640 (-3.612%)
大手異動

12/08/2022 09:34

《異動股》中芯（９８１）跌逾１％，次季純利跌四分之一

　　《經濟通通訊社１２日專訊》中芯（００９８１）Ｈ股現價跌１﹒４７％，報１７﹒４６元
，該股成交約１００萬股，涉資１７６２萬元。Ａ股（滬：６８８９８１）現價４３﹒１３元人
民幣，跌０﹒３５元人民幣，或跌０﹒８％，成交７１７７萬元人民幣，涉及１６６萬股。現價
Ａ股對Ｈ股呈溢價１８８﹒０４％。
　　中芯國際公布，截至６月３０日止第二季度純利約５﹒１４億美元，按年下降２５﹒２％，
按季升１５％，每股盈利７美仙。第二季銷售收入約１９億美元，按季增長３﹒３％，按年增長
４１﹒６％，毛利７﹒５億美元，按季持平，按年增長８５﹒３％，毛利率３９﹒４％，按年升
９﹒３個百分點。該集團上半年資本開支２５億美元，增加折合８吋５﹒３萬片每月的產能。
　　此外，第三季度指引收入按季持平至升２％，毛利率介於３８％至４０％範圍內。
　　現時，恒生指數報２０１０３，升２０點或升０﹒１０％，主板成交５４﹒２９億元。國企
指數報６８３１，升８點或升０﹒１２％。恒生科技指數報４３４０，升１３點或升０﹒３１％

　　即月期指新報２００７９，升５２點，低水２４點。即月國指期貨報６８３８，升２５點，
高水６點。即月科指期貨新報４３４０，升５點，高水２８點。
　　上證綜合指數報３２７５，跌６點或跌０﹒１９％，成交２３１﹒０７億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４２７，跌４６點或跌０﹒３７％，成交３９０﹒２８億元人民幣。
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中芯（００９８１）　　　　１７﹒４６元　跌１﹒４７％
　　華虹（０１３４７）　　　　２６﹒４０元　升０﹒９６％
　　ＡＳＭＰＴ（００５２２）　６５﹒２０元　跌０﹒３１％
　　宏光半導體（０６９０８）　　４﹒３２元　跌２﹒２６％
　　晶門（０２８７８）　　　　　０﹒５５元　　　　無升跌
　　上海復旦（０１３８５）　　３３﹒６０元　　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　（ｈｃ）

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備註： 即時報價更新時間為 12/08/2022 17:02
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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