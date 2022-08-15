《異動股》永泰生物－Ｂ跌逾２％創新低，報４﹒２１元

《經濟通通訊社１５日專訊》永泰生物－Ｂ（０６９７８）跌２﹒０９％，報４﹒２１元，

最低價４﹒２１元，創上市新低，最高價４﹒２１元；成交１０００股，成交金額４２１０元；

主動買沽比率０：１００，資金淨主動賣出４２１０元。現時最大淨被動買入券商為富途證券國

際，金額４２１０元，加權平均成交價４﹒２１元。以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅

７﹒２７％。

現時，恒生指數報２０１７５，升不足１點；恒生中國企業指數報６８６１，升４點或

０﹒０６％；恒生科技指數報４３６７，升１７點或０﹒４％；主板成交６３﹒５億元。

上證綜合指數報３２８０，升３點或０﹒１１％，成交４６４﹒６４億元人民幣。

深證成份指數報１２４６７，升４８點或０﹒３９％，成交２９９﹒１億元人民幣。



基本資料

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現價 ４﹒２１０ 變動 －２﹒０９％

最高價 ４﹒２１０ 最低價 ４﹒２１０

成交股數 １０００股 成交金額 ４２１０

１０天平均 ４﹒５５１ 歷史波幅％ ４１﹒９２８

２０天平均 ４﹒８０１ 加權平均價 ４﹒２１０

５０天平均 ５﹒０８１ ＲＳＩ１４ ２９﹒３２８

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股份狀態：創上市新低；主動買沽比率０：１００，資金淨主動賣出４２１０元；暫連跌２日，

累計跌幅７﹒２７％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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永泰生物－Ｂ（０６９７８） ４﹒２１ －２﹒０９

金斯瑞生物科技（０１５４８） ２８﹒６０ ＋０﹒８８

信達生物（０１８０１） ３６﹒５０ 無升跌

維亞生物（０１８７３） ２﹒０８ －２﹒３５

騰盛博藥－Ｂ（０２１３７） ８﹒７０ ＋０﹒８１

藥明生物（０２２６９） ７０﹒９０ ＋０﹒０７

百濟神州（０６１６０） １１６﹒２０ －２﹒９２

再鼎醫藥（０９６８８） ３４﹒８５ －１﹒９７

康方生物（０９９２６） ２２﹒７０ ＋０﹒８９

開拓藥業（０９９３９） １２﹒４４ －０﹒６４

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（ｅｄ）

