  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
極速報價  |  詳細報價  |  互動圖表  |  成交  |  新聞  |  評論NEW  |  影片NEW  |  相關證券  |  公司資料  |  派息  |  賣空
01347 華虹半導體
即時 按盤價 升26.200 +0.050 (+0.191%)
大手異動

12/08/2022 09:23

《異動股》華虹（１３４７）高開２％，中期收入１２億美元創新高

　　《經濟通通訊社１２日專訊》華虹（０１３４７）現價升１﹒９１％，報２６﹒６５元，以
現價計，該股暫連升２日，累計升幅５﹒５４％。該股成交約１０萬股，涉資２６７萬元。
　　華虹半導體公布，集團截至２０２２年６月３０日止六個月純利１﹒８７億美元，按年升
１﹒４２倍；每股基本盈利０﹒１４４美元；不派中期息。期內，集團銷售收入創歷史新高，達
１２﹒１５億美元，按年增長８６﹒７％；毛利率３０﹒３％，按年增長６﹒１個百分點。
　　現時，恒生指數報２０１５８，升７５點或升０﹒３８％，主板成交１２﹒６０億元。國企
指數報６８５４，升３１點或升０﹒４５％。恒生科技指數報４３５７，升３０點或升
０﹒７１％。
　　即月期指新報２０１２７，升１００點，低水３１點。即月國指期貨報６８６３，升５０點
，高水９點。即月科指期貨新報４３６８，升３３點，高水２３點。
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　華虹（０１３４７）　　　　２６﹒６５元　升１﹒９１％
　　中芯（００９８１）　　　　１７﹒６０元　跌０﹒６８％
　　ＡＳＭＰＴ（００５２２）　６５﹒２０元　跌０﹒３１％
　　宏光半導體（０６９０８）　　４﹒４９元　升１﹒５８％
　　晶門（０２８７８）　　　　　０﹒５５元　　　　無升跌
　　上海復旦（０１３８５）　　３３﹒５０元　跌０﹒３０％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　（ｈｃ）

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回大手異動

下一篇新聞︰11/08/2022 10:30  《異動股》華虹漲逾５％突破５０天線，報２６﹒５５元

其他大手異動
More

09/08/2022 11:05  《異動股》醫脈通等２家公司上午１１：０４異動

08/08/2022 09:34  《異動股》都市麗人等２家公司上午９：３３異動

05/08/2022 14:06  《異動股》華虹升逾１０％突破５０天線，報２６﹒８元

05/08/2022 10:14  《異動股》華虹升逾５％突破２０天線，報２５﹒６元

04/08/2022 10:03  《異動股》華虹升逾５％突破１０天線，報２４﹒４元

備註： 即時報價更新時間為 12/08/2022 17:03
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
產品服務
串流報價服務

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【DIVA Channel】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》

【訂閱有賞】賞KFC $20電子現金券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金