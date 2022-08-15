《經濟通通訊社１５日專訊》美東汽車（０１２６８）於市前９：０１ａｍ錄得２手共
３００萬股市前交易，每股造１７﹒３２元，較上日收市價高０﹒１２％，涉資５１９６萬元。
（ｒｗ）
【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動
15/08/2022 09:02
《大手成交》美東汽車兩手共３００萬股市前交易，涉５１９６萬元
《經濟通通訊社１５日專訊》美東汽車（０１２６８）於市前９：０１ａｍ錄得２手共
３００萬股市前交易，每股造１７﹒３２元，較上日收市價高０﹒１２％，涉資５１９６萬元。
（ｒｗ）
【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動
下一篇新聞︰15/08/2022 09:01 《大手成交》美團等５家公司上午９：００市前大手交易
12/08/2022 09:31 《大手成交》美東汽車一手約１３６萬股交叉盤，涉資２３８９萬元
11/08/2022 14:43 《大手成交》美東汽車一手１００萬股交叉盤，涉資１７３７萬元
05/07/2022 09:06 《大手成交》騰訊等４家公司上午９：０５市前大手交易
17/06/2022 09:50 《大手成交》美東汽車一手約１１２萬股交叉盤，涉資２７９２萬元
15/06/2022 15:34 《大手成交》美東汽車一手６３萬股交叉盤，涉資１５６６萬元
|備註：
|即時報價更新時間為 15/08/2022 17:59
|港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰