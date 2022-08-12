《異動股》火幣（１６１１）微升１％，傳創始人李林洽售六成股權

《經濟通通訊社１２日專訊》火幣科技（０１６１１）現價升０﹒９１％，報４﹒４４元，

該股成交約６１萬股，涉資２７４萬元，盤中高見４﹒６５元，最低見４﹒２元。

據《彭博社》引述知情人士指出，火幣創始人李林與一些投資者在洽談出售所持的多數股權

，尋求對公司估值最高在３０億美元。這可能是自加密貨幣市場開始崩盤以來該行業最大的一筆

收購交易。

據知情人士透露，這位中國加密貨幣大佬已與一批投資者洽談尋求出售在火幣持有的約

６０％股權。知情人士稱，波場（ＴＲＯＮ）創始人孫宇晨和加密貨幣億萬富豪Ｓａｍ

Ｂａｎｋｍａｎ－Ｆｒｉｅｄ的ＦＴＸ等已與火幣就股權轉讓事宜初步接觸。

上述知情人士稱，真格基金與紅杉中國等現有投資者於７月份股東大會上獲悉了李林這一決

定。一位知情人士稱，交易可能最早於本月底完成。知情人士還表示，李林對公司尋求估值在

２０億至３０億美元之間。

火幣一位發言人證實，李林就股權出售事宜已接觸幾家國際機構，但不予透露具體細節。發

言人在郵件中回覆稱，「他希望新股東更有實力、資源更加強大，能珍惜火幣這個品牌，投入更

多資金精力推動火幣不斷發展。」

一位ＦＴＸ發言人不予置評，而孫宇晨在簡訊中表示沒有與李林就出售事宜有過磋商。

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