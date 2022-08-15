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00857 中國石油股份
即時 按盤價 跌3.400 -0.120 (-3.409%)
大手異動

15/08/2022 10:31

《異動股》中石油跌逾３％失守１０天線，報３﹒４１元

　　《經濟通通訊社１５日專訊》中石油（００８５７）跌３﹒１２％，報３﹒４１元，跌穿
１０天線（３﹒４８２元），最低價３﹒４１元，最高價３﹒４９元；成交４０４９萬股，成交
金額１﹒３９億元；主動買沽比率４６：５４，資金淨主動賣出１０５９﹒１８萬元。現時最大
淨被動買入券商為中國投資信息，金額１１２７﹒７１萬元，加權平均成交價３﹒４３４元；現
時最大淨被動賣出券商為美銀，金額６７２﹒６７萬元，加權平均成交價３﹒４５元。
　　現時，恒生指數報２００２３，跌１５２點或０﹒７５％；恒生中國企業指數報６８０６，
跌５０點或０﹒７４％；恒生科技指數報４３２５，跌２５點或０﹒５７％；主板成交
３０４﹒８９億元。
　　上證綜合指數報３２７２，跌４點或０﹒１４％，成交１８３２﹒４１億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４５１，升３２點或０﹒２６％，成交１２９８﹒８８億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　３﹒４１０　變動　　　　－３﹒１２％
　　最高價　　　　３﹒４９０　最低價　　　　３﹒４１０
　　成交股數　　４０４９萬股　成交金額　　　１﹒３９億
　　１０天平均　　３﹒４８２　歷史波幅％　２３﹒２６３
　　２０天平均　　３﹒５６０　加權平均價　　３﹒４４５
　　５０天平均　　３﹒７０９　ＲＳＩ１４　３５﹒８５０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：跌穿１０天線；主動買沽比率４６：５４，資金淨主動賣出１０５９﹒１８萬元
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中石油（００８５７）　　　　　３﹒４１　－３﹒１２
　　上石化（００３３８）　　　　　１﹒２３　－３﹒１５
　　中石化（００３８６）　　　　　３﹒６２　－２﹒９５
　　山東墨龍（００５６８）　　　　３﹒００　－１﹒６４
　　中海油（００８８３）　　　　　９﹒８０　－２﹒００
　　中石化油服（０１０３３）　　　０﹒５６　　　無升跌
　　中煉化（０２３８６）　　　　　３﹒３４　－０﹒８９
　　中海油服（０２８８３）　　　　７﹒４１　－２﹒６３
　　Ｆ三星原油期（０３１７５）　　７﹒２２　－２﹒８３
　　中海油化（０３９８３）　　　　２﹒２０　＋０﹒９２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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