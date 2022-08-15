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08057 麥迪森控股
即時 按盤價 跌0.930 -0.010 (-1.064%)
大手異動

15/08/2022 09:33

《異動股》麥迪森控股漲近１６％突破１００天線，報１﹒０９元

　　《經濟通通訊社１５日專訊》麥迪森控股（０８０５７）升１５﹒９６％，報１﹒０９元，
升穿１００天線（１﹒０２５元），最高價１﹒２６元，創１個月新高，最低價１元；成交１４
萬股，成交金額１４﹒９５萬元；主動買沽比率７６：２４，資金淨主動買入５﹒８３萬元。現
時最大淨被動買入券商為哈富證券，金額２﹒７１萬元，加權平均成交價１﹒１３元；現時最大
淨被動賣出券商為富途證券國際，金額３﹒２７萬元，加權平均成交價１﹒１６７元。
　　現時，恒生指數報２０１０９，跌６６點或０﹒３３％；恒生中國企業指數報６８３２，跌
２４點或０﹒３６％；恒生科技指數報４３４５，跌５點或０﹒１２％；主板成交３４﹒１億元

　　上證綜合指數報３２７２，跌４點或０﹒１５％，成交２３４﹒０５億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４１９，跌不足１點，成交１４８﹒９１億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　１﹒０９０　變動　　　　＋１５﹒９６％
　　最高價　　　１﹒２６０　最低價　　　　　１﹒０００
　　成交股數　　　１４萬股　成交金額　　　１４﹒９５萬
　　１０天平均　０﹒８８７　歷史波幅％　１９９﹒６４０
　　２０天平均　０﹒８１８　加權平均價　　　１﹒０６８
　　５０天平均　０﹒９１４　ＲＳＩ１４　　６５﹒１５６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿１００天線，創１個月新高；主動買沽比率７６：２４，資金淨主動買入
５﹒８３萬元
　
（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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