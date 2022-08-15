《異動股》永泰生物－Ｂ跌逾２％創新低，報４﹒２１元

《經濟通通訊社１５日專訊》永泰生物－Ｂ（０６９７８）跌２﹒０９％，報４﹒２１元，
最低價４﹒２１元，創上市新低，最高價４﹒２１元；成交１０００股，成交金額４２１０元；
主動買沽比率０：１００，資金淨主動賣出４２１０元。現時最大淨被動買入券商為富途證券國
際，金額４２１０元，加權平均成交價４﹒２１元。以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅
７﹒２７％。
現時，恒生指數報２０１７５，升不足１點；恒生中國企業指數報６８６１，升４點或
０﹒０６％；恒生科技指數報４３６７，升１７點或０﹒４％；主板成交６３﹒５億元。
上證綜合指數報３２８０，升３點或０﹒１１％，成交４６４﹒６４億元人民幣。
深證成份指數報１２４６７，升４８點或０﹒３９％，成交２９９﹒１億元人民幣。
基本資料
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現價 ４﹒２１０ 變動 －２﹒０９％
最高價 ４﹒２１０ 最低價 ４﹒２１０
成交股數 １０００股 成交金額 ４２１０
１０天平均 ４﹒５５１ 歷史波幅％ ４１﹒９２８
２０天平均 ４﹒８０１ 加權平均價 ４﹒２１０
５０天平均 ５﹒０８１ ＲＳＩ１４ ２９﹒３２８
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股份狀態：創上市新低；主動買沽比率０：１００，資金淨主動賣出４２１０元；暫連跌２日，
累計跌幅７﹒２７％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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永泰生物－Ｂ（０６９７８） ４﹒２１ －２﹒０９
金斯瑞生物科技（０１５４８） ２８﹒６０ ＋０﹒８８
信達生物（０１８０１） ３６﹒５０ 無升跌
維亞生物（０１８７３） ２﹒０８ －２﹒３５
騰盛博藥－Ｂ（０２１３７） ８﹒７０ ＋０﹒８１
藥明生物（０２２６９） ７０﹒９０ ＋０﹒０７
百濟神州（０６１６０） １１６﹒２０ －２﹒９２
再鼎醫藥（０９６８８） ３４﹒８５ －１﹒９７
康方生物（０９９２６） ２２﹒７０ ＋０﹒８９
開拓藥業（０９９３９） １２﹒４４ －０﹒６４
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（ｅｄ）
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