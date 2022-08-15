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03689 康華醫療
即時 按盤價 升2.600 +0.800 (+44.444%)
大手異動

15/08/2022 10:58

《異動股》康華醫療漲近７３％突破２５０天線，報３﹒１１元

　　《經濟通通訊社１５日專訊》康華醫療（０３６８９）升７２﹒７８％，報３﹒１１元，升
穿２５０天線（３﹒０１４元），最高價３﹒１１元，創１個月新高，最低價２﹒０４元；成交
５﹒０８萬股，成交金額１３萬元；主動買沽比率６３：３７，資金淨主動買入３﹒３６萬元。
現時最大淨被動買入券商為輝立證券香港，金額１﹒８９萬元，加權平均成交價２﹒８７元；現
時最大淨被動賣出券商為尊嘉證券國際，金額１﹒４萬元，加權平均成交價２﹒０６４元。
　　現時，恒生指數報２００４６，跌１２８點或０﹒６４％；恒生中國企業指數報６８１７，
跌４０點或０﹒５９％；恒生科技指數報４３２３，跌２６點或０﹒６％；主板成交
３６２﹒３８億元。
　　上證綜合指數報３２７０，跌６點或０﹒２１％，成交２１４３﹒７４億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４３９，升１９點或０﹒１６％，成交１５０９﹒５億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　３﹒１１０　變動　　　　＋７２﹒７８％
　　最高價　　　　３﹒１１０　最低價　　　　　２﹒０４０
　　成交股數　　５﹒０８萬股　成交金額　　　　　　１３萬
　　１０天平均　　１﹒９９０　歷史波幅％　　５６﹒８５３
　　２０天平均　　１﹒９５４　加權平均價　　　２﹒５５８
　　５０天平均　　２﹒１９４　ＲＳＩ１４　　９０﹒６７８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿２５０天線，創１個月新高；主動買沽比率６３：３７，資金淨主動買入
３﹒３６萬元
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　康華醫療（０３６８９）　　　　　　３﹒１１　＋７２﹒７８
　　清晰醫療（０１４０６）　　　　　　１﹒２８　　－１﹒５４
　　華潤醫療（０１５１５）　　　　　　４﹒４８　　－０﹒４４
　　德視佳（０１８４６）　　　　　　　５﹒５１　　－４﹒３４
　　嘉濤（香港）控股（０２１８９）　　０﹒６３　　　　無升跌
　　朝聚眼科（０２２１９）　　　　　　３﹒８０　　＋０﹒８０
　　固生堂（０２２７３）　　　　　　３９﹒７５　　＋１﹒２７
　　雍禾醫療（０２２７９）　　　　　　７﹒９１　　＋０﹒１３
　　希瑪（０３３０９）　　　　　　　　４﹒０６　　＋１﹒００
　　海吉亞醫療（０６０７８）　　　　４３﹒７０　　－１﹒１３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/08/2022 17:59
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