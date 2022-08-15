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01171 兗礦能源
即時 按盤價 升28.350 +0.200 (+0.710%)
大手異動

15/08/2022 09:34

《異動股》兗礦能源（０１１７１）升近２％破頂，報２８﹒７元

　　《經濟通通訊社１５日專訊》兗礦能源（０１１７１）升１﹒９５％，報２８﹒７元，最高
價２８﹒７５元，創上市新高，最低價２８﹒０５元；成交６４﹒１２萬股，成交金額
１８３２﹒１４萬元；主動買沽比率８９：１１，資金淨主動買入１３８５﹒３９萬元。現時最
大淨被動買入券商為美銀，金額７６﹒９３萬元，加權平均成交價２８﹒４９３元；現時最大淨
被動賣出券商為摩根大通，金額３９５﹒３萬元，加權平均成交價２８﹒７１６元。以現價計，
該股暫連升６日，累計升幅１６﹒６７％。
　　現時，恒生指數報２００９９，跌７５點或０﹒３８％；恒生中國企業指數報６８２６，跌
３１點或０﹒４５％；恒生科技指數報４３４０，跌９點或０﹒２２％；主板成交４３﹒４５億
元。
　　上證綜合指數報３２７４，跌２點或０﹒０８％，成交２９９﹒４８億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４２１，升２點或０﹒０２％，成交１９１﹒５２億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　２８﹒７００　變動　　　　　　＋１﹒９５％
　　最高價　　　　２８﹒７５０　最低價　　　　　２８﹒０５０
　　成交股數　　６４﹒１２萬股　成交金額　　１８３２﹒１４萬
　　１０天平均　　２６﹒２８０　歷史波幅％　　　４４﹒２８０
　　２０天平均　　２５﹒３５０　加權平均價　　　２８﹒５７４
　　５０天平均　　２３﹒８１３　ＲＳＩ１４　　　７２﹒０９８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創上市新高；主動買沽比率８９：１１，資金淨主動買入１３８５﹒３９萬元；暫連
升６日，累計升幅１６﹒６７％
　
　　　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　兗礦能源（０１１７１）　　　　　　　　　　２８﹒７０　＋１﹒９５
　　ＭＯＮＧＯＬ　ＭＩＮＩＮＧ（００９７５）　　１﹒９１　＋０﹒５３
　　神華（０１０８８）　　　　　　　　　　　　２３﹒００　＋１﹒１０
　　南南資源（０１２２９）　　　　　　　　　　　０﹒２６　－３﹒７０
　　恒鼎實業（０１３９３）　　　　　　　　　　　０﹒５０　－１﹒９６
　　易大宗（０１７３３）　　　　　　　　　　　　１﹒８７　－１﹒５８
　　中煤能源（０１８９８）　　　　　　　　　　　６﹒５８　＋０﹒９２
　　久泰邦達能源（０２７９８）　　　　　　　　　１﹒５７　＋０﹒６４
　　兗煤澳大利亞（０３６６８）　　　　　　　　２９﹒４０　＋０﹒６８
　　伊泰煤炭（０３９４８）　　　　　　　　　　１１﹒６８　＋３﹒００
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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