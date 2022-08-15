《大手成交》小鵬汽車一手２５萬股交叉盤，涉資２３３０萬元

《經濟通通訊社１５日專訊》小鵬汽車（０９８６８）於９：４９ａｍ錄得１手２５萬股交

叉盤，每股造９３﹒２元，較上日收市價低１﹒７９％，涉資２３３０萬元。

小鵬汽車現價跌１﹒７４％，報９３﹒２５元；成交１３０﹒０６萬股，成交金額１﹒２１

億元，主動買沽比率５２：４８，資金淨主動買入３４１﹒０６萬元。（ｒｗ）

