《異動股》康華醫療漲近７３％突破２５０天線，報３﹒１１元

《經濟通通訊社１５日專訊》康華醫療（０３６８９）升７２﹒７８％，報３﹒１１元，升
穿２５０天線（３﹒０１４元），最高價３﹒１１元，創１個月新高，最低價２﹒０４元；成交
５﹒０８萬股，成交金額１３萬元；主動買沽比率６３：３７，資金淨主動買入３﹒３６萬元。
現時最大淨被動買入券商為輝立證券香港，金額１﹒８９萬元，加權平均成交價２﹒８７元；現
時最大淨被動賣出券商為尊嘉證券國際，金額１﹒４萬元，加權平均成交價２﹒０６４元。
現時，恒生指數報２００４６，跌１２８點或０﹒６４％；恒生中國企業指數報６８１７，
跌４０點或０﹒５９％；恒生科技指數報４３２３，跌２６點或０﹒６％；主板成交
３６２﹒３８億元。
上證綜合指數報３２７０，跌６點或０﹒２１％，成交２１４３﹒７４億元人民幣。
深證成份指數報１２４３９，升１９點或０﹒１６％，成交１５０９﹒５億元人民幣。
基本資料
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現價 ３﹒１１０ 變動 ＋７２﹒７８％
最高價 ３﹒１１０ 最低價 ２﹒０４０
成交股數 ５﹒０８萬股 成交金額 １３萬
１０天平均 １﹒９９０ 歷史波幅％ ５６﹒８５３
２０天平均 １﹒９５４ 加權平均價 ２﹒５５８
５０天平均 ２﹒１９４ ＲＳＩ１４ ９０﹒６７８
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股份狀態：升穿２５０天線，創１個月新高；主動買沽比率６３：３７，資金淨主動買入
３﹒３６萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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康華醫療（０３６８９） ３﹒１１ ＋７２﹒７８
清晰醫療（０１４０６） １﹒２８ －１﹒５４
華潤醫療（０１５１５） ４﹒４８ －０﹒４４
德視佳（０１８４６） ５﹒５１ －４﹒３４
嘉濤（香港）控股（０２１８９） ０﹒６３ 無升跌
朝聚眼科（０２２１９） ３﹒８０ ＋０﹒８０
固生堂（０２２７３） ３９﹒７５ ＋１﹒２７
雍禾醫療（０２２７９） ７﹒９１ ＋０﹒１３
希瑪（０３３０９） ４﹒０６ ＋１﹒００
海吉亞醫療（０６０７８） ４３﹒７０ －１﹒１３
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（ｅｄ）
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