《異動股》復星醫藥（２１９６）升近１％，阿茲夫定片具價格優勢

《經濟通通訊社１２日專訊》復星醫藥（０２１９６）Ｈ股現價升０﹒９１％，報２７﹒７

元，該股成交約１４萬股，涉資３９１萬元，盤中高見２７﹒８元，最低見２７﹒５元；凱萊英

（０６８２１）跌０﹒６８％，報１１６﹒６元；藥明康德（０２３５９）升０﹒１１％，報

９４﹒８５元；麗珠醫藥（０１５１３）跌１﹒１２％，報２２﹒１元。

據內地《北京日報》報道，從復星醫藥獲悉，集團聯合河南真實生物科技有限公司積極回應

各地政府需求，緊急調配抗新冠肺炎小分子口服藥物阿茲夫定片馳援全國多地，近日已陸續運抵

海南、新疆、河南等地。

阿茲夫定片的價格也首次曝光。復星醫藥表示，按照各地醫保掛網價格，阿茲夫定片定價每

瓶２７０元，每瓶３５片，每片１ｍｇ，相較於目前已上市的新冠治療藥物，阿茲夫定片價格具

有較大優勢。

現時，恒生指數報２０１０３，升２０點或升０﹒１０％，主板成交５４﹒０７億元。國企

指數報６８３１，升８點或升０﹒１２％。恒生科技指數報４３３９，升１２點或升０﹒２９％

。Ａ股（滬：６００１９６）現價４３﹒７２元人民幣，升０﹒７８元人民幣，或升１﹒８２％

，成交１﹒５９億元人民幣，涉及３６３萬股。現價Ａ股對Ｈ股呈溢價８４﹒０４％。

即月期指新報２００７８，升５１點，低水２５點。即月國指期貨報６８３８，升２５點，

高水６點。即月科指期貨新報４３４０，升５點，高水１點。

上證綜合指數報３２７５，跌６點或跌０﹒１９％，成交２３１﹒０７億元人民幣。

深證成份指數報１２４２７，跌４６點或跌０﹒３７％，成交１３６﹒１５億元人民幣。





表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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復星醫藥（０２１９６） ２７﹒７元 升０﹒９１％

凱萊英（０６８２１） １１６﹒６元 跌０﹒６８％

藥明康德（０２３５９） ９４﹒８５元 升０﹒１１％

麗珠醫藥（０１５１３） ２２﹒１元 跌１﹒１２％

上藥（０２６０７） １１﹒３４元 升０﹒３５％

石藥集團（０１０９３） ８﹒４６元 跌１﹒０５％

先聲藥業（０２０９６） ８﹒３７元 跌０﹒８３％

潤藥（０３３２０） ４﹒６元 跌１﹒２９％

遠大醫藥（００５１２） ４﹒３６元 跌１﹒１３％

中國生物製藥（０１１７７） ４﹒２８元 跌４﹒２５％

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（ｐｃ）



