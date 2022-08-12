《異動股》港鐵（６６）高開近１％，中期基本業務利潤增兼增派息

《經濟通通訊社１２日專訊》港鐵（０００６６）現價升０﹒８４％，報４１﹒８元，以現

價計，該股暫連升２日，累計升幅１﹒３３％。該股成交約７萬股，涉資２９５萬元。

港鐵公布，截至２０２２年６月３０日止中期純利４７﹒３２億元，按年升７７﹒０３％；

每股基本盈利０﹒７６元，派發中期息０﹒４２元，按年增６８％，可選擇以股代息。

截至今年６月３０日止六個月，來自基本業務的利潤按年增長７８％至７１﹒０８億元；若

包括投資物業公允價值計量所產生的虧損２３﹒７６億元（此為非現金的會計項目），公司股東

應佔淨利潤為４７﹒３２億元。



＊物業發展利潤大增，車務營運虧損擴＊



期內，物業發展利潤按年增１﹒５３倍至７７﹒８６億元，主要來自ＬＰ１０（「日出康城

」第十期）、晉環（「港島南岸」第一期）和揚海（「港島南岸」第二期）。物業租賃業務收入

減少８﹒５％至２１﹒８８億元，原因是港鐵公司在疫情持續下為租戶提供租金寬減的紓困措施

，以及新訂租金較以往遜色。

上半年香港車務營運的收入為５８﹒１５億元，較去年同期的６０﹒０４億港元減少

３﹒１％，導致未計利息、財務開支和計及每年非定額付款後的虧損２７﹒７５億元。港鐵鐵路

和巴士服務的總乘客量為６﹒４９４億人次，較２０２１年同期的７﹒３５９億人次減少

１１﹒８％。

現時，恒生指數報２０１５８，升７５點或升０﹒３８％，主板成交１２﹒６０億元。國企

指數報６８５４，升３１點或升０﹒４５％。恒生科技指數報４３５７，升３０點或升

０﹒７１％。

即月期指新報２０１２２，升９５點，低水３６點。即月國指期貨報６８６１，升４８點，

高水７點。即月科指期貨新報４３６７，升３２點，高水２３點。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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港鐵（０００６６） ４１﹒８０元 升０﹒８４％

中電（００００２） ６６﹒８５元 升０﹒０７％

煤氣（００００３） ８﹒０９元 升０﹒１２％

電能（００００６） ４９﹒６５元 跌０﹒４０％

港燈（０２６３８） ７﹒１７元 無升跌

粵海投資（００２７０） ７﹒６０元 跌０﹒３９％

長和（００００１） ５３﹒００元 升０﹒７６％

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（ｈｃ）

