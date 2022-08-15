《異動股》康華醫療漲逾４４％突破１００天線，報２﹒６元

《經濟通通訊社１５日專訊》康華醫療（０３６８９）升４４﹒４４％，報２﹒６元，升穿
１００天線（２﹒３９４元），最高價２﹒６元，創１個月新高，最低價２﹒０４元；成交
２﹒３４萬股，成交金額５﹒２９萬元；主動買沽比率７４：２６，資金淨主動買入２﹒５９萬
元。現時最大淨被動買入券商為工銀亞洲証券，金額１﹒３５萬元，加權平均成交價２﹒６元；
現時最大淨被動賣出券商為尊嘉證券國際，金額１﹒３５萬元，加權平均成交價２﹒０４元。
現時，恒生指數報２００３４，跌１４１點或０﹒７％；恒生中國企業指數報６８１４，跌
４２點或０﹒６２％；恒生科技指數報４３２３，跌２６點或０﹒６２％；主板成交
３３３﹒９６億元。
上證綜合指數報３２７１，跌５點或０﹒１８％，成交１９７１﹒３６億元人民幣。
深證成份指數報１２４３７，升１８點或０﹒１５％，成交１３９１﹒６８億元人民幣。
基本資料
＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
現價 ２﹒６００ 變動 ＋４４﹒４４％
最高價 ２﹒６００ 最低價 ２﹒０４０
成交股數 ２﹒３４萬股 成交金額 ５﹒２９萬
１０天平均 １﹒９３９ 歷史波幅％ ５６﹒８５３
２０天平均 １﹒９２８ 加權平均價 ２﹒２６２
５０天平均 ２﹒１８４ ＲＳＩ１４ ８６﹒０３７
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿１００天線，創１個月新高；主動買沽比率７４：２６，資金淨主動買入
２﹒５９萬元
表列同板塊或相關股份表現
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
康華醫療（０３６８９） ２﹒６０ ＋４４﹒４４
清晰醫療（０１４０６） １﹒２９ －０﹒７７
華潤醫療（０１５１５） ４﹒４８ －０﹒４４
德視佳（０１８４６） ５﹒４６ －５﹒２１
嘉濤（香港）控股（０２１８９） ０﹒６３ 無升跌
朝聚眼科（０２２１９） ３﹒７９ ＋０﹒５３
固生堂（０２２７３） ３９﹒８０ ＋１﹒４０
雍禾醫療（０２２７９） ７﹒９５ ＋０﹒６３
希瑪（０３３０９） ４﹒１１ ＋２﹒２４
海吉亞醫療（０６０７８） ４３﹒７０ －１﹒１３
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｅｄ）
【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動