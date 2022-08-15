《異動股》中石化跌逾３％失守２０天線，報３﹒６１元

《經濟通通訊社１５日專訊》中石化（００３８６）跌３﹒２２％，報３﹒６１元，跌穿
２０天線（３﹒６３２元），最低價３﹒６１元，最高價３﹒６８元；成交５６６５﹒８３萬股
，成交金額２﹒０７億元；主動買沽比率４６：５４，資金淨主動賣出１４３８﹒９８萬元。現
時最大淨被動買入券商為中國投資信息，金額１３２８﹒３５萬元，加權平均成交價３﹒６４２
元；現時最大淨被動賣出券商為高盛亞洲證券，金額２５２５﹒１１萬元，加權平均成交價
３﹒６５８元。
現時，恒生指數報２００４４，跌１３１點或０﹒６５％；恒生中國企業指數報６８１５，
跌４２點或０﹒６１％；恒生科技指數報４３３４，跌１５點或０﹒３６％；主板成交
２８３﹒９２億元。
上證綜合指數報３２７１，跌５點或０﹒１８％，成交１７０７﹒７８億元人民幣。
深證成份指數報１２４４９，升２９點或０﹒２４％，成交１２２０﹒４６億元人民幣。
基本資料
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現價 ３﹒６１０ 變動 －３﹒２２％
最高價 ３﹒６８０ 最低價 ３﹒６１０
成交股數 ５６６５﹒８３萬股 成交金額 ２﹒０７億
１０天平均 ３﹒６３２ 歷史波幅％ ２２﹒４４０
２０天平均 ３﹒６３２ 加權平均價 ３﹒６５０
５０天平均 ３﹒５８８ ＲＳＩ１４ ４９﹒５７４
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股份狀態：跌穿２０天線；主動買沽比率４６：５４，資金淨主動賣出１４３８﹒９８萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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中石化（００３８６） ３﹒６１ －３﹒２２
上石化（００３３８） １﹒２３ －３﹒１５
山東墨龍（００５６８） ２﹒９９ －１﹒９７
中石油（００８５７） ３﹒４３ －２﹒５６
中海油（００８８３） ９﹒８４ －１﹒６０
中石化油服（０１０３３） ０﹒５６ 無升跌
中煉化（０２３８６） ３﹒３４ －０﹒８９
中海油服（０２８８３） ７﹒４１ －２﹒６３
Ｆ三星原油期（０３１７５） ７﹒２２ －２﹒８３
中海油化（０３９８３） ２﹒２０ ＋０﹒９２
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（ｅｄ）
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