《異動股》奇士達（０６９１８）升逾１４％破頂，報４﹒２２元

《經濟通通訊社１５日專訊》奇士達（０６９１８）升１４﹒０５％，報４﹒２２元，最高

價４﹒２８元，創上市新高，最低價３﹒５８元；成交１３１萬股，成交金額５１４﹒１１萬元

；主動買沽比率７６：２４，資金淨主動買入２４８﹒５１萬元。現時最大淨被動買入券商為元

大證券（香港），金額２２﹒６２萬元，加權平均成交價３﹒８９９元；現時最大淨被動賣出券

商為東亞證券，金額９５﹒７４萬元，加權平均成交價４﹒０７４元。以現價計，該股暫連升３

日，累計升幅３４﹒３９％。

現時，恒生指數報２０１４０，跌３５點或０﹒１７％；恒生中國企業指數報６８５３，跌

４點或０﹒０６％；恒生科技指數報４３５２，升２點或０﹒０５％；主板成交３９１﹒８４億

元。

上證綜合指數報３２７５，跌不足１點，成交２３２０﹒５３億元人民幣。

深證成份指數報１２４６４，升４５點或０﹒３６％，成交１６２３﹒７６億元人民幣。



基本資料

＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

現價 ４﹒２２０ 變動 ＋１４﹒０５％

最高價 ４﹒２８０ 最低價 ３﹒５８０

成交股數 １３１萬股 成交金額 ５１４﹒１１萬

１０天平均 ２﹒９３１ 歷史波幅％ １３３﹒５７９

２０天平均 ２﹒３６７ 加權平均價 ３﹒９２４

５０天平均 １﹒８０１ ＲＳＩ１４ ８５﹒７０９

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

股份狀態：創上市新高；主動買沽比率７６：２４，資金淨主動買入２４８﹒５１萬元；暫連升

３日，累計升幅３４﹒３９％



表列同板塊或相關股份表現

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

奇士達（０６９１８） ４﹒２２０ ＋１４﹒０５

瀛晟科學（００２０９） ０﹒０３０ ＋７﹒１４

僑雄國際（００３８１） ０﹒２１０ 無升跌

彩星玩具（００８６９） ０﹒６１０ ＋５﹒１７

美力時集團（０１００５） ２﹒９００ －３﹒３３

德林國際（０１１２６） ２﹒５８０ ＋７﹒５０

凱知樂國際（０２１２２） ０﹒１２４ 無升跌

泡泡瑪特（０９９９２） １９﹒５８０ ＋５﹒２７

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｅｄ）

