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06918 奇士達
即時 按盤價 升4.170 +0.470 (+12.703%)
大手異動

15/08/2022 11:16

《異動股》奇士達（０６９１８）升逾１４％破頂，報４﹒２２元

　　《經濟通通訊社１５日專訊》奇士達（０６９１８）升１４﹒０５％，報４﹒２２元，最高
價４﹒２８元，創上市新高，最低價３﹒５８元；成交１３１萬股，成交金額５１４﹒１１萬元
；主動買沽比率７６：２４，資金淨主動買入２４８﹒５１萬元。現時最大淨被動買入券商為元
大證券（香港），金額２２﹒６２萬元，加權平均成交價３﹒８９９元；現時最大淨被動賣出券
商為東亞證券，金額９５﹒７４萬元，加權平均成交價４﹒０７４元。以現價計，該股暫連升３
日，累計升幅３４﹒３９％。
　　現時，恒生指數報２０１４０，跌３５點或０﹒１７％；恒生中國企業指數報６８５３，跌
４點或０﹒０６％；恒生科技指數報４３５２，升２點或０﹒０５％；主板成交３９１﹒８４億
元。
　　上證綜合指數報３２７５，跌不足１點，成交２３２０﹒５３億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４６４，升４５點或０﹒３６％，成交１６２３﹒７６億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　４﹒２２０　變動　　　　＋１４﹒０５％
　　最高價　　　４﹒２８０　最低價　　　　　３﹒５８０
　　成交股數　　１３１萬股　成交金額　　５１４﹒１１萬
　　１０天平均　２﹒９３１　歷史波幅％　１３３﹒５７９
　　２０天平均　２﹒３６７　加權平均價　　　３﹒９２４
　　５０天平均　１﹒８０１　ＲＳＩ１４　　８５﹒７０９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創上市新高；主動買沽比率７６：２４，資金淨主動買入２４８﹒５１萬元；暫連升
３日，累計升幅３４﹒３９％
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　奇士達（０６９１８）　　　　４﹒２２０　＋１４﹒０５
　　瀛晟科學（００２０９）　　　０﹒０３０　　＋７﹒１４
　　僑雄國際（００３８１）　　　０﹒２１０　　　　無升跌
　　彩星玩具（００８６９）　　　０﹒６１０　　＋５﹒１７
　　美力時集團（０１００５）　　２﹒９００　　－３﹒３３
　　德林國際（０１１２６）　　　２﹒５８０　　＋７﹒５０
　　凱知樂國際（０２１２２）　　０﹒１２４　　　　無升跌
　　泡泡瑪特（０９９９２）　　１９﹒５８０　　＋５﹒２７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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