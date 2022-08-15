《大手成交》小鵬汽車一手２５萬股交叉盤，涉資２３２５萬元

《經濟通通訊社１５日專訊》小鵬汽車（０９８６８）於９：４５ａｍ錄得１手２５萬股交

叉盤，每股造９３元，較上日收市價低２％，涉資２３２５萬元。

小鵬汽車現價跌１﹒７４％，報９３﹒２５元；成交９０﹒８５萬股，成交金額

８４５４﹒８６萬元，主動買沽比率４９：５１，資金淨主動賣出６６﹒３４萬元。（ｒｗ）

