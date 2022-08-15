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08326 同景新能源
即時 按盤價 升0.500 +0.050 (+11.111%)
大手異動

15/08/2022 09:36

《異動股》同景新能源漲２０％突破１０天線，報０﹒５４元

　　《經濟通通訊社１５日專訊》同景新能源（０８３２６）升２０％，報０﹒５４元，升穿
１０天線（０﹒４７元），最高價０﹒５４元，創５２周新高，最低價０﹒４６元；成交
８５﹒４萬股，成交金額４４﹒４３萬元；主動買沽比率８０：２０，資金淨主動買入
２６﹒３４萬元。現時最大淨被動買入券商為艾德證券期貨，金額１﹒６８萬元，加權平均成交
價０﹒５３元；現時最大淨被動賣出券商為滙豐證券經紀，金額２１﹒６６萬元，加權平均成交
價０﹒５３５元。
　　現時，恒生指數報２０１２８，跌４６點或０﹒２３％；恒生中國企業指數報６８４３，跌
１４點或０﹒２１％；恒生科技指數報４３４８，跌１點或０﹒０３％；主板成交５５﹒４９億
元。
　　上證綜合指數報３２７４，跌２點或０﹒０８％，成交４１４﹒１６億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４３０，升１１點或０﹒０９％，成交２６３﹒２９億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　０﹒５４０　變動　　　　＋２０﹒００％
　　最高價　　　　０﹒５４０　最低價　　　　　０﹒４６０
　　成交股數　　８５﹒４萬股　成交金額　　　４４﹒４３萬
　　１０天平均　　０﹒４７０　歷史波幅％　１１８﹒６６５
　　２０天平均　　０﹒４５９　加權平均價　　　０﹒５２０
　　５０天平均　　０﹒３００　ＲＳＩ１４　　７０﹒７４９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿１０天線，創５２周新高；主動買沽比率８０：２０，資金淨主動買入
２６﹒３４萬元
　
（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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