《異動股》海底撈升近９％突破５０天線，報１７﹒４４元

《經濟通通訊社１５日專訊》海底撈（０６８６２）升８﹒８６％，報１７﹒４４元，升穿

５０天線（１６﹒１０５元），最高價１７﹒６６元，創１個月新高，最低價１５﹒８８元；成

交１０８１﹒０２萬股，成交金額１﹒８３億元；主動買沽比率６１：３９，資金淨主動買入

３８１４﹒１萬元。現時最大淨被動買入券商為中國國際金融，金額５８２﹒５８萬元，加權平

均成交價１７﹒１１５元；現時最大淨被動賣出券商為中國投資信息，金額１９７９﹒４９萬元

，加權平均成交價１６﹒９８６元。以現價計，該股暫連升３日，累計升幅１５﹒９６％。

現時，恒生指數報２０１５８，跌１７點或０﹒０９％；恒生中國企業指數報６８６０，升

２點或０﹒０４％；恒生科技指數報４３６５，升１５點或０﹒３６％；主板成交２１６﹒７６

億元。

上證綜合指數報３２８０，升３點或０﹒１１％，成交１３１３億元人民幣。

深證成份指數報１２５０７，升８７點或０﹒７１％，成交９４０﹒９３億元人民幣。



基本資料

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現價 １７﹒４４０ 變動 ＋８﹒８６％

最高價 １７﹒６６０ 最低價 １５﹒８８０

成交股數 １０８１﹒０２萬股 成交金額 １﹒８３億

１０天平均 １５﹒７４０ 歷史波幅％ ４２﹒１６０

２０天平均 １５﹒８１２ 加權平均價 １６﹒９６５

５０天平均 １６﹒１０５ ＲＳＩ１４ ６２﹒４５０

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股份狀態：升穿５０天線，創１個月新高；主動買沽比率６１：３９，資金淨主動買入

３８１４﹒１萬元；暫連升３日，累計升幅１５﹒９６％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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海底撈（０６８６２） １７﹒４４ ＋８﹒８６

潤啤（００２９１） ５６﹒１５ ＋１﹒６３

特步國際（０１３６８） １３﹒０２ ＋０﹒７７

百威亞太（０１８７６） ２２﹒６０ －０﹒２２

安踏體育（０２０２０） ８７﹒４０ 無升跌

申洲國際（０２３１３） ８３﹒５５ －０﹒１８

蒙牛乳業（０２３１９） ３４﹒４０ ＋０﹒８８

李寧（０２３３１） ７０﹒２５ ＋０﹒２１

中國飛鶴（０６１８６） ７﹒０３ ＋０﹒２９

九毛九（０９９２２） １９﹒３６ ＋２﹒７６

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（ｅｄ）

