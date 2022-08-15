《異動股》麥迪森控股漲近１６％突破１００天線，報１﹒０９元

《經濟通通訊社１５日專訊》麥迪森控股（０８０５７）升１５﹒９６％，報１﹒０９元，

升穿１００天線（１﹒０２５元），最高價１﹒２６元，創１個月新高，最低價１元；成交１４

萬股，成交金額１４﹒９５萬元；主動買沽比率７６：２４，資金淨主動買入５﹒８３萬元。現

時最大淨被動買入券商為哈富證券，金額２﹒７１萬元，加權平均成交價１﹒１３元；現時最大

淨被動賣出券商為富途證券國際，金額３﹒２７萬元，加權平均成交價１﹒１６７元。

現時，恒生指數報２０１０９，跌６６點或０﹒３３％；恒生中國企業指數報６８３２，跌

２４點或０﹒３６％；恒生科技指數報４３４５，跌５點或０﹒１２％；主板成交３４﹒１億元

。

上證綜合指數報３２７２，跌４點或０﹒１５％，成交２３４﹒０５億元人民幣。

深證成份指數報１２４１９，跌不足１點，成交１４８﹒９１億元人民幣。



基本資料

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現價 １﹒０９０ 變動 ＋１５﹒９６％

最高價 １﹒２６０ 最低價 １﹒０００

成交股數 １４萬股 成交金額 １４﹒９５萬

１０天平均 ０﹒８８７ 歷史波幅％ １９９﹒６４０

２０天平均 ０﹒８１８ 加權平均價 １﹒０６８

５０天平均 ０﹒９１４ ＲＳＩ１４ ６５﹒１５６

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股份狀態：升穿１００天線，創１個月新高；主動買沽比率７６：２４，資金淨主動買入

５﹒８３萬元



（ｅｄ）

