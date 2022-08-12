《異動股》中廣核（１１６４）高開１１％，料中期純利大增９倍

《經濟通通訊社１２日專訊》中廣核（０１１６４）現價升１１﹒１１％，報０﹒９元，以

現價計，該股暫連升２日，累計升幅１３﹒９２％。該股成交約２３７萬股，涉資２１３萬元。

中廣核礦業公布，預期截至６月３０日止中期純利介乎３﹒４億至３﹒６億元，比去年同期

增加約８﹒４４至９倍。集團指，純利增長主因天然鈾貿易價差提高帶來毛利上升；天然鈾價格

上升，導致來自謝米茲拜伊鈾有限合夥企業的應佔合營企業業績增長，以及去年７月完成收購礦

業公司奧爾塔雷克有限合夥企業４９％權益後，新增來自該公司的應佔聯營公司業績。

現時，恒生指數報２０１５８，升７５點或升０﹒３８％，主板成交１２﹒６０億元。國企

指數報６８５４，升３１點或升０﹒４５％。恒生科技指數報４３５７，升３０點或升

０﹒７１％。

即月期指新報２００９３，升６６點，低水６５點。即月國指期貨報６８４８，升３５點，

低水６點。即月科指期貨新報４３５６，升２１點，高水２３點。

上證綜合指數報３２７５，跌５點或跌０﹒１８％，成交３６﹒７６億元人民幣。

深證成份指數報１２４５３，跌２０點或跌０﹒１７％，成交６１﹒５０億元人民幣。

（ｈｃ）

