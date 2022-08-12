《異動股》中生製藥（１１７７）低開逾３％，料中期純利減７８％

《經濟通通訊社１２日專訊》中國生物製藥（０１１７７）現價跌３﹒５８％，報４﹒３１

元，該股成交約８５萬股，涉資３６８萬元。

中國生物製藥公布，預期截至６月３０日止中期純利比去年同期減少最多約７８％，至約

１８﹒７１億元人民幣。該集團指，純利下跌主因一聯營公司財務表現低於去年同期，令應佔聯

營公司溢利下跌，但主營業務表現符預期，業績同比穩定增長。

現時，恒生指數報２０１５８，升７５點或升０﹒３８％，主板成交１２﹒６０億元。國企

指數報６８５４，升３１點或升０﹒４５％。恒生科技指數報４３５７，升３０點或升

０﹒７１％。

即月期指新報２００９６，升６９點，低水６２點。即月國指期貨報６８５０，升３７點，

低水４點。即月科指期貨新報４３５７，升２２點，高水２３點。



表列同板塊或相關股份表現

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

中國生物製藥（０１１７７） ４﹒３１元 跌３﹒５８％

藥明生物（０２２６９） ７２﹒００元 升０﹒０７％

石藥集團（０１０９３） ８﹒６０元 升０﹒５８％

信達生物（０１８０１） ３６﹒６５元 跌０﹒２７％

復星醫藥（０２１９６） ２７﹒７５元 升１﹒０９％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｈｃ）

