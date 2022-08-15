《經濟通通訊社１５日專訊》澳博（００８８０）於１０：０６ａｍ錄得１手９５８萬股非
自動對盤，每股造２﹒９元，與上日收市價相同，涉資２７７８﹒２萬元。
澳博現價升０﹒６９％，報２﹒９２元；成交１２０６﹒７萬股，成交金額３５０５﹒２６
萬元，主動買沽比率６２：３８，資金淨主動買入１６６﹒２萬元。（ｒｗ）
【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動
15/08/2022 10:07
《大手成交》澳博一手９５８萬股非自動對盤，涉資２７７８萬元
《經濟通通訊社１５日專訊》澳博（００８８０）於１０：０６ａｍ錄得１手９５８萬股非
自動對盤，每股造２﹒９元，與上日收市價相同，涉資２７７８﹒２萬元。
澳博現價升０﹒６９％，報２﹒９２元；成交１２０６﹒７萬股，成交金額３５０５﹒２６
萬元，主動買沽比率６２：３８，資金淨主動買入１６６﹒２萬元。（ｒｗ）
【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動
上一篇新聞︰15/08/2022 10:09 《大手成交》澳博一手９５８萬股交叉盤，涉資２７７８萬元
下一篇新聞︰04/08/2022 09:27 《異動股》澳博（００８８０）低開１１％，建議４供１籌３０億元
15/08/2022 10:38 《大手成交》澳博一手９５８萬股非自動對盤，涉資２７７８萬元
04/08/2022 09:21 《異動股》澳博等２家公司開市競價異動
02/08/2022 09:32 《異動股》澳博低開逾１％，中期ＥＢＩＴＤＡ虧損擴大逾倍
21/07/2022 09:27 《異動股》金沙高開近１％，惟次季虧損增至４﹒２億美元
11/07/2022 09:33 《異動股》濠賭股低開，金沙跌逾２％，澳門停七日兼首封賭場
|備註：
|即時報價更新時間為 15/08/2022 17:59
|港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰