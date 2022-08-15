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01713 四川能投發展
即時 按盤價 升2.200 +0.460 (+26.437%)
大手異動

15/08/2022 11:08

《異動股》四川能投發展（１７１３）漲近２０％，報２﹒０８元

　　《經濟通通訊社１５日專訊》四川能投發展（０１７１３）升１９﹒５４％，報２﹒０８元
，最高價２﹒０９元，創５２周新高，最低價１﹒７８元；成交１６７０﹒８萬股，成交金額
３０５８萬元；主動買沽比率９０：１０，資金淨主動買入２４６１﹒５９萬元。現時最大淨被
動買入券商為中國國際金融，金額７２﹒３５萬元，加權平均成交價１﹒８２６元；現時最大淨
被動賣出券商為滙豐證券經紀，金額１６４１﹒３９萬元，加權平均成交價１﹒８１７元。
　　現時，恒生指數報２００８６，跌８８點或０﹒４４％；恒生中國企業指數報６８３０，跌
２６點或０﹒３９％；恒生科技指數報４３３４，跌１５點或０﹒３５％；主板成交
３７７﹒１４億元。
　　上證綜合指數報３２７３，跌２點或０﹒０９％，成交２２４５﹒５１億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４５２，升３３點或０﹒２７％，成交１５７８﹒２１億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　２﹒０８０　變動　　　　＋１９﹒５４％
　　最高價　　　　　　２﹒０９０　最低價　　　　　１﹒７８０
　　成交股數　　１６７０﹒８萬股　成交金額　　　　３０５８萬
　　１０天平均　　　　１﹒７６２　歷史波幅％　　２０﹒４８２
　　２０天平均　　　　１﹒７３１　加權平均價　　　１﹒８３０
　　５０天平均　　　　１﹒６８３　ＲＳＩ１４　　８７﹒２１７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創５２周新高；主動買沽比率９０：１０，資金淨主動買入２４６１﹒５９萬元
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　四川能投發展（０１７１３）　　２﹒０８　＋１９﹒５４
　　潤電（００８３６）　　　　　１３﹒７４　　＋１﹒３３
　　華能國電（００９０２）　　　　３﹒７２　　＋２﹒７６
　　大唐發電（００９９１）　　　　１﹒４４　　＋０﹒７０
　　長江基建集團（０１０３８）　５０﹒００　　－１﹒１９
　　華電國際（０１０７１）　　　　３﹒００　　＋１﹒３５
　　中廣核電（０１８１６）　　　　１﹒８３　　　　無升跌
　　中國電力（０２３８０）　　　　３﹒９９　　＋１﹒２７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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