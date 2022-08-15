《異動股》同景新能源漲２０％突破１０天線，報０﹒５４元

《經濟通通訊社１５日專訊》同景新能源（０８３２６）升２０％，報０﹒５４元，升穿

１０天線（０﹒４７元），最高價０﹒５４元，創５２周新高，最低價０﹒４６元；成交

８５﹒４萬股，成交金額４４﹒４３萬元；主動買沽比率８０：２０，資金淨主動買入

２６﹒３４萬元。現時最大淨被動買入券商為艾德證券期貨，金額１﹒６８萬元，加權平均成交

價０﹒５３元；現時最大淨被動賣出券商為滙豐證券經紀，金額２１﹒６６萬元，加權平均成交

價０﹒５３５元。

現時，恒生指數報２０１２８，跌４６點或０﹒２３％；恒生中國企業指數報６８４３，跌

１４點或０﹒２１％；恒生科技指數報４３４８，跌１點或０﹒０３％；主板成交５５﹒４９億

元。

上證綜合指數報３２７４，跌２點或０﹒０８％，成交４１４﹒１６億元人民幣。

深證成份指數報１２４３０，升１１點或０﹒０９％，成交２６３﹒２９億元人民幣。



基本資料

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現價 ０﹒５４０ 變動 ＋２０﹒００％

最高價 ０﹒５４０ 最低價 ０﹒４６０

成交股數 ８５﹒４萬股 成交金額 ４４﹒４３萬

１０天平均 ０﹒４７０ 歷史波幅％ １１８﹒６６５

２０天平均 ０﹒４５９ 加權平均價 ０﹒５２０

５０天平均 ０﹒３００ ＲＳＩ１４ ７０﹒７４９

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股份狀態：升穿１０天線，創５２周新高；主動買沽比率８０：２０，資金淨主動買入

２６﹒３４萬元



（ｅｄ）

