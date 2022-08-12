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01164 中廣核礦業
即時 按盤價 升0.870 +0.060 (+7.407%)
大手異動

12/08/2022 09:35

《異動股》中廣核（１１６４）高開１１％，料中期純利大增９倍

　　《經濟通通訊社１２日專訊》中廣核（０１１６４）現價升１１﹒１１％，報０﹒９元，以
現價計，該股暫連升２日，累計升幅１３﹒９２％。該股成交約２３７萬股，涉資２１３萬元。
　　中廣核礦業公布，預期截至６月３０日止中期純利介乎３﹒４億至３﹒６億元，比去年同期
增加約８﹒４４至９倍。集團指，純利增長主因天然鈾貿易價差提高帶來毛利上升；天然鈾價格
上升，導致來自謝米茲拜伊鈾有限合夥企業的應佔合營企業業績增長，以及去年７月完成收購礦
業公司奧爾塔雷克有限合夥企業４９％權益後，新增來自該公司的應佔聯營公司業績。
　　現時，恒生指數報２０１５８，升７５點或升０﹒３８％，主板成交１２﹒６０億元。國企
指數報６８５４，升３１點或升０﹒４５％。恒生科技指數報４３５７，升３０點或升
０﹒７１％。
　　即月期指新報２００９３，升６６點，低水６５點。即月國指期貨報６８４８，升３５點，
低水６點。即月科指期貨新報４３５６，升２１點，高水２３點。
　　上證綜合指數報３２７５，跌５點或跌０﹒１８％，成交３６﹒７６億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４５３，跌２０點或跌０﹒１７％，成交６１﹒５０億元人民幣。
（ｈｃ）

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備註： 即時報價更新時間為 12/08/2022 17:03
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