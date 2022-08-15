《異動股》東方海外跌逾１０％失守５０天線，報２３８﹒２元

《經濟通通訊社１５日專訊》東方海外（００３１６）跌１０﹒１１％，報２３８﹒２元，

跌穿５０天線（２４２﹒６６元），最低價２３８元，最高價２６４﹒４元；成交１００﹒１６

萬股，成交金額２﹒４４億元；主動買沽比率４７：５３，資金淨主動賣出１４１９﹒３萬元。

現時最大淨被動買入券商為富途證券國際，金額７３３﹒５８萬元，加權平均成交價

２４３﹒３５元；現時最大淨被動賣出券商為瑞士信貸證券香港，金額２６１０﹒３７萬元，加

權平均成交價２４２﹒５８元。

現時，恒生指數報２０２４１，升６６點或０﹒３３％；恒生中國企業指數報６８９１，升

３３點或０﹒４９％；恒生科技指數報４３８５，升３５點或０﹒８２％；主板成交

１４４﹒３５億元。

上證綜合指數報３２８４，升７點或０﹒２４％，成交９１４﹒７６億元人民幣。

深證成份指數報１２５０９，升９０點或０﹒７３％，成交６３２﹒９９億元人民幣。



基本資料

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現價 ２３８﹒２００ 變動 －１０﹒１１％

最高價 ２６４﹒４００ 最低價 ２３８﹒０００

成交股數 １００﹒１６萬股 成交金額 ２﹒４４億

１０天平均 ２６２﹒８６０ 歷史波幅％ ５１﹒８４１

２０天平均 ２６１﹒６７０ 加權平均價 ２４３﹒３４２

５０天平均 ２４２﹒６６０ ＲＳＩ１４ ４２﹒９２９

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股份狀態：跌穿５０天線；主動買沽比率４７：５３，資金淨主動賣出１４１９﹒３萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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東方海外（００３１６） ２３８﹒２００ －１０﹒１１

招商局港口（００１４４） １１﹒９８０ －０﹒９９

中遠海能（０１１３８） ５﹒８３０ ＋４﹒６７

勇利投資（０１１４５） ０﹒１０５ 無升跌

中遠海運港口（０１１９９） ５﹒１１０ ＋０﹒７９

中遠海控（０１９１９） １１﹒３４０ －３﹒５７

太平洋航運（０２３４３） ２﹒９６０ －２﹒３１

中遠海發（０２８６６） １﹒２２０ －１﹒６１

廈門港務（０３３７８） ２﹒１９０ 無升跌

天津港（０３３８２） ０﹒６００ ＋１﹒６９

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（ｅｄ）

