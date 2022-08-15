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00960 龍湖集團
即時 按盤價 升22.150 +0.100 (+0.454%)
大手異動

15/08/2022 11:14

《異動股》龍湖（００９６０）升逾３％，報２２﹒７５元

　　《經濟通通訊社１５日專訊》龍湖（００９６０）升３﹒１７％，報２２﹒７５元，最高價
２２﹒７５元，最低價２１﹒３元；成交９３１﹒６２萬股，成交金額２﹒０５億元；主動買沽
比率６６：３４，資金淨主動買入５２８１﹒９３萬元。現時最大淨被動買入券商為國泰君安證
券，金額２７４﹒１２萬元，加權平均成交價２１﹒５７１元；現時最大淨被動賣出券商為美銀
，金額２２０３﹒３６萬元，加權平均成交價２２﹒０８９元。
　　現時，恒生指數報２０１２３，跌５２點或０﹒２６％；恒生中國企業指數報６８４４，跌
１２點或０﹒１８％；恒生科技指數報４３４７，跌２點或０﹒０５％；主板成交３８７﹒６２
億元。
　　上證綜合指數報３２７４，跌２點或０﹒０９％，成交２２９９﹒７１億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４５２，升３３點或０﹒２７％，成交１６１１﹒５１億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　２２﹒７５０　變動　　　　＋３﹒１７％
　　最高價　　　　　２２﹒７５０　最低價　　　２１﹒３００
　　成交股數　　９３１﹒６２萬股　成交金額　　　２﹒０５億
　　１０天平均　　　２３﹒８４０　歷史波幅％　８５﹒４５１
　　２０天平均　　　２５﹒７７７　加權平均價　２１﹒９６３
　　５０天平均　　　３０﹒０４４　ＲＳＩ１４　３４﹒２２２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：主動買沽比率６６：３４，資金淨主動買入５２８１﹒９３萬元
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　龍湖（００９６０）　　　　　２２﹒７５　＋３﹒１７
　　中海外（００６８８）　　　　１９﹒７６　－０﹒６０
　　中國金茂（００８１７）　　　　１﹒６５　－１﹒２０
　　旭輝控股集團（００８８４）　　１﹒９３　－１﹒５３
　　新城發展（０１０３０）　　　　２﹒６７　－０﹒７４
　　潤地（０１１０９）　　　　　３０﹒１０　　　無升跌
　　碧桂園（０２００７）　　　　　２﹒３９　－１﹒６５
　　萬科企業（０２２０２）　　　１４﹒０８　　　無升跌
　　綠城（０３９００）　　　　　１４﹒１２　－１﹒２６
　　鼎豐集團控股（０６８７８）　　１﹒８６　＋１﹒０９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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