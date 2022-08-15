《異動股》中石化跌逾３％失守２０天線，報３﹒６１元

《經濟通通訊社１５日專訊》中石化（００３８６）跌３﹒２２％，報３﹒６１元，跌穿

２０天線（３﹒６３２元），最低價３﹒６１元，最高價３﹒６８元；成交５６６５﹒８３萬股

，成交金額２﹒０７億元；主動買沽比率４６：５４，資金淨主動賣出１４３８﹒９８萬元。現

時最大淨被動買入券商為中國投資信息，金額１３２８﹒３５萬元，加權平均成交價３﹒６４２

元；現時最大淨被動賣出券商為高盛亞洲證券，金額２５２５﹒１１萬元，加權平均成交價

３﹒６５８元。

現時，恒生指數報２００４４，跌１３１點或０﹒６５％；恒生中國企業指數報６８１５，

跌４２點或０﹒６１％；恒生科技指數報４３３４，跌１５點或０﹒３６％；主板成交

２８３﹒９２億元。

上證綜合指數報３２７１，跌５點或０﹒１８％，成交１７０７﹒７８億元人民幣。

深證成份指數報１２４４９，升２９點或０﹒２４％，成交１２２０﹒４６億元人民幣。



基本資料

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現價 ３﹒６１０ 變動 －３﹒２２％

最高價 ３﹒６８０ 最低價 ３﹒６１０

成交股數 ５６６５﹒８３萬股 成交金額 ２﹒０７億

１０天平均 ３﹒６３２ 歷史波幅％ ２２﹒４４０

２０天平均 ３﹒６３２ 加權平均價 ３﹒６５０

５０天平均 ３﹒５８８ ＲＳＩ１４ ４９﹒５７４

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股份狀態：跌穿２０天線；主動買沽比率４６：５４，資金淨主動賣出１４３８﹒９８萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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中石化（００３８６） ３﹒６１ －３﹒２２

上石化（００３３８） １﹒２３ －３﹒１５

山東墨龍（００５６８） ２﹒９９ －１﹒９７

中石油（００８５７） ３﹒４３ －２﹒５６

中海油（００８８３） ９﹒８４ －１﹒６０

中石化油服（０１０３３） ０﹒５６ 無升跌

中煉化（０２３８６） ３﹒３４ －０﹒８９

中海油服（０２８８３） ７﹒４１ －２﹒６３

Ｆ三星原油期（０３１７５） ７﹒２２ －２﹒８３

中海油化（０３９８３） ２﹒２０ ＋０﹒９２

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（ｅｄ）

