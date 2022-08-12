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02331 李寧
即時 按盤價 升70.100 +3.200 (+4.783%)
大手異動

12/08/2022 09:25

《異動股》李寧（２３３１）高開近３％，中期純利升１１％

　　《經濟通通訊社１２日專訊》李寧（０２３３１）現價升２﹒９９％，報６８﹒９元，以現
價計，該股暫連升２日，累計升幅１０﹒３３％。該股成交約４９萬股，涉資３３１７萬元。
　　李寧公布，截至２０２２年６月３０日止六個月之未經審核業績，期內公司權益持有人應佔
溢利２１﹒８９億人幣，按年上升１１﹒６％，淨利率由１９﹒２％下降至１７﹒６％，每股盈
利８３﹒７７人幣分，不派息。期內收入１２４﹒０９億人幣，增長２１﹒７％，毛利
６２﹒０１億人幣，增長８﹒８％，毛利率下降５﹒９個百分點至５０％。
　　李寧指出，期內經營效率改善在一定程度上降低新冠肺炎疫情的負面影響，整體零售流水（
包括線上及線下）錄得高單位數增長，渠道庫存錄得４０％至５０％中段增長，主要由於生意規
模擴大，公司為抓住生意規模的持續增長機會，按計劃進行提前布局。
　　現時，恒生指數報２０１５８，升７５點或升０﹒３８％，主板成交１２﹒６０億元。國企
指數報６８５４，升３１點或升０﹒４５％。恒生科技指數報４３５７，升３０點或升
０﹒７１％。
　　即月期指新報２００９８，升７１點，低水６０點。即月國指期貨報６８５２，升３９點，
低水２點。即月科指期貨新報４３５７，升２２點，高水２３點。
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　李寧（０２３３１）　　　６８﹒９０元　升２﹒９９％
　　安踏體育（０２０２０）　８８﹒１５元　升０﹒８０％
　　特步國際（０１３６８）　１２﹒５６元　升０﹒３２％
　　申洲國際（０２３１３）　８４﹒５０元　升０﹒５４％
　　滔搏（０６１１０）　　　　６﹒５０元　　　　無升跌
　　３６１度（０１３６１）　　３﹒９８元　　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　（ｈｃ）

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備註： 即時報價更新時間為 12/08/2022 17:03
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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