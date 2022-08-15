《異動股》中芯跌近３％失守１００天線，報１６﹒５８元

《經濟通通訊社１５日專訊》中芯（００９８１）跌２﹒９３％，報１６﹒５８元，跌穿

１００天線（１６﹒９１６元），最低價１６﹒５６元，最高價１６﹒９元；成交７９２﹒７萬

股，成交金額１﹒３２億元；主動買沽比率４４：５６，資金淨主動賣出１６０７﹒８８萬元。

現時最大淨被動買入券商為中國創盈市場服務，金額４４８﹒５２萬元，加權平均成交價

１６﹒６６３元；現時最大淨被動賣出券商為元大證券（香港），金額７６２﹒９３萬元，加權

平均成交價１６﹒６４６元。以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅６﹒４３％。

現時，恒生指數報２０２２９，升５４點或０﹒２７％；恒生中國企業指數報６８９０，升

３３點或０﹒４９％；恒生科技指數報４３９３，升４３點或１％；主板成交１９１﹒５２億元

。

上證綜合指數報３２８４，升７點或０﹒２２％，成交１１７７﹒５５億元人民幣。

深證成份指數報１２５１７，升９７點或０﹒７９％，成交８３３﹒３１億元人民幣。



基本資料

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現價 １６﹒５８０ 變動 －２﹒９３％

最高價 １６﹒９００ 最低價 １６﹒５６０

成交股數 ７９２﹒７萬股 成交金額 １﹒３２億

１０天平均 １６﹒９９０ 歷史波幅％ ４５﹒２８９

２０天平均 １６﹒８２１ 加權平均價 １６﹒６８９

５０天平均 １７﹒３３０ ＲＳＩ１４ ４６﹒２９３

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股份狀態：跌穿１００天線；主動買沽比率４４：５６，資金淨主動賣出１６０７﹒８８萬元；

暫連跌２日，累計跌幅６﹒４３％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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中芯（００９８１） １６﹒５８０ －２﹒９３

金蝶國際（００２６８） １７﹒６８０ ＋２﹒３１

中國軟件國際（００３５４） ７﹒６８０ ＋３﹒５０

博雅互動（００４３４） ０﹒４３５ ＋８﹒７５

騰訊（００７００） ３０５﹒６００ ＋０﹒４６

中興（００７６３） １６﹒７４０ 無升跌

網龍（００７７７） １５﹒７６０ ＋０﹒３８

ＩＧＧ（００７９９） ３﹒１００ ＋０﹒９８

聯想集團（００９９２） ７﹒０９０ －０﹒２８

金山軟件（０３８８８） ２６﹒２５０ ＋２﹒７４

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（ｅｄ）

