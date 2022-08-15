《異動股》錦州銀行（４１６）跌近１７％創新低，報０﹒７５元

《經濟通通訊社１５日專訊》錦州銀行（００４１６）跌１６﹒６７％，報０﹒７５元，最

低價０﹒７５元，創上市新低，最高價０﹒７５元；成交２０００股，成交金額１５００元；主

動買沽比率０：１００，資金淨主動賣出１５００元。現時最大淨被動買入券商為滙信理財，金

額１５００元，加權平均成交價０﹒７５元。

現時，恒生指數報２０１６０，跌１５點或０﹒０８％；恒生中國企業指數報６８５７，跌

不足１點；恒生科技指數報４３６１，升１１點或０﹒２７％；主板成交６８﹒９４億元。

上證綜合指數報３２８１，升４點或０﹒１４％，成交５１２﹒５６億元人民幣。

深證成份指數報１２４６６，升４７點或０﹒３８％，成交３３１﹒１４億元人民幣。



基本資料

＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

現價 ０﹒７５０ 變動 －１６﹒６７％

最高價 ０﹒７５０ 最低價 ０﹒７５０

成交股數 ２０００股 成交金額 １５００

１０天平均 １﹒００６ 歷史波幅％ １２５﹒６８３

２０天平均 １﹒１５８ 加權平均價 ０﹒７５０

５０天平均 １﹒５４９ ＲＳＩ１４ １６﹒１１７

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

股份狀態：創上市新低；主動買沽比率０：１００，資金淨主動賣出１５００元



表列同板塊或相關股份表現

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

錦州銀行（００４１６） ０﹒７５ －１６﹒６７

建行（００９３９） ４﹒９５ －０﹒４０

農行（０１２８８） ２﹒５９ －０﹒３８

工行（０１３９８） ４﹒１０ －０﹒４９

郵儲行（０１６５８） ４﹒９７ 無升跌

中金（０３９０８） １４﹒７２ －０﹒１４

招行（０３９６８） ４１﹒３０ －０﹒８４

中行（０３９８８） ２﹒７９ 無升跌

中信証券（０６０３０） １６﹒６４ ＋０﹒１２

光大證券（０６１７８） ５﹒１２ ＋０﹒３９

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｅｄ）

