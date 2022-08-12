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01177 中國生物製藥
即時 按盤價 跌4.300 -0.170 (-3.803%)
大手異動

12/08/2022 09:26

《異動股》中生製藥（１１７７）低開逾３％，料中期純利減７８％

　　《經濟通通訊社１２日專訊》中國生物製藥（０１１７７）現價跌３﹒５８％，報４﹒３１
元，該股成交約８５萬股，涉資３６８萬元。
　　中國生物製藥公布，預期截至６月３０日止中期純利比去年同期減少最多約７８％，至約
１８﹒７１億元人民幣。該集團指，純利下跌主因一聯營公司財務表現低於去年同期，令應佔聯
營公司溢利下跌，但主營業務表現符預期，業績同比穩定增長。
　　現時，恒生指數報２０１５８，升７５點或升０﹒３８％，主板成交１２﹒６０億元。國企
指數報６８５４，升３１點或升０﹒４５％。恒生科技指數報４３５７，升３０點或升
０﹒７１％。
　　即月期指新報２００９６，升６９點，低水６２點。即月國指期貨報６８５０，升３７點，
低水４點。即月科指期貨新報４３５７，升２２點，高水２３點。
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中國生物製藥（０１１７７）　　４﹒３１元　跌３﹒５８％
　　藥明生物（０２２６９）　　　７２﹒００元　升０﹒０７％
　　石藥集團（０１０９３）　　　　８﹒６０元　升０﹒５８％
　　信達生物（０１８０１）　　　３６﹒６５元　跌０﹒２７％
　　復星醫藥（０２１９６）　　　２７﹒７５元　升１﹒０９％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　（ｈｃ）

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備註： 即時報價更新時間為 12/08/2022 17:03
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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