《異動股》皇冠環球集團升逾４０％破１００天線報０﹒１４３元

《經濟通通訊社１５日專訊》皇冠環球集團（００７２７）升４０﹒２％，報０﹒１４３元
，升穿１００天線（０﹒１１２元），最高價０﹒１４３元，最低價０﹒１０８元；成交１９２
萬股，成交金額２３﹒７萬元；主動買沽比率７４：２６，資金淨主動買入１１﹒１４萬元。現
時最大淨被動買入券商為中銀國際證券，金額１﹒８７萬元，加權平均成交價０﹒１１７元；現
時最大淨被動賣出券商為富途證券國際，金額３﹒０７萬元，加權平均成交價０﹒１２３元。
現時，恒生指數報２００２０，跌１５４點或０﹒７７％；恒生中國企業指數報６８０７，
跌４９點或０﹒７３％；恒生科技指數報４３１６，跌３３點或０﹒７７％；主板成交
３３８﹒９８億元。
上證綜合指數報３２６９，跌７點或０﹒２３％，成交２００５﹒４５億元人民幣。
深證成份指數報１２４３５，升１５點或０﹒１３％，成交１４１３﹒２６億元人民幣。
基本資料
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現價 ０﹒１４３ 變動 ＋４０﹒２０％
最高價 ０﹒１４３ 最低價 ０﹒１０８
成交股數 １９２萬股 成交金額 ２３﹒７萬
１０天平均 ０﹒１３５ 歷史波幅％ １６０﹒８９３
２０天平均 ０﹒１１７ 加權平均價 ０﹒１２４
５０天平均 ０﹒０９９ ＲＳＩ１４ ６１﹒０８２
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股份狀態：升穿１００天線；主動買沽比率７４：２６，資金淨主動買入１１﹒１４萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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皇冠環球集團（００７２７） ０﹒１４３ ＋４０﹒２０
九倉（００００４） ２８﹒５００ －２﹒０６
恒隆集團（０００１０） １３﹒６００ －１﹒４５
恒隆地產（００１０１） １３﹒２４０ －１﹒０５
越秀房託（００４０５） ２﹒５３０ －１﹒５６
置富產業信託（００７７８） ６﹒８２０ －０﹒２９
泓富產業信託（００８０８） ２﹒４４０ 無升跌
領展（００８２３） ６５﹒７００ －１﹒０５
太地（０１９７２） １８﹒６８０ ＋０﹒１１
九置（０１９９７） ３７﹒４５０ －０﹒２７
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（ｅｄ）
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