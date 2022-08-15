《異動股》東方海外跌逾１５％失守５０天線，報２２５元

《經濟通通訊社１５日專訊》東方海外（００３１６）跌１５﹒０９％，報２２５元，跌穿
５０天線（２４２﹒３９６元），最低價２２４﹒２元，最高價２６４﹒４元；成交
２３８﹒３２萬股，成交金額５﹒６３億元；主動買沽比率４４：５６，資金淨主動賣出
６２９０﹒０６萬元。現時最大淨被動買入券商為滙豐證券經紀，金額１９５９﹒２９萬元，加
權平均成交價２３４﹒６４４元；現時最大淨被動賣出券商為瑞士信貸證券香港，金額
４５４９﹒３３萬元，加權平均成交價２３７﹒４３３元。
現時，恒生指數報２００３０，跌１４５點或０﹒７２％；恒生中國企業指數報６８０８，
跌４８點或０﹒７１％；恒生科技指數報４３２９，跌２０點或０﹒４８％；主板成交
２９９﹒９３億元。
上證綜合指數報３２７０，跌６點或０﹒２％，成交１８０６億元人民幣。
深證成份指數報１２４３８，升１８點或０﹒１５％，成交１２８２﹒２６億元人民幣。
基本資料
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現價 ２２５﹒０００ 變動 －１５﹒０９％
最高價 ２６４﹒４００ 最低價 ２２４﹒２００
成交股數 ２３８﹒３２萬股 成交金額 ５﹒６３億
１０天平均 ２６１﹒５４０ 歷史波幅％ ５１﹒８４１
２０天平均 ２６１﹒０１０ 加權平均價 ２３６﹒４０８
５０天平均 ２４２﹒３９６ ＲＳＩ１４ ３８﹒５４０
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股份狀態：跌穿５０天線；主動買沽比率４４：５６，資金淨主動賣出６２９０﹒０６萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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東方海外（００３１６） ２２５﹒０００ －１５﹒０９
招商局港口（００１４４） １１﹒８８０ －１﹒８２
中遠海能（０１１３８） ５﹒８００ ＋４﹒１３
勇利投資（０１１４５） ０﹒１０２ －２﹒８６
中遠海運港口（０１１９９） ５﹒０００ －１﹒３８
中遠海控（０１９１９） １１﹒１８０ －４﹒９３
太平洋航運（０２３４３） ２﹒９２０ －３﹒６３
中遠海發（０２８６６） １﹒２１０ －２﹒４２
廈門港務（０３３７８） ２﹒１９０ 無升跌
天津港（０３３８２） ０﹒５９０ 無升跌
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（ｅｄ）
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