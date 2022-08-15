《異動股》奇士達（０６９１８）升逾１４％破頂，報４﹒２２元

《經濟通通訊社１５日專訊》奇士達（０６９１８）升１４﹒０５％，報４﹒２２元，最高
價４﹒２８元，創上市新高，最低價３﹒５８元；成交１３１萬股，成交金額５１４﹒１１萬元
；主動買沽比率７６：２４，資金淨主動買入２４８﹒５１萬元。現時最大淨被動買入券商為元
大證券（香港），金額２２﹒６２萬元，加權平均成交價３﹒８９９元；現時最大淨被動賣出券
商為東亞證券，金額９５﹒７４萬元，加權平均成交價４﹒０７４元。以現價計，該股暫連升３
日，累計升幅３４﹒３９％。
現時，恒生指數報２０１４０，跌３５點或０﹒１７％；恒生中國企業指數報６８５３，跌
４點或０﹒０６％；恒生科技指數報４３５２，升２點或０﹒０５％；主板成交３９１﹒８４億
元。
上證綜合指數報３２７５，跌不足１點，成交２３２０﹒５３億元人民幣。
深證成份指數報１２４６４，升４５點或０﹒３６％，成交１６２３﹒７６億元人民幣。
基本資料
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現價 ４﹒２２０ 變動 ＋１４﹒０５％
最高價 ４﹒２８０ 最低價 ３﹒５８０
成交股數 １３１萬股 成交金額 ５１４﹒１１萬
１０天平均 ２﹒９３１ 歷史波幅％ １３３﹒５７９
２０天平均 ２﹒３６７ 加權平均價 ３﹒９２４
５０天平均 １﹒８０１ ＲＳＩ１４ ８５﹒７０９
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股份狀態：創上市新高；主動買沽比率７６：２４，資金淨主動買入２４８﹒５１萬元；暫連升
３日，累計升幅３４﹒３９％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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奇士達（０６９１８） ４﹒２２０ ＋１４﹒０５
瀛晟科學（００２０９） ０﹒０３０ ＋７﹒１４
僑雄國際（００３８１） ０﹒２１０ 無升跌
彩星玩具（００８６９） ０﹒６１０ ＋５﹒１７
美力時集團（０１００５） ２﹒９００ －３﹒３３
德林國際（０１１２６） ２﹒５８０ ＋７﹒５０
凱知樂國際（０２１２２） ０﹒１２４ 無升跌
泡泡瑪特（０９９９２） １９﹒５８０ ＋５﹒２７
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（ｅｄ）
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