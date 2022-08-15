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09868 小鵬汽車－Ｗ
即時 按盤價 跌92.100 -2.800 (-2.950%)
大手異動

15/08/2022 09:46

《大手成交》小鵬汽車一手２５萬股交叉盤，涉資２３２５萬元

　　《經濟通通訊社１５日專訊》小鵬汽車（０９８６８）於９：４５ａｍ錄得１手２５萬股交
叉盤，每股造９３元，較上日收市價低２％，涉資２３２５萬元。
　　小鵬汽車現價跌１﹒７４％，報９３﹒２５元；成交９０﹒８５萬股，成交金額
８４５４﹒８６萬元，主動買沽比率４９：５１，資金淨主動賣出６６﹒３４萬元。（ｒｗ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/08/2022 17:59
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