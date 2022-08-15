《異動股》中芯跌逾５％失守１００天線，報１６﹒２２元

《經濟通通訊社１５日專訊》中芯（００９８１）跌５﹒０４％，報１６﹒２２元，跌穿
１００天線（１６﹒９１３元），最低價１６﹒２２元，最高價１６﹒９元；成交１６５５﹒６
萬股，成交金額２﹒７４億元；主動買沽比率３２：６８，資金淨主動賣出９５６６﹒１９萬元
。現時最大淨被動買入券商為中國創盈市場服務，金額２２１１﹒４５萬元，加權平均成交價
１６﹒５２４元；現時最大淨被動賣出券商為元大證券（香港），金額７０７﹒９２萬元，加權
平均成交價１６﹒６２７元。以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅８﹒４７％。
現時，恒生指數報１９９９７，跌１７８點或０﹒８８％；恒生中國企業指數報６７９６，
跌６０點或０﹒８９％；恒生科技指數報４３１３，跌３６點或０﹒８３％；主板成交
３１９﹒３８億元。
上證綜合指數報３２７３，跌３點或０﹒０９％，成交１８９８﹒３２億元人民幣。
深證成份指數報１２４５４，升３５點或０﹒２８％，成交１３４２﹒３６億元人民幣。
基本資料
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現價 １６﹒２２０ 變動 －５﹒０４％
最高價 １６﹒９００ 最低價 １６﹒２２０
成交股數 １６５５﹒６萬股 成交金額 ２﹒７４億
１０天平均 １６﹒９５４ 歷史波幅％ ４５﹒２８９
２０天平均 １６﹒８０３ 加權平均價 １６﹒５５１
５０天平均 １７﹒３２３ ＲＳＩ１４ ４３﹒５８６
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股份狀態：跌穿１００天線；主動買沽比率３２：６８，資金淨主動賣出９５６６﹒１９萬元；
暫連跌２日，累計跌幅８﹒４７％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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中芯（００９８１） １６﹒２２ －５﹒０４
金蝶國際（００２６８） １７﹒３２ ＋０﹒２３
中國軟件國際（００３５４） ７﹒５０ ＋１﹒０８
博雅互動（００４３４） ０﹒４６ ＋１５﹒００
騰訊（００７００） ３００﹒２０ －１﹒３１
中興（００７６３） １６﹒４４ －１﹒７９
網龍（００７７７） １５﹒３２ －２﹒４２
ＩＧＧ（００７９９） ３﹒０９ ＋０﹒６５
聯想集團（００９９２） ７﹒０４ －０﹒９８
金山軟件（０３８８８） ２６﹒１０ ＋２﹒１５
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（ｅｄ）
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