《異動股》康華醫療漲近７３％突破２５０天線，報３﹒１１元

《經濟通通訊社１５日專訊》康華醫療（０３６８９）升７２﹒７８％，報３﹒１１元，升

穿２５０天線（３﹒０１４元），最高價３﹒１１元，創１個月新高，最低價２﹒０４元；成交

５﹒０８萬股，成交金額１３萬元；主動買沽比率６３：３７，資金淨主動買入３﹒３６萬元。

現時最大淨被動買入券商為輝立證券香港，金額１﹒８９萬元，加權平均成交價２﹒８７元；現

時最大淨被動賣出券商為尊嘉證券國際，金額１﹒４萬元，加權平均成交價２﹒０６４元。

現時，恒生指數報２００４６，跌１２８點或０﹒６４％；恒生中國企業指數報６８１７，

跌４０點或０﹒５９％；恒生科技指數報４３２３，跌２６點或０﹒６％；主板成交

３６２﹒３８億元。

上證綜合指數報３２７０，跌６點或０﹒２１％，成交２１４３﹒７４億元人民幣。

深證成份指數報１２４３９，升１９點或０﹒１６％，成交１５０９﹒５億元人民幣。



基本資料

＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

現價 ３﹒１１０ 變動 ＋７２﹒７８％

最高價 ３﹒１１０ 最低價 ２﹒０４０

成交股數 ５﹒０８萬股 成交金額 １３萬

１０天平均 １﹒９９０ 歷史波幅％ ５６﹒８５３

２０天平均 １﹒９５４ 加權平均價 ２﹒５５８

５０天平均 ２﹒１９４ ＲＳＩ１４ ９０﹒６７８

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

股份狀態：升穿２５０天線，創１個月新高；主動買沽比率６３：３７，資金淨主動買入

３﹒３６萬元



表列同板塊或相關股份表現

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

康華醫療（０３６８９） ３﹒１１ ＋７２﹒７８

清晰醫療（０１４０６） １﹒２８ －１﹒５４

華潤醫療（０１５１５） ４﹒４８ －０﹒４４

德視佳（０１８４６） ５﹒５１ －４﹒３４

嘉濤（香港）控股（０２１８９） ０﹒６３ 無升跌

朝聚眼科（０２２１９） ３﹒８０ ＋０﹒８０

固生堂（０２２７３） ３９﹒７５ ＋１﹒２７

雍禾醫療（０２２７９） ７﹒９１ ＋０﹒１３

希瑪（０３３０９） ４﹒０６ ＋１﹒００

海吉亞醫療（０６０７８） ４３﹒７０ －１﹒１３

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｅｄ）

