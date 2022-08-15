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00727 皇冠環球集團
即時 按盤價 升0.142 +0.040 (+39.216%)
大手異動

15/08/2022 10:45

《異動股》皇冠環球集團升逾４０％破１００天線報０﹒１４３元

　　《經濟通通訊社１５日專訊》皇冠環球集團（００７２７）升４０﹒２％，報０﹒１４３元
，升穿１００天線（０﹒１１２元），最高價０﹒１４３元，最低價０﹒１０８元；成交１９２
萬股，成交金額２３﹒７萬元；主動買沽比率７４：２６，資金淨主動買入１１﹒１４萬元。現
時最大淨被動買入券商為中銀國際證券，金額１﹒８７萬元，加權平均成交價０﹒１１７元；現
時最大淨被動賣出券商為富途證券國際，金額３﹒０７萬元，加權平均成交價０﹒１２３元。
　　現時，恒生指數報２００２０，跌１５４點或０﹒７７％；恒生中國企業指數報６８０７，
跌４９點或０﹒７３％；恒生科技指數報４３１６，跌３３點或０﹒７７％；主板成交
３３８﹒９８億元。
　　上證綜合指數報３２６９，跌７點或０﹒２３％，成交２００５﹒４５億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４３５，升１５點或０﹒１３％，成交１４１３﹒２６億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　０﹒１４３　變動　　　　＋４０﹒２０％
　　最高價　　　０﹒１４３　最低價　　　　　０﹒１０８
　　成交股數　　１９２萬股　成交金額　　　　２３﹒７萬
　　１０天平均　０﹒１３５　歷史波幅％　１６０﹒８９３
　　２０天平均　０﹒１１７　加權平均價　　　０﹒１２４
　　５０天平均　０﹒０９９　ＲＳＩ１４　　６１﹒０８２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：升穿１００天線；主動買沽比率７４：２６，資金淨主動買入１１﹒１４萬元
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　皇冠環球集團（００７２７）　　０﹒１４３　＋４０﹒２０
　　九倉（００００４）　　　　　２８﹒５００　　－２﹒０６
　　恒隆集團（０００１０）　　　１３﹒６００　　－１﹒４５
　　恒隆地產（００１０１）　　　１３﹒２４０　　－１﹒０５
　　越秀房託（００４０５）　　　　２﹒５３０　　－１﹒５６
　　置富產業信託（００７７８）　　６﹒８２０　　－０﹒２９
　　泓富產業信託（００８０８）　　２﹒４４０　　　　無升跌
　　領展（００８２３）　　　　　６５﹒７００　　－１﹒０５
　　太地（０１９７２）　　　　　１８﹒６８０　　＋０﹒１１
　　九置（０１９９７）　　　　　３７﹒４５０　　－０﹒２７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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