《異動股》四川能投發展（１７１３）漲近２０％，報２﹒０８元

《經濟通通訊社１５日專訊》四川能投發展（０１７１３）升１９﹒５４％，報２﹒０８元

，最高價２﹒０９元，創５２周新高，最低價１﹒７８元；成交１６７０﹒８萬股，成交金額

３０５８萬元；主動買沽比率９０：１０，資金淨主動買入２４６１﹒５９萬元。現時最大淨被

動買入券商為中國國際金融，金額７２﹒３５萬元，加權平均成交價１﹒８２６元；現時最大淨

被動賣出券商為滙豐證券經紀，金額１６４１﹒３９萬元，加權平均成交價１﹒８１７元。

現時，恒生指數報２００８６，跌８８點或０﹒４４％；恒生中國企業指數報６８３０，跌

２６點或０﹒３９％；恒生科技指數報４３３４，跌１５點或０﹒３５％；主板成交

３７７﹒１４億元。

上證綜合指數報３２７３，跌２點或０﹒０９％，成交２２４５﹒５１億元人民幣。

深證成份指數報１２４５２，升３３點或０﹒２７％，成交１５７８﹒２１億元人民幣。



基本資料

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現價 ２﹒０８０ 變動 ＋１９﹒５４％

最高價 ２﹒０９０ 最低價 １﹒７８０

成交股數 １６７０﹒８萬股 成交金額 ３０５８萬

１０天平均 １﹒７６２ 歷史波幅％ ２０﹒４８２

２０天平均 １﹒７３１ 加權平均價 １﹒８３０

５０天平均 １﹒６８３ ＲＳＩ１４ ８７﹒２１７

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股份狀態：創５２周新高；主動買沽比率９０：１０，資金淨主動買入２４６１﹒５９萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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四川能投發展（０１７１３） ２﹒０８ ＋１９﹒５４

潤電（００８３６） １３﹒７４ ＋１﹒３３

華能國電（００９０２） ３﹒７２ ＋２﹒７６

大唐發電（００９９１） １﹒４４ ＋０﹒７０

長江基建集團（０１０３８） ５０﹒００ －１﹒１９

華電國際（０１０７１） ３﹒００ ＋１﹒３５

中廣核電（０１８１６） １﹒８３ 無升跌

中國電力（０２３８０） ３﹒９９ ＋１﹒２７

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（ｅｄ）

