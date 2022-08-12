《異動股》太古Ａ（１９）續升近４％，獲高盛唱好升至「買入」

《經濟通通訊社１２日專訊》太古Ａ（０００１９）現價升３﹒８１％，報５１﹒８元，以

現價計，該股暫連升２日，累計升幅１４﹒６％。該股成交約４３萬股，涉資２１９５萬元。

太古Ａ及太古Ｂ公布，截至今年６月底止中期虧轉盈，錄得純利１８﹒９１億元，而去年同

期則為虧損７﹒９２億元，太古Ａ每股盈利１﹒２６元，太古Ｂ每股盈利０﹒２５元。太Ａ派中

期息１﹒１５元，太Ｂ派息０﹒２３元，兩者均按年升１５％。

此外太古宣布透過於公開市場回購公司的普通Ａ股和Ｂ股，回購股份的金額最多為４０億港

元，回購股份數目不超過公司於２０２２年５月１２日已發行任何類別股份總數的１０％，並將

在公司２０２２年股東周年大會上授予的股份回購授權到期時，或回購的股份總值達到４０億港

元時（以較早者為準）結束。

眾大行績後唱好太古，高盛上調太古近兩成目標價兼升評級至「買入」，下表列部分大行對

太古最新評級：



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大行╱券商 目標價變動 評級變動

（元）

花旗 ７０﹒５０→７９﹒５０ 維持買入

高盛 ６６﹒００→７９﹒００ 中性→買入

大摩 ７４﹒００→７５﹒００ 維持增加比重

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現時，恒生指數報２００５６，跌２５點或跌０﹒１３％，主板成交７３﹒７９億元。國企

指數報６８０８，跌１５點或跌０﹒２２％。恒生科技指數報４３２４，跌２點或跌０﹒０７％

。

即月期指新報２００３７，升１０點，低水２０點。即月國指期貨報６８１７，升４點，高

水９點。即月科指期貨新報４３２３，跌１２點，高水６點。

上證綜合指數報３２７５，跌６點或跌０﹒１９％，成交３８７﹒２８億元人民幣。

深證成份指數報１２４４１，跌３２點或跌０﹒２６％，成交６３４﹒５０億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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太古Ａ（０００１９） ５１﹒８０元 升３﹒８１％

太古Ｂ（０００８７） ８﹒１９元 升１﹒７４％

太地（０１９７２） １８﹒７６元 跌０﹒２１％

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（ｈｃ）

