《異動股》華虹（１３４７）高開２％，中期收入１２億美元創新高

《經濟通通訊社１２日專訊》華虹（０１３４７）現價升１﹒９１％，報２６﹒６５元，以

現價計，該股暫連升２日，累計升幅５﹒５４％。該股成交約１０萬股，涉資２６７萬元。

華虹半導體公布，集團截至２０２２年６月３０日止六個月純利１﹒８７億美元，按年升

１﹒４２倍；每股基本盈利０﹒１４４美元；不派中期息。期內，集團銷售收入創歷史新高，達

１２﹒１５億美元，按年增長８６﹒７％；毛利率３０﹒３％，按年增長６﹒１個百分點。

現時，恒生指數報２０１５８，升７５點或升０﹒３８％，主板成交１２﹒６０億元。國企

指數報６８５４，升３１點或升０﹒４５％。恒生科技指數報４３５７，升３０點或升

０﹒７１％。

即月期指新報２０１２７，升１００點，低水３１點。即月國指期貨報６８６３，升５０點

，高水９點。即月科指期貨新報４３６８，升３３點，高水２３點。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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華虹（０１３４７） ２６﹒６５元 升１﹒９１％

中芯（００９８１） １７﹒６０元 跌０﹒６８％

ＡＳＭＰＴ（００５２２） ６５﹒２０元 跌０﹒３１％

宏光半導體（０６９０８） ４﹒４９元 升１﹒５８％

晶門（０２８７８） ０﹒５５元 無升跌

上海復旦（０１３８５） ３３﹒５０元 跌０﹒３０％

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（ｈｃ）

