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06862 海底撈
即時 按盤價 升17.300 +1.280 (+7.990%)
大手異動

15/08/2022 10:03

《異動股》海底撈升近９％突破５０天線，報１７﹒４４元

　　《經濟通通訊社１５日專訊》海底撈（０６８６２）升８﹒８６％，報１７﹒４４元，升穿
５０天線（１６﹒１０５元），最高價１７﹒６６元，創１個月新高，最低價１５﹒８８元；成
交１０８１﹒０２萬股，成交金額１﹒８３億元；主動買沽比率６１：３９，資金淨主動買入
３８１４﹒１萬元。現時最大淨被動買入券商為中國國際金融，金額５８２﹒５８萬元，加權平
均成交價１７﹒１１５元；現時最大淨被動賣出券商為中國投資信息，金額１９７９﹒４９萬元
，加權平均成交價１６﹒９８６元。以現價計，該股暫連升３日，累計升幅１５﹒９６％。
　　現時，恒生指數報２０１５８，跌１７點或０﹒０９％；恒生中國企業指數報６８６０，升
２點或０﹒０４％；恒生科技指數報４３６５，升１５點或０﹒３６％；主板成交２１６﹒７６
億元。
　　上證綜合指數報３２８０，升３點或０﹒１１％，成交１３１３億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５０７，升８７點或０﹒７１％，成交９４０﹒９３億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　１７﹒４４０　變動　　　　＋８﹒８６％
　　最高價　　　　　　１７﹒６６０　最低價　　　１５﹒８８０
　　成交股數　　１０８１﹒０２萬股　成交金額　　　１﹒８３億
　　１０天平均　　　　１５﹒７４０　歷史波幅％　４２﹒１６０
　　２０天平均　　　　１５﹒８１２　加權平均價　１６﹒９６５
　　５０天平均　　　　１６﹒１０５　ＲＳＩ１４　６２﹒４５０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿５０天線，創１個月新高；主動買沽比率６１：３９，資金淨主動買入
３８１４﹒１萬元；暫連升３日，累計升幅１５﹒９６％
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　海底撈（０６８６２）　　１７﹒４４　＋８﹒８６
　　潤啤（００２９１）　　　５６﹒１５　＋１﹒６３
　　特步國際（０１３６８）　１３﹒０２　＋０﹒７７
　　百威亞太（０１８７６）　２２﹒６０　－０﹒２２
　　安踏體育（０２０２０）　８７﹒４０　　　無升跌
　　申洲國際（０２３１３）　８３﹒５５　－０﹒１８
　　蒙牛乳業（０２３１９）　３４﹒４０　＋０﹒８８
　　李寧（０２３３１）　　　７０﹒２５　＋０﹒２１
　　中國飛鶴（０６１８６）　　７﹒０３　＋０﹒２９
　　九毛九（０９９２２）　　１９﹒３６　＋２﹒７６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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