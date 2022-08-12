《異動股》中移動高開２％，預計明年派息比率將提升至７０％

《經濟通通訊社１２日專訊》中移動（００９４１）Ｈ股現價升２﹒０３％，報５２﹒８元

，該股成交約２２２萬股，涉資１﹒１７億元。

中國移動公布，今年上半年純利７０２﹒７５億人民幣，按年升１８﹒８７％；每股基本盈

利３﹒２９人民幣；中期息每股２﹒２港元，按年增長３４﹒９％。

集團今年上半年通信服務收入為４２６４億人民幣，按年增長８﹒４％；數字化轉型收入達

到１１０８億人民幣，按年增長３９﹒２％，佔通信服務收入比達到２６％；其中，移動雲收入

為２３４億人民幣，按年增長１﹒０４倍。

期內，移動客戶數為９﹒７億戶，其中５Ｇ套餐客戶數為５﹒１１億戶；移動ＡＲＰＵ按年

增長０﹒２％，達到５２﹒３人民幣。有綫寬帶客戶數為２﹒５６億戶，其中家庭寬帶客戶數為

２﹒３億戶；家庭客戶綜合ＡＲＰＵ按年增長４﹒６％，達到４３人民幣。中移動董事長楊杰於

電話會議指出，當５Ｇ客戶規模擴大時，ＡＲＰＵ一定會有所下降，但更多客戶遷移至５Ｇ套餐

，整體移動用戶ＡＲＰＵ亦可維持。



＊全年派息比率將提升至７０％＊



楊杰於電話會議表示，中期派息較去年同期增加３４﹒９％，預期全年派息將會在去年的基

礎上再提升，去年派息比率為６０％，今年將會高於６０％，並於２０２３年達到年初的目標

７０％派息比率。

現時，恒生指數報２０１５８，升７５點或升０﹒３８％，主板成交１２﹒６０億元。國企

指數報６８５４，升３１點或升０﹒４５％。恒生科技指數報４３５７，升３０點或升

０﹒７１％。

即月期指新報２０１１２，升８５點，低水４６點。即月國指期貨報６８５７，升４４點，

高水３點。即月科指期貨新報４３６３，升２８點，高水２３點。



表列同板塊或相關股份表現

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

中移動（００９４１） ５２﹒８０元 升２﹒０３％

中聯通（００７６２） ３﹒９１元 升０﹒５１％

中電信（００７２８） ２﹒８８元 升１﹒７７％

和電（００２１５） １﹒２０元 無升跌

數碼通（００３１５） ４﹒１７元 無升跌

中海油（００８８３） ９﹒８５元 升０﹒９２％

建行（００９３９） ４﹒９４元 無升跌

匯控（００００５） ５２﹒４０元 跌０﹒１９％

煤氣（００００３） ８﹒０９元 升０﹒１２％

招行（０３９６８） ４１﹒４０元 跌０﹒４８％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｈｃ）

