《異動股》李寧（２３３１）高開近３％，中期純利升１１％

《經濟通通訊社１２日專訊》李寧（０２３３１）現價升２﹒９９％，報６８﹒９元，以現
價計，該股暫連升２日，累計升幅１０﹒３３％。該股成交約４９萬股，涉資３３１７萬元。
李寧公布，截至２０２２年６月３０日止六個月之未經審核業績，期內公司權益持有人應佔
溢利２１﹒８９億人幣，按年上升１１﹒６％，淨利率由１９﹒２％下降至１７﹒６％，每股盈
利８３﹒７７人幣分，不派息。期內收入１２４﹒０９億人幣，增長２１﹒７％，毛利
６２﹒０１億人幣，增長８﹒８％，毛利率下降５﹒９個百分點至５０％。
李寧指出，期內經營效率改善在一定程度上降低新冠肺炎疫情的負面影響，整體零售流水（
包括線上及線下）錄得高單位數增長，渠道庫存錄得４０％至５０％中段增長，主要由於生意規
模擴大，公司為抓住生意規模的持續增長機會，按計劃進行提前布局。
現時，恒生指數報２０１５８，升７５點或升０﹒３８％，主板成交１２﹒６０億元。國企
指數報６８５４，升３１點或升０﹒４５％。恒生科技指數報４３５７，升３０點或升
０﹒７１％。
即月期指新報２００９８，升７１點，低水６０點。即月國指期貨報６８５２，升３９點，
低水２點。即月科指期貨新報４３５７，升２２點，高水２３點。
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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李寧（０２３３１） ６８﹒９０元 升２﹒９９％
安踏體育（０２０２０） ８８﹒１５元 升０﹒８０％
特步國際（０１３６８） １２﹒５６元 升０﹒３２％
申洲國際（０２３１３） ８４﹒５０元 升０﹒５４％
滔搏（０６１１０） ６﹒５０元 無升跌
３６１度（０１３６１） ３﹒９８元 無升跌
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（ｈｃ）
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