《異動股》東方海外跌逾１５％失守５０天線，報２２５元

《經濟通通訊社１５日專訊》東方海外（００３１６）跌１５﹒０９％，報２２５元，跌穿

５０天線（２４２﹒３９６元），最低價２２４﹒２元，最高價２６４﹒４元；成交

２３８﹒３２萬股，成交金額５﹒６３億元；主動買沽比率４４：５６，資金淨主動賣出

６２９０﹒０６萬元。現時最大淨被動買入券商為滙豐證券經紀，金額１９５９﹒２９萬元，加

權平均成交價２３４﹒６４４元；現時最大淨被動賣出券商為瑞士信貸證券香港，金額

４５４９﹒３３萬元，加權平均成交價２３７﹒４３３元。

現時，恒生指數報２００３０，跌１４５點或０﹒７２％；恒生中國企業指數報６８０８，

跌４８點或０﹒７１％；恒生科技指數報４３２９，跌２０點或０﹒４８％；主板成交

２９９﹒９３億元。

上證綜合指數報３２７０，跌６點或０﹒２％，成交１８０６億元人民幣。

深證成份指數報１２４３８，升１８點或０﹒１５％，成交１２８２﹒２６億元人民幣。



基本資料

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現價 ２２５﹒０００ 變動 －１５﹒０９％

最高價 ２６４﹒４００ 最低價 ２２４﹒２００

成交股數 ２３８﹒３２萬股 成交金額 ５﹒６３億

１０天平均 ２６１﹒５４０ 歷史波幅％ ５１﹒８４１

２０天平均 ２６１﹒０１０ 加權平均價 ２３６﹒４０８

５０天平均 ２４２﹒３９６ ＲＳＩ１４ ３８﹒５４０

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股份狀態：跌穿５０天線；主動買沽比率４４：５６，資金淨主動賣出６２９０﹒０６萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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東方海外（００３１６） ２２５﹒０００ －１５﹒０９

招商局港口（００１４４） １１﹒８８０ －１﹒８２

中遠海能（０１１３８） ５﹒８００ ＋４﹒１３

勇利投資（０１１４５） ０﹒１０２ －２﹒８６

中遠海運港口（０１１９９） ５﹒０００ －１﹒３８

中遠海控（０１９１９） １１﹒１８０ －４﹒９３

太平洋航運（０２３４３） ２﹒９２０ －３﹒６３

中遠海發（０２８６６） １﹒２１０ －２﹒４２

廈門港務（０３３７８） ２﹒１９０ 無升跌

天津港（０３３８２） ０﹒５９０ 無升跌

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（ｅｄ）

