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01093 石藥集團
即時 按盤價 升8.550 +0.100 (+1.183%)
大手異動

15/08/2022 09:46

《異動股》石藥集團升近３％突破２５０天線，報８﹒６９元

　　《經濟通通訊社１５日專訊》石藥集團（０１０９３）升２﹒８４％，報８﹒６９元，升穿
２５０天線（８﹒６０６元），最高價８﹒７６元，最低價８﹒４元；成交３６４﹒２萬股，成
交金額３１３６﹒８８萬元。現時最大淨被動買入券商為摩根士丹利，金額４７０﹒５９萬元，
加權平均成交價８﹒６２８元；現時最大淨被動賣出券商為瑞銀，金額２７４﹒０９萬元，加權
平均成交價８﹒５９６元。
　　現時，恒生指數報２０２４４，升６８點或０﹒３４％；恒生中國企業指數報６８９２，升
３５點或０﹒５１％；恒生科技指數報４３８７，升３７點或０﹒８５％；主板成交
１３１﹒８４億元。
　　上證綜合指數報３２８５，升８點或０﹒２６％，成交８３７﹒３３億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４９４，升７４點或０﹒６％，成交５７８﹒１億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　８﹒６９０　變動　　　　　　＋２﹒８４％
　　最高價　　　　　８﹒７６０　最低價　　　　　　８﹒４００
　　成交股數　　３６４﹒２萬股　成交金額　　３１３６﹒８８萬
　　１０天平均　　　８﹒３７８　歷史波幅％　　　３７﹒８６０
　　２０天平均　　　８﹒３９２　加權平均價　　　　８﹒６１３
　　５０天平均　　　７﹒９９７　ＲＳＩ１４　　　５８﹒３２８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：升穿２５０天線
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　石藥集團（０１０９３）　　　　　　　８﹒６９　＋２﹒８４
　　中國中藥（００５７０）　　　　　　　３﹒２０　　　無升跌
　　山東新華製藥股份（００７１９）　　　４﹒６５　－０﹒８５
　　康哲藥業（００８６７）　　　　　　１２﹒６２　－０﹒４７
　　中國生物製藥（０１１７７）　　　　　４﹒３２　＋０﹒４７
　　復星醫藥（０２１９６）　　　　　　２７﹒９０　＋０﹒１８
　　藥明康德（０２３５９）　　　　　　９５﹒９５　＋０﹒１０
　　上藥（０２６０７）　　　　　　　　１１﹒２２　－０﹒１８
　　康龍化成（０３７５９）　　　　　　６０﹒３５　－０﹒６６
　　凱萊英（０６８２１）　　　　　　１１７﹒８０　＋０﹒４３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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