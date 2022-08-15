《異動股》皇冠環球集團升逾４０％破１００天線報０﹒１４３元

《經濟通通訊社１５日專訊》皇冠環球集團（００７２７）升４０﹒２％，報０﹒１４３元

，升穿１００天線（０﹒１１２元），最高價０﹒１４３元，最低價０﹒１０８元；成交１９２

萬股，成交金額２３﹒７萬元；主動買沽比率７４：２６，資金淨主動買入１１﹒１４萬元。現

時最大淨被動買入券商為中銀國際證券，金額１﹒８７萬元，加權平均成交價０﹒１１７元；現

時最大淨被動賣出券商為富途證券國際，金額３﹒０７萬元，加權平均成交價０﹒１２３元。

現時，恒生指數報２００２０，跌１５４點或０﹒７７％；恒生中國企業指數報６８０７，

跌４９點或０﹒７３％；恒生科技指數報４３１６，跌３３點或０﹒７７％；主板成交

３３８﹒９８億元。

上證綜合指數報３２６９，跌７點或０﹒２３％，成交２００５﹒４５億元人民幣。

深證成份指數報１２４３５，升１５點或０﹒１３％，成交１４１３﹒２６億元人民幣。



基本資料

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現價 ０﹒１４３ 變動 ＋４０﹒２０％

最高價 ０﹒１４３ 最低價 ０﹒１０８

成交股數 １９２萬股 成交金額 ２３﹒７萬

１０天平均 ０﹒１３５ 歷史波幅％ １６０﹒８９３

２０天平均 ０﹒１１７ 加權平均價 ０﹒１２４

５０天平均 ０﹒０９９ ＲＳＩ１４ ６１﹒０８２

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股份狀態：升穿１００天線；主動買沽比率７４：２６，資金淨主動買入１１﹒１４萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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皇冠環球集團（００７２７） ０﹒１４３ ＋４０﹒２０

九倉（００００４） ２８﹒５００ －２﹒０６

恒隆集團（０００１０） １３﹒６００ －１﹒４５

恒隆地產（００１０１） １３﹒２４０ －１﹒０５

越秀房託（００４０５） ２﹒５３０ －１﹒５６

置富產業信託（００７７８） ６﹒８２０ －０﹒２９

泓富產業信託（００８０８） ２﹒４４０ 無升跌

領展（００８２３） ６５﹒７００ －１﹒０５

太地（０１９７２） １８﹒６８０ ＋０﹒１１

九置（０１９９７） ３７﹒４５０ －０﹒２７

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（ｅｄ）

