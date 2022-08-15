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00981 中芯國際
即時 按盤價 跌16.040 -1.040 (-6.089%)
大手異動

15/08/2022 09:58

《異動股》中芯跌近３％失守１００天線，報１６﹒５８元

　　《經濟通通訊社１５日專訊》中芯（００９８１）跌２﹒９３％，報１６﹒５８元，跌穿
１００天線（１６﹒９１６元），最低價１６﹒５６元，最高價１６﹒９元；成交７９２﹒７萬
股，成交金額１﹒３２億元；主動買沽比率４４：５６，資金淨主動賣出１６０７﹒８８萬元。
現時最大淨被動買入券商為中國創盈市場服務，金額４４８﹒５２萬元，加權平均成交價
１６﹒６６３元；現時最大淨被動賣出券商為元大證券（香港），金額７６２﹒９３萬元，加權
平均成交價１６﹒６４６元。以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅６﹒４３％。
　　現時，恒生指數報２０２２９，升５４點或０﹒２７％；恒生中國企業指數報６８９０，升
３３點或０﹒４９％；恒生科技指數報４３９３，升４３點或１％；主板成交１９１﹒５２億元

　　上證綜合指數報３２８４，升７點或０﹒２２％，成交１１７７﹒５５億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５１７，升９７點或０﹒７９％，成交８３３﹒３１億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　１６﹒５８０　變動　　　　－２﹒９３％
　　最高價　　　　１６﹒９００　最低價　　　１６﹒５６０
　　成交股數　　７９２﹒７萬股　成交金額　　　１﹒３２億
　　１０天平均　　１６﹒９９０　歷史波幅％　４５﹒２８９
　　２０天平均　　１６﹒８２１　加權平均價　１６﹒６８９
　　５０天平均　　１７﹒３３０　ＲＳＩ１４　４６﹒２９３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：跌穿１００天線；主動買沽比率４４：５６，資金淨主動賣出１６０７﹒８８萬元；
暫連跌２日，累計跌幅６﹒４３％
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中芯（００９８１）　　　　　　１６﹒５８０　－２﹒９３
　　金蝶國際（００２６８）　　　　１７﹒６８０　＋２﹒３１
　　中國軟件國際（００３５４）　　　７﹒６８０　＋３﹒５０
　　博雅互動（００４３４）　　　　　０﹒４３５　＋８﹒７５
　　騰訊（００７００）　　　　　３０５﹒６００　＋０﹒４６
　　中興（００７６３）　　　　　　１６﹒７４０　　　無升跌
　　網龍（００７７７）　　　　　　１５﹒７６０　＋０﹒３８
　　ＩＧＧ（００７９９）　　　　　　３﹒１００　＋０﹒９８
　　聯想集團（００９９２）　　　　　７﹒０９０　－０﹒２８
　　金山軟件（０３８８８）　　　　２６﹒２５０　＋２﹒７４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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