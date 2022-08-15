《經濟通通訊社１５日專訊》微盟集團（０２０１３）於市前９：０５ａｍ錄得１手３２２
萬股市前交易，每股造４﹒１５元，較上日收市價低０﹒９５％，涉資１３３６﹒３萬元。
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15/08/2022 09:06
《大手成交》微盟集團一手３２２萬股市前交易，涉資１３３６萬元
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萬股市前交易，每股造４﹒１５元，較上日收市價低０﹒９５％，涉資１３３６﹒３萬元。
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|備註：
|即時報價更新時間為 15/08/2022 17:59
|港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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