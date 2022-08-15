《異動股》開拓藥業升近１１％突破１０天線，報１３﹒８８元

《經濟通通訊社１５日專訊》開拓藥業（０９９３９）升１０﹒８６％，報１３﹒８８元，

升穿１０天線（１３﹒４１２元），最高價１３﹒９６元，最低價１２﹒２２元，創１個月新低

；成交３４４﹒４萬股，成交金額４４７６﹒７７萬元；主動買沽比率６５：３５，資金淨主動

買入１２８２﹒３７萬元。現時最大淨被動買入券商為摩根士丹利，金額７８﹒９９萬元，加權

平均成交價１２﹒９８４元；現時最大淨被動賣出券商為摩根大通，金額１５０﹒２２萬元，加

權平均成交價１２﹒９９２元。

現時，恒生指數報２００４８，跌１２６點或０﹒６３％；恒生中國企業指數報６８１６，

跌４１點或０﹒６％；恒生科技指數報４３３４，跌１５點或０﹒３６％；主板成交２７８﹒１

億元。

上證綜合指數報３２７０，跌６點或０﹒１９％，成交１６７１﹒９８億元人民幣。

深證成份指數報１２４４４，升２４點或０﹒２％，成交１１９５﹒６億元人民幣。



基本資料

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現價 １３﹒８８０ 變動 ＋１０﹒８６％

最高價 １３﹒９６０ 最低價 １２﹒２２０

成交股數 ３４４﹒４萬股 成交金額 ４４７６﹒７７萬

１０天平均 １３﹒４１２ 歷史波幅％ ５５﹒１４６

２０天平均 １４﹒８０９ 加權平均價 １２﹒９９２

５０天平均 １７﹒６５９ ＲＳＩ１４ ３８﹒６１７

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股份狀態：升穿１０天線，創１個月新低；主動買沽比率６５：３５，資金淨主動買入

１２８２﹒３７萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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開拓藥業（０９９３９） １３﹒８８０ ＋１０﹒８６

中國儒意（００１３６） ２﹒１２０ －０﹒９３

四環醫藥（００４６０） １﹒１２０ ＋０﹒９０

中國鐵塔（００７８８） ０﹒９９０ 無升跌

信達生物（０１８０１） ３６﹒１５０ －０﹒９６

藥明生物（０２２６９） ６９﹒７５０ －１﹒５５

協鑫科技（０３８００） ３﹒０１０ ＋３﹒４４

新銳醫藥（０６１０８） ０﹒１７５ －３﹒３１

中國有贊（０８０８３） ０﹒１５５ ＋０﹒６５

康方生物（０９９２６） ２２﹒９５０ ＋２﹒００

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（ｅｄ）

