《異動股》開拓藥業升近１１％突破１０天線，報１３﹒８８元

《經濟通通訊社１５日專訊》開拓藥業（０９９３９）升１０﹒８６％，報１３﹒８８元，
升穿１０天線（１３﹒４１２元），最高價１３﹒９６元，最低價１２﹒２２元，創１個月新低
；成交３４４﹒４萬股，成交金額４４７６﹒７７萬元；主動買沽比率６５：３５，資金淨主動
買入１２８２﹒３７萬元。現時最大淨被動買入券商為摩根士丹利，金額７８﹒９９萬元，加權
平均成交價１２﹒９８４元；現時最大淨被動賣出券商為摩根大通，金額１５０﹒２２萬元，加
權平均成交價１２﹒９９２元。
現時，恒生指數報２００４８，跌１２６點或０﹒６３％；恒生中國企業指數報６８１６，
跌４１點或０﹒６％；恒生科技指數報４３３４，跌１５點或０﹒３６％；主板成交２７８﹒１
億元。
上證綜合指數報３２７０，跌６點或０﹒１９％，成交１６７１﹒９８億元人民幣。
深證成份指數報１２４４４，升２４點或０﹒２％，成交１１９５﹒６億元人民幣。
基本資料
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現價 １３﹒８８０ 變動 ＋１０﹒８６％
最高價 １３﹒９６０ 最低價 １２﹒２２０
成交股數 ３４４﹒４萬股 成交金額 ４４７６﹒７７萬
１０天平均 １３﹒４１２ 歷史波幅％ ５５﹒１４６
２０天平均 １４﹒８０９ 加權平均價 １２﹒９９２
５０天平均 １７﹒６５９ ＲＳＩ１４ ３８﹒６１７
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股份狀態：升穿１０天線，創１個月新低；主動買沽比率６５：３５，資金淨主動買入
１２８２﹒３７萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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開拓藥業（０９９３９） １３﹒８８０ ＋１０﹒８６
中國儒意（００１３６） ２﹒１２０ －０﹒９３
四環醫藥（００４６０） １﹒１２０ ＋０﹒９０
中國鐵塔（００７８８） ０﹒９９０ 無升跌
信達生物（０１８０１） ３６﹒１５０ －０﹒９６
藥明生物（０２２６９） ６９﹒７５０ －１﹒５５
協鑫科技（０３８００） ３﹒０１０ ＋３﹒４４
新銳醫藥（０６１０８） ０﹒１７５ －３﹒３１
中國有贊（０８０８３） ０﹒１５５ ＋０﹒６５
康方生物（０９９２６） ２２﹒９５０ ＋２﹒００
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（ｅｄ）
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