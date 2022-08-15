《異動股》兗礦能源（０１１７１）升近２％破頂，報２８﹒７元

《經濟通通訊社１５日專訊》兗礦能源（０１１７１）升１﹒９５％，報２８﹒７元，最高
價２８﹒７５元，創上市新高，最低價２８﹒０５元；成交６４﹒１２萬股，成交金額
１８３２﹒１４萬元；主動買沽比率８９：１１，資金淨主動買入１３８５﹒３９萬元。現時最
大淨被動買入券商為美銀，金額７６﹒９３萬元，加權平均成交價２８﹒４９３元；現時最大淨
被動賣出券商為摩根大通，金額３９５﹒３萬元，加權平均成交價２８﹒７１６元。以現價計，
該股暫連升６日，累計升幅１６﹒６７％。
現時，恒生指數報２００９９，跌７５點或０﹒３８％；恒生中國企業指數報６８２６，跌
３１點或０﹒４５％；恒生科技指數報４３４０，跌９點或０﹒２２％；主板成交４３﹒４５億
元。
上證綜合指數報３２７４，跌２點或０﹒０８％，成交２９９﹒４８億元人民幣。
深證成份指數報１２４２１，升２點或０﹒０２％，成交１９１﹒５２億元人民幣。
基本資料
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現價 ２８﹒７００ 變動 ＋１﹒９５％
最高價 ２８﹒７５０ 最低價 ２８﹒０５０
成交股數 ６４﹒１２萬股 成交金額 １８３２﹒１４萬
１０天平均 ２６﹒２８０ 歷史波幅％ ４４﹒２８０
２０天平均 ２５﹒３５０ 加權平均價 ２８﹒５７４
５０天平均 ２３﹒８１３ ＲＳＩ１４ ７２﹒０９８
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股份狀態：創上市新高；主動買沽比率８９：１１，資金淨主動買入１３８５﹒３９萬元；暫連
升６日，累計升幅１６﹒６７％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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兗礦能源（０１１７１） ２８﹒７０ ＋１﹒９５
ＭＯＮＧＯＬ ＭＩＮＩＮＧ（００９７５） １﹒９１ ＋０﹒５３
神華（０１０８８） ２３﹒００ ＋１﹒１０
南南資源（０１２２９） ０﹒２６ －３﹒７０
恒鼎實業（０１３９３） ０﹒５０ －１﹒９６
易大宗（０１７３３） １﹒８７ －１﹒５８
中煤能源（０１８９８） ６﹒５８ ＋０﹒９２
久泰邦達能源（０２７９８） １﹒５７ ＋０﹒６４
兗煤澳大利亞（０３６６８） ２９﹒４０ ＋０﹒６８
伊泰煤炭（０３９４８） １１﹒６８ ＋３﹒００
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（ｅｄ）
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