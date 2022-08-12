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00087 太古股份公司Ｂ
即時 按盤價 升8.510 +0.460 (+5.714%)
大手異動

12/08/2022 09:43

《異動股》太古Ａ（１９）續升近４％，獲高盛唱好升至「買入」

　　《經濟通通訊社１２日專訊》太古Ａ（０００１９）現價升３﹒８１％，報５１﹒８元，以
現價計，該股暫連升２日，累計升幅１４﹒６％。該股成交約４３萬股，涉資２１９５萬元。
　　太古Ａ及太古Ｂ公布，截至今年６月底止中期虧轉盈，錄得純利１８﹒９１億元，而去年同
期則為虧損７﹒９２億元，太古Ａ每股盈利１﹒２６元，太古Ｂ每股盈利０﹒２５元。太Ａ派中
期息１﹒１５元，太Ｂ派息０﹒２３元，兩者均按年升１５％。
　　此外太古宣布透過於公開市場回購公司的普通Ａ股和Ｂ股，回購股份的金額最多為４０億港
元，回購股份數目不超過公司於２０２２年５月１２日已發行任何類別股份總數的１０％，並將
在公司２０２２年股東周年大會上授予的股份回購授權到期時，或回購的股份總值達到４０億港
元時（以較早者為準）結束。
　　眾大行績後唱好太古，高盛上調太古近兩成目標價兼升評級至「買入」，下表列部分大行對
太古最新評級：
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　大行╱券商　目標價變動　　　　　　　評級變動　　
　　　　　　　　（元）　　　　　　　　　　　　　　　
　　花旗　　　　７０﹒５０→７９﹒５０　維持買入　　
　　高盛　　　　６６﹒００→７９﹒００　中性→買入　
　　大摩　　　　７４﹒００→７５﹒００　維持增加比重
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　現時，恒生指數報２００５６，跌２５點或跌０﹒１３％，主板成交７３﹒７９億元。國企
指數報６８０８，跌１５點或跌０﹒２２％。恒生科技指數報４３２４，跌２點或跌０﹒０７％

　　即月期指新報２００３７，升１０點，低水２０點。即月國指期貨報６８１７，升４點，高
水９點。即月科指期貨新報４３２３，跌１２點，高水６點。
　　上證綜合指數報３２７５，跌６點或跌０﹒１９％，成交３８７﹒２８億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４４１，跌３２點或跌０﹒２６％，成交６３４﹒５０億元人民幣。
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　太古Ａ（０００１９）　５１﹒８０元　升３﹒８１％
　　太古Ｂ（０００８７）　　８﹒１９元　升１﹒７４％
　　太地（０１９７２）　　１８﹒７６元　跌０﹒２１％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　（ｈｃ）

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備註： 即時報價更新時間為 12/08/2022 17:03
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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