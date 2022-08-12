《異動股》中芯（９８１）跌逾１％，次季純利跌四分之一

《經濟通通訊社１２日專訊》中芯（００９８１）Ｈ股現價跌１﹒４７％，報１７﹒４６元

，該股成交約１００萬股，涉資１７６２萬元。Ａ股（滬：６８８９８１）現價４３﹒１３元人

民幣，跌０﹒３５元人民幣，或跌０﹒８％，成交７１７７萬元人民幣，涉及１６６萬股。現價

Ａ股對Ｈ股呈溢價１８８﹒０４％。

中芯國際公布，截至６月３０日止第二季度純利約５﹒１４億美元，按年下降２５﹒２％，

按季升１５％，每股盈利７美仙。第二季銷售收入約１９億美元，按季增長３﹒３％，按年增長

４１﹒６％，毛利７﹒５億美元，按季持平，按年增長８５﹒３％，毛利率３９﹒４％，按年升

９﹒３個百分點。該集團上半年資本開支２５億美元，增加折合８吋５﹒３萬片每月的產能。

此外，第三季度指引收入按季持平至升２％，毛利率介於３８％至４０％範圍內。

現時，恒生指數報２０１０３，升２０點或升０﹒１０％，主板成交５４﹒２９億元。國企

指數報６８３１，升８點或升０﹒１２％。恒生科技指數報４３４０，升１３點或升０﹒３１％

。

即月期指新報２００７９，升５２點，低水２４點。即月國指期貨報６８３８，升２５點，

高水６點。即月科指期貨新報４３４０，升５點，高水２８點。

上證綜合指數報３２７５，跌６點或跌０﹒１９％，成交２３１﹒０７億元人民幣。

深證成份指數報１２４２７，跌４６點或跌０﹒３７％，成交３９０﹒２８億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

中芯（００９８１） １７﹒４６元 跌１﹒４７％

華虹（０１３４７） ２６﹒４０元 升０﹒９６％

ＡＳＭＰＴ（００５２２） ６５﹒２０元 跌０﹒３１％

宏光半導體（０６９０８） ４﹒３２元 跌２﹒２６％

晶門（０２８７８） ０﹒５５元 無升跌

上海復旦（０１３８５） ３３﹒６０元 無升跌

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｈｃ）

