《異動股》中石油跌逾３％失守１０天線，報３﹒４１元

《經濟通通訊社１５日專訊》中石油（００８５７）跌３﹒１２％，報３﹒４１元，跌穿
１０天線（３﹒４８２元），最低價３﹒４１元，最高價３﹒４９元；成交４０４９萬股，成交
金額１﹒３９億元；主動買沽比率４６：５４，資金淨主動賣出１０５９﹒１８萬元。現時最大
淨被動買入券商為中國投資信息，金額１１２７﹒７１萬元，加權平均成交價３﹒４３４元；現
時最大淨被動賣出券商為美銀，金額６７２﹒６７萬元，加權平均成交價３﹒４５元。
現時，恒生指數報２００２３，跌１５２點或０﹒７５％；恒生中國企業指數報６８０６，
跌５０點或０﹒７４％；恒生科技指數報４３２５，跌２５點或０﹒５７％；主板成交
３０４﹒８９億元。
上證綜合指數報３２７２，跌４點或０﹒１４％，成交１８３２﹒４１億元人民幣。
深證成份指數報１２４５１，升３２點或０﹒２６％，成交１２９８﹒８８億元人民幣。
基本資料
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現價 ３﹒４１０ 變動 －３﹒１２％
最高價 ３﹒４９０ 最低價 ３﹒４１０
成交股數 ４０４９萬股 成交金額 １﹒３９億
１０天平均 ３﹒４８２ 歷史波幅％ ２３﹒２６３
２０天平均 ３﹒５６０ 加權平均價 ３﹒４４５
５０天平均 ３﹒７０９ ＲＳＩ１４ ３５﹒８５０
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股份狀態：跌穿１０天線；主動買沽比率４６：５４，資金淨主動賣出１０５９﹒１８萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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中石油（００８５７） ３﹒４１ －３﹒１２
上石化（００３３８） １﹒２３ －３﹒１５
中石化（００３８６） ３﹒６２ －２﹒９５
山東墨龍（００５６８） ３﹒００ －１﹒６４
中海油（００８８３） ９﹒８０ －２﹒００
中石化油服（０１０３３） ０﹒５６ 無升跌
中煉化（０２３８６） ３﹒３４ －０﹒８９
中海油服（０２８８３） ７﹒４１ －２﹒６３
Ｆ三星原油期（０３１７５） ７﹒２２ －２﹒８３
中海油化（０３９８３） ２﹒２０ ＋０﹒９２
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（ｅｄ）
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