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00880 澳博控股
即時 按盤價 升2.930 +0.030 (+1.034%)
大手異動

15/08/2022 10:38

《大手成交》澳博一手９５８萬股非自動對盤，涉資２７７８萬元

　　《經濟通通訊社１５日專訊》澳博（００８８０）於１０：３７ａｍ錄得１手９５８萬股非
自動對盤，每股造２﹒９元，與上日收市價相同，涉資２７７８﹒２萬元。
　　澳博現價升０﹒６９％，報２﹒９２元；成交３２３９﹒０１萬股，成交金額
９４００﹒８５萬元，主動買沽比率６０：４０，資金淨主動買入２１２﹒５４萬元。（ｒｗ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/08/2022 17:59
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