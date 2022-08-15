《異動股》海底撈升近９％突破５０天線，報１７﹒４４元

《經濟通通訊社１５日專訊》海底撈（０６８６２）升８﹒８６％，報１７﹒４４元，升穿
５０天線（１６﹒１０５元），最高價１７﹒６６元，創１個月新高，最低價１５﹒８８元；成
交１０８１﹒０２萬股，成交金額１﹒８３億元；主動買沽比率６１：３９，資金淨主動買入
３８１４﹒１萬元。現時最大淨被動買入券商為中國國際金融，金額５８２﹒５８萬元，加權平
均成交價１７﹒１１５元；現時最大淨被動賣出券商為中國投資信息，金額１９７９﹒４９萬元
，加權平均成交價１６﹒９８６元。以現價計，該股暫連升３日，累計升幅１５﹒９６％。
現時，恒生指數報２０１５８，跌１７點或０﹒０９％；恒生中國企業指數報６８６０，升
２點或０﹒０４％；恒生科技指數報４３６５，升１５點或０﹒３６％；主板成交２１６﹒７６
億元。
上證綜合指數報３２８０，升３點或０﹒１１％，成交１３１３億元人民幣。
深證成份指數報１２５０７，升８７點或０﹒７１％，成交９４０﹒９３億元人民幣。
基本資料
＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
現價 １７﹒４４０ 變動 ＋８﹒８６％
最高價 １７﹒６６０ 最低價 １５﹒８８０
成交股數 １０８１﹒０２萬股 成交金額 １﹒８３億
１０天平均 １５﹒７４０ 歷史波幅％ ４２﹒１６０
２０天平均 １５﹒８１２ 加權平均價 １６﹒９６５
５０天平均 １６﹒１０５ ＲＳＩ１４ ６２﹒４５０
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿５０天線，創１個月新高；主動買沽比率６１：３９，資金淨主動買入
３８１４﹒１萬元；暫連升３日，累計升幅１５﹒９６％
表列同板塊或相關股份表現
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
海底撈（０６８６２） １７﹒４４ ＋８﹒８６
潤啤（００２９１） ５６﹒１５ ＋１﹒６３
特步國際（０１３６８） １３﹒０２ ＋０﹒７７
百威亞太（０１８７６） ２２﹒６０ －０﹒２２
安踏體育（０２０２０） ８７﹒４０ 無升跌
申洲國際（０２３１３） ８３﹒５５ －０﹒１８
蒙牛乳業（０２３１９） ３４﹒４０ ＋０﹒８８
李寧（０２３３１） ７０﹒２５ ＋０﹒２１
中國飛鶴（０６１８６） ７﹒０３ ＋０﹒２９
九毛九（０９９２２） １９﹒３６ ＋２﹒７６
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｅｄ）
【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動