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01268 美東汽車
即時 按盤價 跌17.240 -0.060 (-0.347%)
大手異動

15/08/2022 09:02

《大手成交》美東汽車兩手共３００萬股市前交易，涉５１９６萬元

　　《經濟通通訊社１５日專訊》美東汽車（０１２６８）於市前９：０１ａｍ錄得２手共
３００萬股市前交易，每股造１７﹒３２元，較上日收市價高０﹒１２％，涉資５１９６萬元。
（ｒｗ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/08/2022 17:59
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