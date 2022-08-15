《異動股》中芯跌逾５％失守１００天線，報１６﹒２２元

《經濟通通訊社１５日專訊》中芯（００９８１）跌５﹒０４％，報１６﹒２２元，跌穿

１００天線（１６﹒９１３元），最低價１６﹒２２元，最高價１６﹒９元；成交１６５５﹒６

萬股，成交金額２﹒７４億元；主動買沽比率３２：６８，資金淨主動賣出９５６６﹒１９萬元

。現時最大淨被動買入券商為中國創盈市場服務，金額２２１１﹒４５萬元，加權平均成交價

１６﹒５２４元；現時最大淨被動賣出券商為元大證券（香港），金額７０７﹒９２萬元，加權

平均成交價１６﹒６２７元。以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅８﹒４７％。

現時，恒生指數報１９９９７，跌１７８點或０﹒８８％；恒生中國企業指數報６７９６，

跌６０點或０﹒８９％；恒生科技指數報４３１３，跌３６點或０﹒８３％；主板成交

３１９﹒３８億元。

上證綜合指數報３２７３，跌３點或０﹒０９％，成交１８９８﹒３２億元人民幣。

深證成份指數報１２４５４，升３５點或０﹒２８％，成交１３４２﹒３６億元人民幣。



基本資料

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現價 １６﹒２２０ 變動 －５﹒０４％

最高價 １６﹒９００ 最低價 １６﹒２２０

成交股數 １６５５﹒６萬股 成交金額 ２﹒７４億

１０天平均 １６﹒９５４ 歷史波幅％ ４５﹒２８９

２０天平均 １６﹒８０３ 加權平均價 １６﹒５５１

５０天平均 １７﹒３２３ ＲＳＩ１４ ４３﹒５８６

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股份狀態：跌穿１００天線；主動買沽比率３２：６８，資金淨主動賣出９５６６﹒１９萬元；

暫連跌２日，累計跌幅８﹒４７％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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中芯（００９８１） １６﹒２２ －５﹒０４

金蝶國際（００２６８） １７﹒３２ ＋０﹒２３

中國軟件國際（００３５４） ７﹒５０ ＋１﹒０８

博雅互動（００４３４） ０﹒４６ ＋１５﹒００

騰訊（００７００） ３００﹒２０ －１﹒３１

中興（００７６３） １６﹒４４ －１﹒７９

網龍（００７７７） １５﹒３２ －２﹒４２

ＩＧＧ（００７９９） ３﹒０９ ＋０﹒６５

聯想集團（００９９２） ７﹒０４ －０﹒９８

金山軟件（０３８８８） ２６﹒１０ ＋２﹒１５

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（ｅｄ）

