《異動股》康華醫療漲逾４４％突破１００天線，報２﹒６元

《經濟通通訊社１５日專訊》康華醫療（０３６８９）升４４﹒４４％，報２﹒６元，升穿

１００天線（２﹒３９４元），最高價２﹒６元，創１個月新高，最低價２﹒０４元；成交

２﹒３４萬股，成交金額５﹒２９萬元；主動買沽比率７４：２６，資金淨主動買入２﹒５９萬

元。現時最大淨被動買入券商為工銀亞洲証券，金額１﹒３５萬元，加權平均成交價２﹒６元；

現時最大淨被動賣出券商為尊嘉證券國際，金額１﹒３５萬元，加權平均成交價２﹒０４元。

現時，恒生指數報２００３４，跌１４１點或０﹒７％；恒生中國企業指數報６８１４，跌

４２點或０﹒６２％；恒生科技指數報４３２３，跌２６點或０﹒６２％；主板成交

３３３﹒９６億元。

上證綜合指數報３２７１，跌５點或０﹒１８％，成交１９７１﹒３６億元人民幣。

深證成份指數報１２４３７，升１８點或０﹒１５％，成交１３９１﹒６８億元人民幣。



基本資料

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現價 ２﹒６００ 變動 ＋４４﹒４４％

最高價 ２﹒６００ 最低價 ２﹒０４０

成交股數 ２﹒３４萬股 成交金額 ５﹒２９萬

１０天平均 １﹒９３９ 歷史波幅％ ５６﹒８５３

２０天平均 １﹒９２８ 加權平均價 ２﹒２６２

５０天平均 ２﹒１８４ ＲＳＩ１４ ８６﹒０３７

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股份狀態：升穿１００天線，創１個月新高；主動買沽比率７４：２６，資金淨主動買入

２﹒５９萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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康華醫療（０３６８９） ２﹒６０ ＋４４﹒４４

清晰醫療（０１４０６） １﹒２９ －０﹒７７

華潤醫療（０１５１５） ４﹒４８ －０﹒４４

德視佳（０１８４６） ５﹒４６ －５﹒２１

嘉濤（香港）控股（０２１８９） ０﹒６３ 無升跌

朝聚眼科（０２２１９） ３﹒７９ ＋０﹒５３

固生堂（０２２７３） ３９﹒８０ ＋１﹒４０

雍禾醫療（０２２７９） ７﹒９５ ＋０﹒６３

希瑪（０３３０９） ４﹒１１ ＋２﹒２４

海吉亞醫療（０６０７８） ４３﹒７０ －１﹒１３

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（ｅｄ）

