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02382 舜宇光學科技
即時 按盤價 升123.200 +1.700 (+1.399%)
大手異動

12/08/2022 13:09

《異動股》舜宇光學（２３８２）升２％，蘋果維持今年手機出貨量

　　《經濟通通訊社１２日專訊》舜宇光學科技（０２３８２）現價升１﹒４％，報１２３﹒２
元，該股成交約５５７萬股，涉資６﹒８９億元，盤中高見１２５﹒５元，最低見１２０﹒８元
；高偉電子（０１４１５）跌３﹒４９％，報１６﹒０２元；丘鈦科技（０１４７８）跌
１﹒４４％，報４﹒７８元；瑞聲科技（０２０１８）跌０﹒１３％，報１５﹒１２元。
　　蘋果公司已要求供應商在今年生產至少與２０２１年一樣多的新一代ｉＰｈｏｎｅ，公司指
望富裕的消費者和競爭減少可以幫助抵消全球電子市場的低迷。
　　知情人士透露，儘管智慧型手機市場的預測不斷惡化，但蘋果仍要求組裝商生產９０００萬
部最新ｉＰｈｏｎｅ，數量與去年相同。其中一名知情人士表示，蘋果仍預計２０２２年總共生
產大約２﹒２億部ｉＰｈｏｎｅ，與去年的水平大致相同。
　　現時，恒生指數報２０１９９，升１１７點或升０﹒５８％，主板成交４１３﹒５７億元。
國企指數報６８７３，升５０點或升０﹒７３％。恒生科技指數報４３６０，升３３點或升
０﹒７８％。
　　即月期指新報２０１８５，升１５８點，低水１５點。即月國指期貨報６８８１，升６８點
，高水８點。即月科指期貨新報４３６２，升２７點，高水１點。
　　上證綜合指數報３２８０，跌１點或跌０﹒０５％，成交２５８２﹒４６億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４５４，跌１９點或跌０﹒１６％，成交１５６４﹒２１億元人民幣。
　
　
　　　　　　　　　　　　蘋果概念股表現
　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　舜宇光學科技（０２３８２）　１２３﹒２元　　升１﹒４％
　　高偉電子（０１４１５）　　　１６﹒０２元　跌３﹒４９％
　　丘鈦科技（０１４７８）　　　　４﹒７８元　跌１﹒４４％
　　瑞聲科技（０２０１８）　　　１５﹒１２元　跌０﹒１３％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｐｃ）
　

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備註： 即時報價更新時間為 12/08/2022 17:04
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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