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00066 港鐵公司
即時 按盤價 升42.000 +0.550 (+1.327%)
大手異動

12/08/2022 09:24

《異動股》港鐵（６６）高開近１％，中期基本業務利潤增兼增派息

　　《經濟通通訊社１２日專訊》港鐵（０００６６）現價升０﹒８４％，報４１﹒８元，以現
價計，該股暫連升２日，累計升幅１﹒３３％。該股成交約７萬股，涉資２９５萬元。
　　港鐵公布，截至２０２２年６月３０日止中期純利４７﹒３２億元，按年升７７﹒０３％；
每股基本盈利０﹒７６元，派發中期息０﹒４２元，按年增６８％，可選擇以股代息。
　　截至今年６月３０日止六個月，來自基本業務的利潤按年增長７８％至７１﹒０８億元；若
包括投資物業公允價值計量所產生的虧損２３﹒７６億元（此為非現金的會計項目），公司股東
應佔淨利潤為４７﹒３２億元。
　
＊物業發展利潤大增，車務營運虧損擴＊
　
　　期內，物業發展利潤按年增１﹒５３倍至７７﹒８６億元，主要來自ＬＰ１０（「日出康城
」第十期）、晉環（「港島南岸」第一期）和揚海（「港島南岸」第二期）。物業租賃業務收入
減少８﹒５％至２１﹒８８億元，原因是港鐵公司在疫情持續下為租戶提供租金寬減的紓困措施
，以及新訂租金較以往遜色。
　　上半年香港車務營運的收入為５８﹒１５億元，較去年同期的６０﹒０４億港元減少
３﹒１％，導致未計利息、財務開支和計及每年非定額付款後的虧損２７﹒７５億元。港鐵鐵路
和巴士服務的總乘客量為６﹒４９４億人次，較２０２１年同期的７﹒３５９億人次減少
１１﹒８％。
　　現時，恒生指數報２０１５８，升７５點或升０﹒３８％，主板成交１２﹒６０億元。國企
指數報６８５４，升３１點或升０﹒４５％。恒生科技指數報４３５７，升３０點或升
０﹒７１％。
　　即月期指新報２０１２２，升９５點，低水３６點。即月國指期貨報６８６１，升４８點，
高水７點。即月科指期貨新報４３６７，升３２點，高水２３點。
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　港鐵（０００６６）　　　４１﹒８０元　升０﹒８４％
　　中電（００００２）　　　６６﹒８５元　升０﹒０７％
　　煤氣（００００３）　　　　８﹒０９元　升０﹒１２％
　　電能（００００６）　　　４９﹒６５元　跌０﹒４０％
　　港燈（０２６３８）　　　　７﹒１７元　　　　無升跌
　　粵海投資（００２７０）　　７﹒６０元　跌０﹒３９％
　　長和（００００１）　　　５３﹒００元　升０﹒７６％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　（ｈｃ）

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備註： 即時報價更新時間為 12/08/2022 17:03
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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