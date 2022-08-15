《異動股》茂盛控股漲逾４５％突破２５０天線，報０﹒１３５元

《經濟通通訊社１５日專訊》茂盛控股（０００２２）升４５﹒１６％，報０﹒１３５元，
升穿２５０天線（０﹒１２５元），最高價０﹒１３５元，創１個月新高，最低價０﹒０９８元
；成交２４０萬股，成交金額２９﹒１６萬元；主動買沽比率９５：５，資金淨主動買入
２６﹒３８萬元。現時最大淨被動買入券商為耀才證券國際，金額４８００元，加權平均成交價
０﹒１２元；現時最大淨被動賣出券商為瑞銀，金額３﹒９２萬元，加權平均成交價０﹒１３１
元。
現時，恒生指數報２００３１，跌１４４點或０﹒７１％；恒生中國企業指數報６８１０，
跌４６點或０﹒６８％；恒生科技指數報４３２９，跌２１點或０﹒４８％；主板成交
２８１﹒２５億元。
上證綜合指數報３２７０，跌６點或０﹒２％，成交１６９２﹒９５億元人民幣。
深證成份指數報１２４４５，升２６點或０﹒２１％，成交１２０９﹒１億元人民幣。
基本資料
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現價 ０﹒１３５ 變動 ＋４５﹒１６％
最高價 ０﹒１３５ 最低價 ０﹒０９８
成交股數 ２４０萬股 成交金額 ２９﹒１６萬
１０天平均 ０﹒１００ 歷史波幅％ ８３﹒４０１
２０天平均 ０﹒０９８ 加權平均價 ０﹒１２２
５０天平均 ０﹒１０５ ＲＳＩ１４ ８１﹒８２４
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股份狀態：升穿２５０天線，創１個月新高；主動買沽比率９５：５，資金淨主動買入
２６﹒３８萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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茂盛控股（０００２２） ０﹒１３５ ＋４５﹒１６
大酒店（０００４５） ７﹒２３０ ＋０﹒８４
香格里拉（０００６９） ６﹒４００ ＋０﹒１６
順豪控股（００２５３） ０﹒８２０ －４﹒６５
世紀城市國際（００３５５） ０﹒３１０ 無升跌
百利保控股（００６１７） １﹒８７０ ＋２﹒７５
華住集團－Ｓ（０１１７９） ３１﹒８５０ －０﹒３１
朗廷（０１２７０） ０﹒９５０ ＋１﹒０６
富豪產託（０１８８１） １﹒２５０ －０﹒７９
復星旅遊文化（０１９９２） １０﹒６８０ －０﹒９３
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（ｅｄ）
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