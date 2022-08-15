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00316 東方海外國際
即時 按盤價 跌226.000 -39.000 (-14.717%)
大手異動

15/08/2022 09:49

《異動股》東方海外跌逾１０％失守５０天線，報２３８﹒２元

　　《經濟通通訊社１５日專訊》東方海外（００３１６）跌１０﹒１１％，報２３８﹒２元，
跌穿５０天線（２４２﹒６６元），最低價２３８元，最高價２６４﹒４元；成交１００﹒１６
萬股，成交金額２﹒４４億元；主動買沽比率４７：５３，資金淨主動賣出１４１９﹒３萬元。
現時最大淨被動買入券商為富途證券國際，金額７３３﹒５８萬元，加權平均成交價
２４３﹒３５元；現時最大淨被動賣出券商為瑞士信貸證券香港，金額２６１０﹒３７萬元，加
權平均成交價２４２﹒５８元。
　　現時，恒生指數報２０２４１，升６６點或０﹒３３％；恒生中國企業指數報６８９１，升
３３點或０﹒４９％；恒生科技指數報４３８５，升３５點或０﹒８２％；主板成交
１４４﹒３５億元。
　　上證綜合指數報３２８４，升７點或０﹒２４％，成交９１４﹒７６億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５０９，升９０點或０﹒７３％，成交６３２﹒９９億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　２３８﹒２００　變動　　　　－１０﹒１１％
　　最高價　　　　２６４﹒４００　最低價　　　２３８﹒０００
　　成交股數　　１００﹒１６萬股　成交金額　　　　２﹒４４億
　　１０天平均　　２６２﹒８６０　歷史波幅％　　５１﹒８４１
　　２０天平均　　２６１﹒６７０　加權平均價　２４３﹒３４２
　　５０天平均　　２４２﹒６６０　ＲＳＩ１４　　４２﹒９２９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：跌穿５０天線；主動買沽比率４７：５３，資金淨主動賣出１４１９﹒３萬元
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　東方海外（００３１６）　　　２３８﹒２００　－１０﹒１１
　　招商局港口（００１４４）　　　１１﹒９８０　　－０﹒９９
　　中遠海能（０１１３８）　　　　　５﹒８３０　　＋４﹒６７
　　勇利投資（０１１４５）　　　　　０﹒１０５　　　　無升跌
　　中遠海運港口（０１１９９）　　　５﹒１１０　　＋０﹒７９
　　中遠海控（０１９１９）　　　　１１﹒３４０　　－３﹒５７
　　太平洋航運（０２３４３）　　　　２﹒９６０　　－２﹒３１
　　中遠海發（０２８６６）　　　　　１﹒２２０　　－１﹒６１
　　廈門港務（０３３７８）　　　　　２﹒１９０　　　　無升跌
　　天津港（０３３８２）　　　　　　０﹒６００　　＋１﹒６９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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