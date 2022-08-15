《異動股》龍湖（００９６０）升逾３％，報２２﹒７５元

《經濟通通訊社１５日專訊》龍湖（００９６０）升３﹒１７％，報２２﹒７５元，最高價
２２﹒７５元，最低價２１﹒３元；成交９３１﹒６２萬股，成交金額２﹒０５億元；主動買沽
比率６６：３４，資金淨主動買入５２８１﹒９３萬元。現時最大淨被動買入券商為國泰君安證
券，金額２７４﹒１２萬元，加權平均成交價２１﹒５７１元；現時最大淨被動賣出券商為美銀
，金額２２０３﹒３６萬元，加權平均成交價２２﹒０８９元。
現時，恒生指數報２０１２３，跌５２點或０﹒２６％；恒生中國企業指數報６８４４，跌
１２點或０﹒１８％；恒生科技指數報４３４７，跌２點或０﹒０５％；主板成交３８７﹒６２
億元。
上證綜合指數報３２７４，跌２點或０﹒０９％，成交２２９９﹒７１億元人民幣。
深證成份指數報１２４５２，升３３點或０﹒２７％，成交１６１１﹒５１億元人民幣。
基本資料
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現價 ２２﹒７５０ 變動 ＋３﹒１７％
最高價 ２２﹒７５０ 最低價 ２１﹒３００
成交股數 ９３１﹒６２萬股 成交金額 ２﹒０５億
１０天平均 ２３﹒８４０ 歷史波幅％ ８５﹒４５１
２０天平均 ２５﹒７７７ 加權平均價 ２１﹒９６３
５０天平均 ３０﹒０４４ ＲＳＩ１４ ３４﹒２２２
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股份狀態：主動買沽比率６６：３４，資金淨主動買入５２８１﹒９３萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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龍湖（００９６０） ２２﹒７５ ＋３﹒１７
中海外（００６８８） １９﹒７６ －０﹒６０
中國金茂（００８１７） １﹒６５ －１﹒２０
旭輝控股集團（００８８４） １﹒９３ －１﹒５３
新城發展（０１０３０） ２﹒６７ －０﹒７４
潤地（０１１０９） ３０﹒１０ 無升跌
碧桂園（０２００７） ２﹒３９ －１﹒６５
萬科企業（０２２０２） １４﹒０８ 無升跌
綠城（０３９００） １４﹒１２ －１﹒２６
鼎豐集團控股（０６８７８） １﹒８６ ＋１﹒０９
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（ｅｄ）
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