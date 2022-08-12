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02359 藥明康德
即時 按盤價 跌94.350 -1.500 (-1.565%)
大手異動

12/08/2022 09:32

《異動股》復星醫藥（２１９６）升近１％，阿茲夫定片具價格優勢

　　《經濟通通訊社１２日專訊》復星醫藥（０２１９６）Ｈ股現價升０﹒９１％，報２７﹒７
元，該股成交約１４萬股，涉資３９１萬元，盤中高見２７﹒８元，最低見２７﹒５元；凱萊英
（０６８２１）跌０﹒６８％，報１１６﹒６元；藥明康德（０２３５９）升０﹒１１％，報
９４﹒８５元；麗珠醫藥（０１５１３）跌１﹒１２％，報２２﹒１元。
　　據內地《北京日報》報道，從復星醫藥獲悉，集團聯合河南真實生物科技有限公司積極回應
各地政府需求，緊急調配抗新冠肺炎小分子口服藥物阿茲夫定片馳援全國多地，近日已陸續運抵
海南、新疆、河南等地。
　　阿茲夫定片的價格也首次曝光。復星醫藥表示，按照各地醫保掛網價格，阿茲夫定片定價每
瓶２７０元，每瓶３５片，每片１ｍｇ，相較於目前已上市的新冠治療藥物，阿茲夫定片價格具
有較大優勢。
　　現時，恒生指數報２０１０３，升２０點或升０﹒１０％，主板成交５４﹒０７億元。國企
指數報６８３１，升８點或升０﹒１２％。恒生科技指數報４３３９，升１２點或升０﹒２９％
。Ａ股（滬：６００１９６）現價４３﹒７２元人民幣，升０﹒７８元人民幣，或升１﹒８２％
，成交１﹒５９億元人民幣，涉及３６３萬股。現價Ａ股對Ｈ股呈溢價８４﹒０４％。
　　即月期指新報２００７８，升５１點，低水２５點。即月國指期貨報６８３８，升２５點，
高水６點。即月科指期貨新報４３４０，升５點，高水１點。
　　上證綜合指數報３２７５，跌６點或跌０﹒１９％，成交２３１﹒０７億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４２７，跌４６點或跌０﹒３７％，成交１３６﹒１５億元人民幣。
　
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　復星醫藥（０２１９６）　　　　２７﹒７元　升０﹒９１％
　　凱萊英（０６８２１）　　　　１１６﹒６元　跌０﹒６８％
　　藥明康德（０２３５９）　　　９４﹒８５元　升０﹒１１％
　　麗珠醫藥（０１５１３）　　　　２２﹒１元　跌１﹒１２％
　　上藥（０２６０７）　　　　　１１﹒３４元　升０﹒３５％
　　石藥集團（０１０９３）　　　　８﹒４６元　跌１﹒０５％
　　先聲藥業（０２０９６）　　　　８﹒３７元　跌０﹒８３％
　　潤藥（０３３２０）　　　　　　　４﹒６元　跌１﹒２９％
　　遠大醫藥（００５１２）　　　　４﹒３６元　跌１﹒１３％
　　中國生物製藥（０１１７７）　　４﹒２８元　跌４﹒２５％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｐｃ）
　　

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備註： 即時報價更新時間為 15/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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