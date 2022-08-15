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02013 微盟集團
即時 按盤價 升4.260 +0.070 (+1.671%)
大手異動

15/08/2022 09:06

《大手成交》微盟集團一手３２２萬股市前交易，涉資１３３６萬元

　　《經濟通通訊社１５日專訊》微盟集團（０２０１３）於市前９：０５ａｍ錄得１手３２２
萬股市前交易，每股造４﹒１５元，較上日收市價低０﹒９５％，涉資１３３６﹒３萬元。
（ｒｗ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/08/2022 17:59
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