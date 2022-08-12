《異動股》舜宇光學（２３８２）升２％，蘋果維持今年手機出貨量

《經濟通通訊社１２日專訊》舜宇光學科技（０２３８２）現價升１﹒４％，報１２３﹒２

元，該股成交約５５７萬股，涉資６﹒８９億元，盤中高見１２５﹒５元，最低見１２０﹒８元

；高偉電子（０１４１５）跌３﹒４９％，報１６﹒０２元；丘鈦科技（０１４７８）跌

１﹒４４％，報４﹒７８元；瑞聲科技（０２０１８）跌０﹒１３％，報１５﹒１２元。

蘋果公司已要求供應商在今年生產至少與２０２１年一樣多的新一代ｉＰｈｏｎｅ，公司指

望富裕的消費者和競爭減少可以幫助抵消全球電子市場的低迷。

知情人士透露，儘管智慧型手機市場的預測不斷惡化，但蘋果仍要求組裝商生產９０００萬

部最新ｉＰｈｏｎｅ，數量與去年相同。其中一名知情人士表示，蘋果仍預計２０２２年總共生

產大約２﹒２億部ｉＰｈｏｎｅ，與去年的水平大致相同。

現時，恒生指數報２０１９９，升１１７點或升０﹒５８％，主板成交４１３﹒５７億元。

國企指數報６８７３，升５０點或升０﹒７３％。恒生科技指數報４３６０，升３３點或升

０﹒７８％。

即月期指新報２０１８５，升１５８點，低水１５點。即月國指期貨報６８８１，升６８點

，高水８點。即月科指期貨新報４３６２，升２７點，高水１點。

上證綜合指數報３２８０，跌１點或跌０﹒０５％，成交２５８２﹒４６億元人民幣。

深證成份指數報１２４５４，跌１９點或跌０﹒１６％，成交１５６４﹒２１億元人民幣。





蘋果概念股表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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舜宇光學科技（０２３８２） １２３﹒２元 升１﹒４％

高偉電子（０１４１５） １６﹒０２元 跌３﹒４９％

丘鈦科技（０１４７８） ４﹒７８元 跌１﹒４４％

瑞聲科技（０２０１８） １５﹒１２元 跌０﹒１３％

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（ｐｃ）



