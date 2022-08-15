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00022 茂盛控股
即時 按盤價 升0.124 +0.031 (+33.333%)
大手異動

15/08/2022 10:21

《異動股》茂盛控股漲逾４５％突破２５０天線，報０﹒１３５元

　　《經濟通通訊社１５日專訊》茂盛控股（０００２２）升４５﹒１６％，報０﹒１３５元，
升穿２５０天線（０﹒１２５元），最高價０﹒１３５元，創１個月新高，最低價０﹒０９８元
；成交２４０萬股，成交金額２９﹒１６萬元；主動買沽比率９５：５，資金淨主動買入
２６﹒３８萬元。現時最大淨被動買入券商為耀才證券國際，金額４８００元，加權平均成交價
０﹒１２元；現時最大淨被動賣出券商為瑞銀，金額３﹒９２萬元，加權平均成交價０﹒１３１
元。
　　現時，恒生指數報２００３１，跌１４４點或０﹒７１％；恒生中國企業指數報６８１０，
跌４６點或０﹒６８％；恒生科技指數報４３２９，跌２１點或０﹒４８％；主板成交
２８１﹒２５億元。
　　上證綜合指數報３２７０，跌６點或０﹒２％，成交１６９２﹒９５億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４４５，升２６點或０﹒２１％，成交１２０９﹒１億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　０﹒１３５　變動　　　　＋４５﹒１６％
　　最高價　　　０﹒１３５　最低價　　　　　０﹒０９８
　　成交股數　　２４０萬股　成交金額　　　２９﹒１６萬
　　１０天平均　０﹒１００　歷史波幅％　　８３﹒４０１
　　２０天平均　０﹒０９８　加權平均價　　　０﹒１２２
　　５０天平均　０﹒１０５　ＲＳＩ１４　　８１﹒８２４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿２５０天線，創１個月新高；主動買沽比率９５：５，資金淨主動買入
２６﹒３８萬元
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　茂盛控股（０００２２）　　　　０﹒１３５　＋４５﹒１６
　　大酒店（０００４５）　　　　　７﹒２３０　　＋０﹒８４
　　香格里拉（０００６９）　　　　６﹒４００　　＋０﹒１６
　　順豪控股（００２５３）　　　　０﹒８２０　　－４﹒６５
　　世紀城市國際（００３５５）　　０﹒３１０　　　　無升跌
　　百利保控股（００６１７）　　　１﹒８７０　　＋２﹒７５
　　華住集團－Ｓ（０１１７９）　３１﹒８５０　　－０﹒３１
　　朗廷（０１２７０）　　　　　　０﹒９５０　　＋１﹒０６
　　富豪產託（０１８８１）　　　　１﹒２５０　　－０﹒７９
　　復星旅遊文化（０１９９２）　１０﹒６８０　　－０﹒９３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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