《異動股》石藥集團升近３％突破２５０天線，報８﹒６９元

《經濟通通訊社１５日專訊》石藥集團（０１０９３）升２﹒８４％，報８﹒６９元，升穿
２５０天線（８﹒６０６元），最高價８﹒７６元，最低價８﹒４元；成交３６４﹒２萬股，成
交金額３１３６﹒８８萬元。現時最大淨被動買入券商為摩根士丹利，金額４７０﹒５９萬元，
加權平均成交價８﹒６２８元；現時最大淨被動賣出券商為瑞銀，金額２７４﹒０９萬元，加權
平均成交價８﹒５９６元。
現時，恒生指數報２０２４４，升６８點或０﹒３４％；恒生中國企業指數報６８９２，升
３５點或０﹒５１％；恒生科技指數報４３８７，升３７點或０﹒８５％；主板成交
１３１﹒８４億元。
上證綜合指數報３２８５，升８點或０﹒２６％，成交８３７﹒３３億元人民幣。
深證成份指數報１２４９４，升７４點或０﹒６％，成交５７８﹒１億元人民幣。
基本資料
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現價 ８﹒６９０ 變動 ＋２﹒８４％
最高價 ８﹒７６０ 最低價 ８﹒４００
成交股數 ３６４﹒２萬股 成交金額 ３１３６﹒８８萬
１０天平均 ８﹒３７８ 歷史波幅％ ３７﹒８６０
２０天平均 ８﹒３９２ 加權平均價 ８﹒６１３
５０天平均 ７﹒９９７ ＲＳＩ１４ ５８﹒３２８
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股份狀態：升穿２５０天線
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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石藥集團（０１０９３） ８﹒６９ ＋２﹒８４
中國中藥（００５７０） ３﹒２０ 無升跌
山東新華製藥股份（００７１９） ４﹒６５ －０﹒８５
康哲藥業（００８６７） １２﹒６２ －０﹒４７
中國生物製藥（０１１７７） ４﹒３２ ＋０﹒４７
復星醫藥（０２１９６） ２７﹒９０ ＋０﹒１８
藥明康德（０２３５９） ９５﹒９５ ＋０﹒１０
上藥（０２６０７） １１﹒２２ －０﹒１８
康龍化成（０３７５９） ６０﹒３５ －０﹒６６
凱萊英（０６８２１） １１７﹒８０ ＋０﹒４３
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（ｅｄ）
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