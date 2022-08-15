《異動股》中石油跌逾３％失守１０天線，報３﹒４１元

《經濟通通訊社１５日專訊》中石油（００８５７）跌３﹒１２％，報３﹒４１元，跌穿

１０天線（３﹒４８２元），最低價３﹒４１元，最高價３﹒４９元；成交４０４９萬股，成交

金額１﹒３９億元；主動買沽比率４６：５４，資金淨主動賣出１０５９﹒１８萬元。現時最大

淨被動買入券商為中國投資信息，金額１１２７﹒７１萬元，加權平均成交價３﹒４３４元；現

時最大淨被動賣出券商為美銀，金額６７２﹒６７萬元，加權平均成交價３﹒４５元。

現時，恒生指數報２００２３，跌１５２點或０﹒７５％；恒生中國企業指數報６８０６，

跌５０點或０﹒７４％；恒生科技指數報４３２５，跌２５點或０﹒５７％；主板成交

３０４﹒８９億元。

上證綜合指數報３２７２，跌４點或０﹒１４％，成交１８３２﹒４１億元人民幣。

深證成份指數報１２４５１，升３２點或０﹒２６％，成交１２９８﹒８８億元人民幣。



基本資料

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現價 ３﹒４１０ 變動 －３﹒１２％

最高價 ３﹒４９０ 最低價 ３﹒４１０

成交股數 ４０４９萬股 成交金額 １﹒３９億

１０天平均 ３﹒４８２ 歷史波幅％ ２３﹒２６３

２０天平均 ３﹒５６０ 加權平均價 ３﹒４４５

５０天平均 ３﹒７０９ ＲＳＩ１４ ３５﹒８５０

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股份狀態：跌穿１０天線；主動買沽比率４６：５４，資金淨主動賣出１０５９﹒１８萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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中石油（００８５７） ３﹒４１ －３﹒１２

上石化（００３３８） １﹒２３ －３﹒１５

中石化（００３８６） ３﹒６２ －２﹒９５

山東墨龍（００５６８） ３﹒００ －１﹒６４

中海油（００８８３） ９﹒８０ －２﹒００

中石化油服（０１０３３） ０﹒５６ 無升跌

中煉化（０２３８６） ３﹒３４ －０﹒８９

中海油服（０２８８３） ７﹒４１ －２﹒６３

Ｆ三星原油期（０３１７５） ７﹒２２ －２﹒８３

中海油化（０３９８３） ２﹒２０ ＋０﹒９２

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（ｅｄ）

