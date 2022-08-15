《異動股》兗礦能源（０１１７１）升近２％破頂，報２８﹒７元

《經濟通通訊社１５日專訊》兗礦能源（０１１７１）升１﹒９５％，報２８﹒７元，最高

價２８﹒７５元，創上市新高，最低價２８﹒０５元；成交６４﹒１２萬股，成交金額

１８３２﹒１４萬元；主動買沽比率８９：１１，資金淨主動買入１３８５﹒３９萬元。現時最

大淨被動買入券商為美銀，金額７６﹒９３萬元，加權平均成交價２８﹒４９３元；現時最大淨

被動賣出券商為摩根大通，金額３９５﹒３萬元，加權平均成交價２８﹒７１６元。以現價計，

該股暫連升６日，累計升幅１６﹒６７％。

現時，恒生指數報２００９９，跌７５點或０﹒３８％；恒生中國企業指數報６８２６，跌

３１點或０﹒４５％；恒生科技指數報４３４０，跌９點或０﹒２２％；主板成交４３﹒４５億

元。

上證綜合指數報３２７４，跌２點或０﹒０８％，成交２９９﹒４８億元人民幣。

深證成份指數報１２４２１，升２點或０﹒０２％，成交１９１﹒５２億元人民幣。



基本資料

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現價 ２８﹒７００ 變動 ＋１﹒９５％

最高價 ２８﹒７５０ 最低價 ２８﹒０５０

成交股數 ６４﹒１２萬股 成交金額 １８３２﹒１４萬

１０天平均 ２６﹒２８０ 歷史波幅％ ４４﹒２８０

２０天平均 ２５﹒３５０ 加權平均價 ２８﹒５７４

５０天平均 ２３﹒８１３ ＲＳＩ１４ ７２﹒０９８

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股份狀態：創上市新高；主動買沽比率８９：１１，資金淨主動買入１３８５﹒３９萬元；暫連

升６日，累計升幅１６﹒６７％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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兗礦能源（０１１７１） ２８﹒７０ ＋１﹒９５

ＭＯＮＧＯＬ ＭＩＮＩＮＧ（００９７５） １﹒９１ ＋０﹒５３

神華（０１０８８） ２３﹒００ ＋１﹒１０

南南資源（０１２２９） ０﹒２６ －３﹒７０

恒鼎實業（０１３９３） ０﹒５０ －１﹒９６

易大宗（０１７３３） １﹒８７ －１﹒５８

中煤能源（０１８９８） ６﹒５８ ＋０﹒９２

久泰邦達能源（０２７９８） １﹒５７ ＋０﹒６４

兗煤澳大利亞（０３６６８） ２９﹒４０ ＋０﹒６８

伊泰煤炭（０３９４８） １１﹒６８ ＋３﹒００

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（ｅｄ）

