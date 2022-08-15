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06978 永泰生物－Ｂ
即時 按盤價 跌4.280 -0.020 (-0.465%)
大手異動

15/08/2022 09:37

《異動股》永泰生物－Ｂ跌逾２％創新低，報４﹒２１元

　　《經濟通通訊社１５日專訊》永泰生物－Ｂ（０６９７８）跌２﹒０９％，報４﹒２１元，
最低價４﹒２１元，創上市新低，最高價４﹒２１元；成交１０００股，成交金額４２１０元；
主動買沽比率０：１００，資金淨主動賣出４２１０元。現時最大淨被動買入券商為富途證券國
際，金額４２１０元，加權平均成交價４﹒２１元。以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅
７﹒２７％。
　　現時，恒生指數報２０１７５，升不足１點；恒生中國企業指數報６８６１，升４點或
０﹒０６％；恒生科技指數報４３６７，升１７點或０﹒４％；主板成交６３﹒５億元。
　　上證綜合指數報３２８０，升３點或０﹒１１％，成交４６４﹒６４億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４６７，升４８點或０﹒３９％，成交２９９﹒１億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　４﹒２１０　變動　　　　－２﹒０９％
　　最高價　　　４﹒２１０　最低價　　　　４﹒２１０
　　成交股數　　１０００股　成交金額　　　　４２１０
　　１０天平均　４﹒５５１　歷史波幅％　４１﹒９２８
　　２０天平均　４﹒８０１　加權平均價　　４﹒２１０
　　５０天平均　５﹒０８１　ＲＳＩ１４　２９﹒３２８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創上市新低；主動買沽比率０：１００，資金淨主動賣出４２１０元；暫連跌２日，
累計跌幅７﹒２７％
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　永泰生物－Ｂ（０６９７８）　　　　４﹒２１　－２﹒０９
　　金斯瑞生物科技（０１５４８）　　２８﹒６０　＋０﹒８８
　　信達生物（０１８０１）　　　　　３６﹒５０　　　無升跌
　　維亞生物（０１８７３）　　　　　　２﹒０８　－２﹒３５
　　騰盛博藥－Ｂ（０２１３７）　　　　８﹒７０　＋０﹒８１
　　藥明生物（０２２６９）　　　　　７０﹒９０　＋０﹒０７
　　百濟神州（０６１６０）　　　　１１６﹒２０　－２﹒９２
　　再鼎醫藥（０９６８８）　　　　　３４﹒８５　－１﹒９７
　　康方生物（０９９２６）　　　　　２２﹒７０　＋０﹒８９
　　開拓藥業（０９９３９）　　　　　１２﹒４４　－０﹒６４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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