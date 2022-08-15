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03689 康華醫療
即時 按盤價 升2.600 +0.800 (+44.444%)
大手異動

15/08/2022 10:42

《異動股》康華醫療漲逾４４％突破１００天線，報２﹒６元

　　《經濟通通訊社１５日專訊》康華醫療（０３６８９）升４４﹒４４％，報２﹒６元，升穿
１００天線（２﹒３９４元），最高價２﹒６元，創１個月新高，最低價２﹒０４元；成交
２﹒３４萬股，成交金額５﹒２９萬元；主動買沽比率７４：２６，資金淨主動買入２﹒５９萬
元。現時最大淨被動買入券商為工銀亞洲証券，金額１﹒３５萬元，加權平均成交價２﹒６元；
現時最大淨被動賣出券商為尊嘉證券國際，金額１﹒３５萬元，加權平均成交價２﹒０４元。
　　現時，恒生指數報２００３４，跌１４１點或０﹒７％；恒生中國企業指數報６８１４，跌
４２點或０﹒６２％；恒生科技指數報４３２３，跌２６點或０﹒６２％；主板成交
３３３﹒９６億元。
　　上證綜合指數報３２７１，跌５點或０﹒１８％，成交１９７１﹒３６億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４３７，升１８點或０﹒１５％，成交１３９１﹒６８億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　２﹒６００　變動　　　　＋４４﹒４４％
　　最高價　　　　２﹒６００　最低價　　　　　２﹒０４０
　　成交股數　　２﹒３４萬股　成交金額　　　　５﹒２９萬
　　１０天平均　　１﹒９３９　歷史波幅％　　５６﹒８５３
　　２０天平均　　１﹒９２８　加權平均價　　　２﹒２６２
　　５０天平均　　２﹒１８４　ＲＳＩ１４　　８６﹒０３７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿１００天線，創１個月新高；主動買沽比率７４：２６，資金淨主動買入
２﹒５９萬元
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　康華醫療（０３６８９）　　　　　　２﹒６０　＋４４﹒４４
　　清晰醫療（０１４０６）　　　　　　１﹒２９　　－０﹒７７
　　華潤醫療（０１５１５）　　　　　　４﹒４８　　－０﹒４４
　　德視佳（０１８４６）　　　　　　　５﹒４６　　－５﹒２１
　　嘉濤（香港）控股（０２１８９）　　０﹒６３　　　　無升跌
　　朝聚眼科（０２２１９）　　　　　　３﹒７９　　＋０﹒５３
　　固生堂（０２２７３）　　　　　　３９﹒８０　　＋１﹒４０
　　雍禾醫療（０２２７９）　　　　　　７﹒９５　　＋０﹒６３
　　希瑪（０３３０９）　　　　　　　　４﹒１１　　＋２﹒２４
　　海吉亞醫療（０６０７８）　　　　４３﹒７０　　－１﹒１３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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