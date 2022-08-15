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00316 東方海外國際
即時 按盤價 跌226.000 -39.000 (-14.717%)
大手異動

15/08/2022 10:29

《異動股》東方海外跌逾１５％失守５０天線，報２２５元

　　《經濟通通訊社１５日專訊》東方海外（００３１６）跌１５﹒０９％，報２２５元，跌穿
５０天線（２４２﹒３９６元），最低價２２４﹒２元，最高價２６４﹒４元；成交
２３８﹒３２萬股，成交金額５﹒６３億元；主動買沽比率４４：５６，資金淨主動賣出
６２９０﹒０６萬元。現時最大淨被動買入券商為滙豐證券經紀，金額１９５９﹒２９萬元，加
權平均成交價２３４﹒６４４元；現時最大淨被動賣出券商為瑞士信貸證券香港，金額
４５４９﹒３３萬元，加權平均成交價２３７﹒４３３元。
　　現時，恒生指數報２００３０，跌１４５點或０﹒７２％；恒生中國企業指數報６８０８，
跌４８點或０﹒７１％；恒生科技指數報４３２９，跌２０點或０﹒４８％；主板成交
２９９﹒９３億元。
　　上證綜合指數報３２７０，跌６點或０﹒２％，成交１８０６億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４３８，升１８點或０﹒１５％，成交１２８２﹒２６億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　２２５﹒０００　變動　　　　－１５﹒０９％
　　最高價　　　　２６４﹒４００　最低價　　　２２４﹒２００
　　成交股數　　２３８﹒３２萬股　成交金額　　　　５﹒６３億
　　１０天平均　　２６１﹒５４０　歷史波幅％　　５１﹒８４１
　　２０天平均　　２６１﹒０１０　加權平均價　２３６﹒４０８
　　５０天平均　　２４２﹒３９６　ＲＳＩ１４　　３８﹒５４０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：跌穿５０天線；主動買沽比率４４：５６，資金淨主動賣出６２９０﹒０６萬元
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　東方海外（００３１６）　　　２２５﹒０００　－１５﹒０９
　　招商局港口（００１４４）　　　１１﹒８８０　　－１﹒８２
　　中遠海能（０１１３８）　　　　　５﹒８００　　＋４﹒１３
　　勇利投資（０１１４５）　　　　　０﹒１０２　　－２﹒８６
　　中遠海運港口（０１１９９）　　　５﹒０００　　－１﹒３８
　　中遠海控（０１９１９）　　　　１１﹒１８０　　－４﹒９３
　　太平洋航運（０２３４３）　　　　２﹒９２０　　－３﹒６３
　　中遠海發（０２８６６）　　　　　１﹒２１０　　－２﹒４２
　　廈門港務（０３３７８）　　　　　２﹒１９０　　　　無升跌
　　天津港（０３３８２）　　　　　　０﹒５９０　　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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