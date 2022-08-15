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00416 錦州銀行
即時 按盤價 跌0.800 -0.100 (-11.111%)
大手異動

15/08/2022 09:38

《異動股》錦州銀行（４１６）跌近１７％創新低，報０﹒７５元

　　《經濟通通訊社１５日專訊》錦州銀行（００４１６）跌１６﹒６７％，報０﹒７５元，最
低價０﹒７５元，創上市新低，最高價０﹒７５元；成交２０００股，成交金額１５００元；主
動買沽比率０：１００，資金淨主動賣出１５００元。現時最大淨被動買入券商為滙信理財，金
額１５００元，加權平均成交價０﹒７５元。
　　現時，恒生指數報２０１６０，跌１５點或０﹒０８％；恒生中國企業指數報６８５７，跌
不足１點；恒生科技指數報４３６１，升１１點或０﹒２７％；主板成交６８﹒９４億元。
　　上證綜合指數報３２８１，升４點或０﹒１４％，成交５１２﹒５６億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４６６，升４７點或０﹒３８％，成交３３１﹒１４億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　０﹒７５０　變動　　　　－１６﹒６７％
　　最高價　　　０﹒７５０　最低價　　　　　０﹒７５０
　　成交股數　　２０００股　成交金額　　　　　１５００
　　１０天平均　１﹒００６　歷史波幅％　１２５﹒６８３
　　２０天平均　１﹒１５８　加權平均價　　　０﹒７５０
　　５０天平均　１﹒５４９　ＲＳＩ１４　　１６﹒１１７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：創上市新低；主動買沽比率０：１００，資金淨主動賣出１５００元
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　錦州銀行（００４１６）　　０﹒７５　－１６﹒６７
　　建行（００９３９）　　　　４﹒９５　　－０﹒４０
　　農行（０１２８８）　　　　２﹒５９　　－０﹒３８
　　工行（０１３９８）　　　　４﹒１０　　－０﹒４９
　　郵儲行（０１６５８）　　　４﹒９７　　　　無升跌
　　中金（０３９０８）　　　１４﹒７２　　－０﹒１４
　　招行（０３９６８）　　　４１﹒３０　　－０﹒８４
　　中行（０３９８８）　　　　２﹒７９　　　　無升跌
　　中信証券（０６０３０）　１６﹒６４　　＋０﹒１２
　　光大證券（０６１７８）　　５﹒１２　　＋０﹒３９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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