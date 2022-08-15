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09939 開拓藥業－Ｂ
即時 按盤價 升14.860 +2.340 (+18.690%)
大手異動

15/08/2022 10:20

《異動股》開拓藥業升近１１％突破１０天線，報１３﹒８８元

　　《經濟通通訊社１５日專訊》開拓藥業（０９９３９）升１０﹒８６％，報１３﹒８８元，
升穿１０天線（１３﹒４１２元），最高價１３﹒９６元，最低價１２﹒２２元，創１個月新低
；成交３４４﹒４萬股，成交金額４４７６﹒７７萬元；主動買沽比率６５：３５，資金淨主動
買入１２８２﹒３７萬元。現時最大淨被動買入券商為摩根士丹利，金額７８﹒９９萬元，加權
平均成交價１２﹒９８４元；現時最大淨被動賣出券商為摩根大通，金額１５０﹒２２萬元，加
權平均成交價１２﹒９９２元。
　　現時，恒生指數報２００４８，跌１２６點或０﹒６３％；恒生中國企業指數報６８１６，
跌４１點或０﹒６％；恒生科技指數報４３３４，跌１５點或０﹒３６％；主板成交２７８﹒１
億元。
　　上證綜合指數報３２７０，跌６點或０﹒１９％，成交１６７１﹒９８億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４４４，升２４點或０﹒２％，成交１１９５﹒６億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　１３﹒８８０　變動　　　　　＋１０﹒８６％
　　最高價　　　　１３﹒９６０　最低價　　　　　１２﹒２２０
　　成交股數　　３４４﹒４萬股　成交金額　　４４７６﹒７７萬
　　１０天平均　　１３﹒４１２　歷史波幅％　　　５５﹒１４６
　　２０天平均　　１４﹒８０９　加權平均價　　　１２﹒９９２
　　５０天平均　　１７﹒６５９　ＲＳＩ１４　　　３８﹒６１７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿１０天線，創１個月新低；主動買沽比率６５：３５，資金淨主動買入
１２８２﹒３７萬元
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　開拓藥業（０９９３９）　１３﹒８８０　＋１０﹒８６
　　中國儒意（００１３６）　　２﹒１２０　　－０﹒９３
　　四環醫藥（００４６０）　　１﹒１２０　　＋０﹒９０
　　中國鐵塔（００７８８）　　０﹒９９０　　　　無升跌
　　信達生物（０１８０１）　３６﹒１５０　　－０﹒９６
　　藥明生物（０２２６９）　６９﹒７５０　　－１﹒５５
　　協鑫科技（０３８００）　　３﹒０１０　　＋３﹒４４
　　新銳醫藥（０６１０８）　　０﹒１７５　　－３﹒３１
　　中國有贊（０８０８３）　　０﹒１５５　　＋０﹒６５
　　康方生物（０９９２６）　２２﹒９５０　　＋２﹒００
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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