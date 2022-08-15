《異動股》東方海外跌逾１０％失守５０天線，報２３８﹒２元

《經濟通通訊社１５日專訊》東方海外（００３１６）跌１０﹒１１％，報２３８﹒２元，
跌穿５０天線（２４２﹒６６元），最低價２３８元，最高價２６４﹒４元；成交１００﹒１６
萬股，成交金額２﹒４４億元；主動買沽比率４７：５３，資金淨主動賣出１４１９﹒３萬元。
現時最大淨被動買入券商為富途證券國際，金額７３３﹒５８萬元，加權平均成交價
２４３﹒３５元；現時最大淨被動賣出券商為瑞士信貸證券香港，金額２６１０﹒３７萬元，加
權平均成交價２４２﹒５８元。
現時，恒生指數報２０２４１，升６６點或０﹒３３％；恒生中國企業指數報６８９１，升
３３點或０﹒４９％；恒生科技指數報４３８５，升３５點或０﹒８２％；主板成交
１４４﹒３５億元。
上證綜合指數報３２８４，升７點或０﹒２４％，成交９１４﹒７６億元人民幣。
深證成份指數報１２５０９，升９０點或０﹒７３％，成交６３２﹒９９億元人民幣。
基本資料
＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
現價 ２３８﹒２００ 變動 －１０﹒１１％
最高價 ２６４﹒４００ 最低價 ２３８﹒０００
成交股數 １００﹒１６萬股 成交金額 ２﹒４４億
１０天平均 ２６２﹒８６０ 歷史波幅％ ５１﹒８４１
２０天平均 ２６１﹒６７０ 加權平均價 ２４３﹒３４２
５０天平均 ２４２﹒６６０ ＲＳＩ１４ ４２﹒９２９
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：跌穿５０天線；主動買沽比率４７：５３，資金淨主動賣出１４１９﹒３萬元
表列同板塊或相關股份表現
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
東方海外（００３１６） ２３８﹒２００ －１０﹒１１
招商局港口（００１４４） １１﹒９８０ －０﹒９９
中遠海能（０１１３８） ５﹒８３０ ＋４﹒６７
勇利投資（０１１４５） ０﹒１０５ 無升跌
中遠海運港口（０１１９９） ５﹒１１０ ＋０﹒７９
中遠海控（０１９１９） １１﹒３４０ －３﹒５７
太平洋航運（０２３４３） ２﹒９６０ －２﹒３１
中遠海發（０２８６６） １﹒２２０ －１﹒６１
廈門港務（０３３７８） ２﹒１９０ 無升跌
天津港（０３３８２） ０﹒６００ ＋１﹒６９
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｅｄ）
【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動