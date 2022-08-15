《異動股》石藥集團升近３％突破２５０天線，報８﹒６９元

《經濟通通訊社１５日專訊》石藥集團（０１０９３）升２﹒８４％，報８﹒６９元，升穿

２５０天線（８﹒６０６元），最高價８﹒７６元，最低價８﹒４元；成交３６４﹒２萬股，成

交金額３１３６﹒８８萬元。現時最大淨被動買入券商為摩根士丹利，金額４７０﹒５９萬元，

加權平均成交價８﹒６２８元；現時最大淨被動賣出券商為瑞銀，金額２７４﹒０９萬元，加權

平均成交價８﹒５９６元。

現時，恒生指數報２０２４４，升６８點或０﹒３４％；恒生中國企業指數報６８９２，升

３５點或０﹒５１％；恒生科技指數報４３８７，升３７點或０﹒８５％；主板成交

１３１﹒８４億元。

上證綜合指數報３２８５，升８點或０﹒２６％，成交８３７﹒３３億元人民幣。

深證成份指數報１２４９４，升７４點或０﹒６％，成交５７８﹒１億元人民幣。



基本資料

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現價 ８﹒６９０ 變動 ＋２﹒８４％

最高價 ８﹒７６０ 最低價 ８﹒４００

成交股數 ３６４﹒２萬股 成交金額 ３１３６﹒８８萬

１０天平均 ８﹒３７８ 歷史波幅％ ３７﹒８６０

２０天平均 ８﹒３９２ 加權平均價 ８﹒６１３

５０天平均 ７﹒９９７ ＲＳＩ１４ ５８﹒３２８

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股份狀態：升穿２５０天線



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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石藥集團（０１０９３） ８﹒６９ ＋２﹒８４

中國中藥（００５７０） ３﹒２０ 無升跌

山東新華製藥股份（００７１９） ４﹒６５ －０﹒８５

康哲藥業（００８６７） １２﹒６２ －０﹒４７

中國生物製藥（０１１７７） ４﹒３２ ＋０﹒４７

復星醫藥（０２１９６） ２７﹒９０ ＋０﹒１８

藥明康德（０２３５９） ９５﹒９５ ＋０﹒１０

上藥（０２６０７） １１﹒２２ －０﹒１８

康龍化成（０３７５９） ６０﹒３５ －０﹒６６

凱萊英（０６８２１） １１７﹒８０ ＋０﹒４３

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（ｅｄ）

