《異動股》錦州銀行（４１６）跌近１７％創新低，報０﹒７５元

《經濟通通訊社１５日專訊》錦州銀行（００４１６）跌１６﹒６７％，報０﹒７５元，最
低價０﹒７５元，創上市新低，最高價０﹒７５元；成交２０００股，成交金額１５００元；主
動買沽比率０：１００，資金淨主動賣出１５００元。現時最大淨被動買入券商為滙信理財，金
額１５００元，加權平均成交價０﹒７５元。
現時，恒生指數報２０１６０，跌１５點或０﹒０８％；恒生中國企業指數報６８５７，跌
不足１點；恒生科技指數報４３６１，升１１點或０﹒２７％；主板成交６８﹒９４億元。
上證綜合指數報３２８１，升４點或０﹒１４％，成交５１２﹒５６億元人民幣。
深證成份指數報１２４６６，升４７點或０﹒３８％，成交３３１﹒１４億元人民幣。
基本資料
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現價 ０﹒７５０ 變動 －１６﹒６７％
最高價 ０﹒７５０ 最低價 ０﹒７５０
成交股數 ２０００股 成交金額 １５００
１０天平均 １﹒００６ 歷史波幅％ １２５﹒６８３
２０天平均 １﹒１５８ 加權平均價 ０﹒７５０
５０天平均 １﹒５４９ ＲＳＩ１４ １６﹒１１７
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股份狀態：創上市新低；主動買沽比率０：１００，資金淨主動賣出１５００元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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錦州銀行（００４１６） ０﹒７５ －１６﹒６７
建行（００９３９） ４﹒９５ －０﹒４０
農行（０１２８８） ２﹒５９ －０﹒３８
工行（０１３９８） ４﹒１０ －０﹒４９
郵儲行（０１６５８） ４﹒９７ 無升跌
中金（０３９０８） １４﹒７２ －０﹒１４
招行（０３９６８） ４１﹒３０ －０﹒８４
中行（０３９８８） ２﹒７９ 無升跌
中信証券（０６０３０） １６﹒６４ ＋０﹒１２
光大證券（０６１７８） ５﹒１２ ＋０﹒３９
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（ｅｄ）
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